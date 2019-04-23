Масоны в раннем СССР





И здесь мы неожиданно узнаем о причастности к ним людей широко известных, как говорилось, несправедливо преследовавшихся и пострадавших от “сталинских репрессий”. Среди них — знаменитые русские философы Г. П. Федотов, И. О. Лосский, писатель Д. С. Мережковский, литературовед М. М. Бахтин, известные актеры Михаил Чехов, Юрий Завадский, среди них — недавно скончавшийся академик Д. С. Лихачев.



В данной статье, может быть, впервые открываются факты искусственного создания масонских лож органами ОГПУ и НКВД для “засвечивания” и отслеживания действий, как констатировалось в следственных документах, “врагов советской власти”.



С другой же стороны, из заявлений лидеров масонских лож мы узнаем о том, что “стремления коммунизма совпадают в общих чертах со стремлениями русского масонства” Это красноречивое признание — еще один штрих в раскрытии механизмов управления миром единым тайным правительством.



И. В. Сталин терпеливо, постепенно подкапывался под эту коварнейшую закулисную систему, пока, накопив силы, не обрушился на нее со всей карающей мощью.



Только теперь становится ясно, что многочисленные процессы тридцатых годов над всевозможными “троцкистами”, “безродными космополитами”, “западными агентами” и “антисоветскими организациями” — это сокрушительный удар по масонству в СССР. Именно этого до сих пор не может простить Сталину западная и российская сионодемократия. Вне всяких сомнений, масонство в СССР не было окончательно ликвидировано.



Оно, уйдя в глубокое подполье, выжило, сохранилось и в наше “перестроечное” время сбросило маски, достигло открытой власти, пожиная свои разрушительные плоды. Его жрецы — у всех на виду, имеют мировую славу, богатство, почет, они не сходят с телеэкранов, со страниц журналов и газет, о них пишут книги. Они, как и прежде, учат профанов “новой” жизни…



Предлагаемая статья лишь приподнимает завесу над скрывавшейся до сих пор правдой. Главные открытия и выводы еще впереди. От Редакции Разговор о масонах и тайных масонских ложах в СССР уместнее всего начать с так называемой “Кремлевской ложи”.



Уж очень много здесь накопилось разного рода догадок и предположений. Характерен в этом отношении диалог, состоявшийся в декабре 1982 года между московским писателем Феликсом Чуевым и бывшим Председателем Совнаркома СССР Вячеславом Молотовым.



“Сейчас много разговоров идет о масонстве. Говорят, что у нас в стране тоже есть масоны”, — заводит разговор Чуев. “Наверное, есть. Подпольные. Не может не быть”, — отвечает Молотов.

“И про вас говорят, что вы тоже масон”.

— “Масон давно. С 1906 года”, — улыбается Молотов, имея в виду время своего вступления в РСДРП.

“Существует мнение, что масоны есть и среди коммунистов”, — не отстает от него Чуев.

“Могут быть”, — допускает Молотов.

“И вот говорят, что в Политбюро Молотов был главным масоном”.

— “Главным, — отзывается Молотов. — Да, это я между делом оставался коммунистом, а между тем успевал быть масоном. Где это вы копаете такие истины!”

(Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. — М., “Терра”, 1991, с. 267).



О масонской природе большевизма и связи его с международным еврейством спор идет уже давно. Даже некоторые историки-профессионалы, как, например, академик Николай Лихачев, склонны были объяснять победу большевизма в 1917 г. происками международного еврейства.



Тесную связь большевизма с масонством отмечает и Православная Церковь.



“Под знаменем масонской звезды, — писал в 1932 году председатель Архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей митрополит Антоний, — работают все темные силы, разрушающие национальные христианские государства.



Масонская рука принимала участие и в разрушении России. Все принципы, все методы, которые большевики применяют для разрушения России, очень близки к масонским. Многолетнее наблюдение над разрушением нашей Родины воочию показало всему миру, как ученики подражают своим учителям и как поработители русского народа верны программе масонских лож”.



Что же касается еврейства, то иудаизм, по его мнению, “исторически связан с масонством самыми тесными узами в своей ожесточенной борьбе с христианством и в масонских устремлениях к мировому владычеству” (Николаевский В. И. Русские масоны и революция. — М., “Терра”, 1990, с. 174).



