Дело было на заседании ООН.

На повестке экстренного заседания Совета Безопасности ООН стоял вопрос по Венесуэле.

Для тех, кому лень смотреть видео, свободный перевод с дипломатического на разговорный.

С уважением, Скамарох.

Вице-президент США Майк Пенс, тряся брылями, совершенно одурев от безнаказанности, выдавал перл за перлом. Для начала он призвал весь мир вступится за демократию, затем попросил признать государственного преступника Хуана Гуайдо законным президентом страны.

После его выступления слово предоставили постоянному представителю России Василию Небензе. Представитель Германии решил лизнуть задницу США, он демонстративно попытался перевернуть песочные часы, тем самым отведя на выступление русского дипломата лишь пять минут, но наткнувшись на тяжелый взгляд Василия, быстро отдернул руку.

Небезя неторопливо сложил в стопочку разбросанные по столу листы бумаги, еще раз посмотрел на немца и сказал:

"Это ты правильно сделал, что ручонки свои шаловливые убрал, а то я бы эти часы тебе засунул, так что проктолог замучился бы извлекать из тебя эти замечательные часы. А выступать я буду столько, сколько посчитаю нужным, не тебе меня одергивать. ООН, если что, создавалось участниками антигитлеровской коалиции основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй Мировой войны, так что не немцам здесь правила диктовать. Я тебе запрещаю притрагиваться к твоей песочной игрушке. Ты меня понял? Вот и хорошо.

Господин председатель, какого лешего вы собрали экстренное заседание? Ситуация в Венесуэле не представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Руки прочь от суверенной страны.

И еще вопрос - зачем вы пригласили на это заседание вице-президента страны агрессора и дали ему слово? Я в следующий раз сделаю как Хрущев, сниму ботинок и постучу, но в отличие от Никиты Сергеевича не трибуне, а по твоей башке, чтоб не давал слово кому попало. Этот лицемерный американец призывает к демократии! Америка и демократия, уже смешно. Более тоталитарного режима, чем в США трудно себе представить и эту свою диктаторскую заразу, с помощью бомбардировок, они пытаются распространить по всему миру. Кризис в Венесуэле это дело грязных лап ЦРУ. Но совершить переворот пендосам не удалось, и штатовские петухи в открытую угрожают законному правительству соседней страны вооруженным вторжением. Похоже представители исключительной нации совсем охренели.

Выступающие против законного президента Венесуэлы нагло врут, они приводят высосанные не понятно из какого пальца липовые цифры, рассказывают разные ужасы, при этом ни один из них не удосужился посетить эту страну. На этой трибуне в 2003 мерзавец Колин Пауэлл лгал, демонстрируя пробирку якобы со спорами сибиркой язвы, утверждая, что это биологическое оружие, произведенное лично Саддамом Хусейном. После этого Ирак разбомбили. Сегодня очередная американская мразь, я имею ввиду Майка Пенса, не предоставляет даже липовых вешдоков, просто на голубом глазу несет ересь и на этом основании призывает разбомбить очередную страну.

Законное правительство Венесуэлы признает, что в стране тяжело, Россия это знает и готова помочь продовольствием, деньгами. США тоже изъявляет желание помочь, но только крылатыми ракетами и фосфорными бомбами, да пошли вы на... Себе помогите ковровыми бомбардировками, желательно сразу по Белому дому и Пентагону. Кстати, гуманитарная помощь может оказываться, согласно проставлению ООН, только по запросу законного правительства. Венесуэла не просила США об оказании помощи, так что идите, пендосы, лесом, вы уже оказали помощь, наложив на это государство всевозможные санкции.

Соединенные Штаты не только лицемеры, но и воры, они украли со счетов Венесуэлы $30 млрд и обещают их вернуть другому президенту, точнее самозванцу Хуяна Гандоно, то есть Гуайно или как там зовут этого американского шута. И при этом америкосы громче всех орут о необходимости помогать венесуэльскому народу. Верните деньги, снимите санкции и забудьте про Венесуэлу, это будет самая лучшая помощь. Там все наладится молниеносно, если вы отстанете.

"Друзья" Венесуэлы пытаются оспорить законность представителей Каракаса на различных международных площадках и даже здесь, в ООН. С какого перепуга?! Да потому что такие указания им дал Вашингтон. Американцы, вы должны уважать международное право и признать за всеми народами право самим решать свою судьбу. Весь мир скандирует "валите домой долбанутые америкосы". Не поняли? Переведу: Yanki go home. Так понятно?

Трамп украл у Гитлера лозунг, что весьма символично, ну да черт с вашим преклонением перед фашизмом. Вы хотите "сделать Америку великой"? Ну и делайте, только ограничите свою деятельность границами США и прекратите вмешиваться в дела других государств. Не нужно пытаться создать очередную всемирную империю, а то закончите как строители третьего рейха. Или вас история ни чему не учит.

Спасибо за внимание".

Это все конечно шутка, вольный пересказ официального выступления, но смысл всех тезисов сохранен. А вообще-то меня радует, что на американское хамство наши дипломаты стали жестко отвечать. Не дипломатично?! А что делать, если по-другому до штатовской гопоты не доходит.

Источник: https://cont.ws/@violakrim/1292596