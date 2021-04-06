— Человек жив, пока не поверил в безысходность своей судьбы ...

Интервью крупнейшего советского социолога, логика, философа, писателя Александра Александровича Зиновьева порталу КМ.ру в 2003 году. Спустя 18 лет оно столь же злободневное и пророческое. Беседовал Роман Манекин.

— Как вы оцениваете действия по реставрации «Великой России», предпринимаемые командой Путина?

— Совершенно бесполезные усилия. Если страна пошла в ложном направлении, то, чем успешнее она идет, тем оказывается ближе к гибели и полному исчезновению.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития России в ближайшее столетие?

— Это очень общий вопрос. Никаких обнадеживающих перспектив в истории России я не вижу. Считаю, что России нанесли смертельный удар в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Сейчас ее направили на путь деградации и, в конечном счете, полного исчезновения — избытия из человеческой истории.

— Вы хотите сказать, что Россия в ближайшей перспективе исчезнет с политической карты мира?

— Думаю, что исчезнет.

— Иначе говоря, на просторах Евразии столкнутся новые силы. Вы могли бы их назвать?

— Это будут самые разнообразные силы. Россия — понятие двусмысленное. Когда вы произносите слово «Россия», что вы имеете в виду — территорию, или русский народ?

— Людей, которые ощущают себя русскими.

— Если вы говорите о русском народе, то, в соответствии с планами, которые реализуются, этот народ обречен на деградацию. Что касается территории России, то она представляет собой весьма соблазнительный кусок для самых различных сил, участвующих в современном мировом процессе. Я думаю, что и в настоящий момент за Россию идет борьба между Востоком и Западом. Под «Востоком» я имею в виду, прежде всего, Китай.

— Значит, по-вашему, существуют силы, которые инициировали развал России. Вы могли бы их назвать?

— План по развалу России возник в момент создания Советского Союза. Вся советская история была историей борьбы Запада против СССР. Для меня СССР — синоним слова «Россия». Советская система — естественный продукт развития русского народа. Поэтому план развала СССР имел и имеет целью уничтожение русского народа.

— Вы — известный советолог, скажите, с вашей точки зрения, Советский Союз — это хорошо, или плохо?

— Прежде всего, я ученый. И, как ученый, не употребляю слов «хорошо» или «плохо». Моя цель — объективная оценка исторической и социальной действительности. Исходя из этого, я могу сказать, что советская государственность была вершиной эволюции русской идеи — вершиной, по достижении которой начался спад. Советский период российской истории был естественным продолжением многовековой истории России. Всё лучшее, чего достиг русский народ на протяжении своей истории, в советский период было сохранено и приумножено.

Поверьте, я отнюдь не апологет коммунизма. Напротив, я известен, как критик советизма. Но сегодня, прежде всего, во мне говорит ученый.

После горбачевско-ельцинского антикоммунистического переворота в истории России наступил спад и теперь идет процесс деградации. Остановить этот процесс в высшей степени сложно. Я, во всяком случае, не вижу сил, способных предотвратить деградацию.

— Вы полагаете, что реставрация могущества России невозможна. Почему?

— Ваш вопрос, при его кажущейся ясности, — многоплановый.

Реставрация советской социальной системы, на мой взгляд, действительно невозможна. И главным образом — в виду отсутствия сил, способных ее восстановить. За последние 15 лет произошли такие перемены, что в стране была уничтожена социальная база возможной реставрации.

Во-вторых, могу сказать, что, если бы даже удалось реставрировать Советский Союз, это был бы не кратковременный акт. Потому что ситуация в мире изменилась настолько радикально, что требуется нечто другое, более серьезное, чтобы повернуть вспять энтропийные процессы.

— Человек жив, пока не поверил в безысходность своей судьбы. Вам не кажется, что ваша концепция не оставляет никакой оптимистической перспективы для нового поколения людей, живущих на территории бывшего СССР?

— Первое. Вы употребили термин «человек». Не объясните ли мне, что это такое? Для меня «человек» — это абстракция. Нет такого явления — «человек». Есть — русские, украинцы, грузины, узбеки, таджики…

Второе. Для того, чтобы выжить, прежде всего, необходимо отдавать себе стопроцентный отчет в том, что уже произошло, что сейчас происходит, что будет происходить. Нужна ясность сознания, а не пустая болтовня о том, мол, что «выстоим», «выживем», «удвоим ВВП».

Мне 81 год. Вся советская история — это моя биография. Я вспоминаю начало войны, окружение. Немцев тогда было в десятки раз больше, чем нас. В отличие от нас, они были сыты, обуты, лучше вооружены. Многим из моих сослуживцев казалось, что мы обречены на смерть. И это была безусловная правда. Но вот вопрос: как реагировать на эту правду?

Одни из нас решили: «мы все умрём». И пошли сдаваться в плен. И погибли.

Другие подумали: «мы обречены, поэтому дорого продадим свою жизнь». И, действительно, две трети из числа последних были убиты. Но оставшиеся стали победителями.

…Много лет спустя, в Германии, я встречал бывших генералов вермахта, которые прошли через окружение. Один из них потом писал мне, что только в окружении понял, что Германия обязательно проиграет войну. Потому что главное — не хлеб и масло, не «шмайсер» и «тигр». Главное — способность сопротивляться и воевать: воевать, умирая.

Моя позиция рассчитана на людей умных, мужественных, морально стойких, людей, способных к смертельной борьбе.

Найдутся такие люди в России — Россия выживет и окрепнет. Не найдутся — Россия исчезнет, совсем исчезнет — нас вытрут из анналов истории. Да так, что от России не останется и следа…