Ценный вклад в разработку этого вопроса внесли русские историки — эмигранты Н. Свитков (Ф. Степанов) и В. Ф. Иванов, пользовавшиеся конфиденциальными источниками информации, полученной из кругов, близких к французскому политическому масонству.



“В 1918 году, — писал В. Ф. Иванов в своей книге “От Петра I до наших дней” (Харбин, 1934, с. 497),-над Россией восходит пятиконечная звезда — эмблема мирового масонства. Власть перешла к самому злобному и разрушительному масонству — красному во главе с масонами высокого посвящения — Троцким и его приспешниками — масонами более низкого посвящения: Розенфельдом, Зиновьевым, Парвусом, Радеком, Литвиновым…



Программа борьбы “строителей” сводится к уничтожению православной веры, искоренению национализма, главным образом великорусского шовинизма, разрушению быта, русской православной семьи и великого духовного наследия наших предков”.



“Для торжества масонских идеалов, — отмечал он, — нужно было убить душу русского народа, вырвать у него Бога, национально обезличить, затоптать в грязь его великое прошлое, развратить молодое поколение и воспитать новую породу людей без Бога и Отечества, двуногих зверей, которые, выдрессированные укротителем, покорно засядут в масонскую клетку”.



По наблюдениям В. Ф. Иванова, уже в начале 1930 годов Россия превращается в “самое чистое и самое последовательное масонское государство, которое проводит масонские принципы во всей их полноте и последовательности”.



Международное масонство и социализм, по его мнению, “дети одной и той же темной силы. Цель масонства и социализма одна. Они только временно разошлись в методах действий”. (Иванов В. Ф., “Тайная дипломатия”. — Харбин, 1937, с. 128).



В сущности, можно было бы и не придавать большого значения этим заявлениям, если бы убеждение в общности целей масонов и большевиков не разделялось самими “братьями”.



Работая над материалами “масонского дела”, возбужденного в январе 1926 года ОГПУ против ленинградских “братьев”, автор этих строк обнаружил весьма любопытный документ, адресованный правительству СССР. Датирован он августом 1925 года и принадлежит перу Генерального секретаря “Автономного русского масонства” (организации, возникшей в 1922 году) Бориса Астромова (посвящен в 1909 г., ложа “Авзония” — “Великий Восток Италии”).



А говорилось в нем следующее: дорога и цель вольных каменщиков и коммунистов одни и те же — “обращение человечества в единую братскую семью… Преследуя одни и те же цели, признавая справедливыми и подлежащими проведению в жизнь одни и те же воззрения, коммунизм и русское масонство совершенно не должны подозрительно смотреть друг на друга, наоборот, пути их параллельны и ведут к одной цели”.

Разница, по мнению Б. В. Астромова, только в “методах действий”, т. к, в отличие от революционного пути, которым идут большевики, “путь русского масонства — это путь медленной интеллектуальной работы, путь тихой сапы”.



А враги у большевиков и масонов, отмечал Б. В. Астромов, одни и те же — национальные и религиозные предрассудки, классовый эгоизм, частная собственность.



Суть сделки, которую он предлагал большевикам, заключалась в том, что в обмен на “негласную легализацию” в стране масонских лож “братья” взяли бы на себя обязательства содействовать “перемагничиванию” русской интеллигенции на сторону советской власти, т.к. “стремления коммунизма совпадают в общих чертах со стремлениями русского масонства”.



Сопоставим теперь эти рассуждения масона Астромова, заподозрить которого в “черносотенстве” едва ли возможно, с высказываниями на эту тему противников масонства — Василия Иванова и митрополита Антония. Совпадение взглядов, как видим, поразительное.



Теперь самое время возвратиться к разговору Феликса Чуева с Молотовым. Возник он неспроста, так как Вячеслав Михайлович уже давно находится “под подозрением” у исследователей.



Что же касается масонства двух других большевиков, И. И. Скворцова-Степанова и С.П. Середы (работал в рязанской ложе), то оно считается бесспорным (Старцев В. Масоны. — “Родина”, 1989, № 9, с. 75).



Факт принадлежности Льва Троцкого к масонству подтвердила покойная ныне писательница Нина Берберова, много лет работавшая с масонскими архивами и установившая имена 666 русских масонов начала XX века. На заданный ей во время визита в СССР в сентябре 1989 года прямой вопрос: “Был ли Троцкий масоном?” — она ответила: “Был, 6 месяцев в 18 лет” (“Комсомольская правда”, 1989, 12 сентября, с. 4).



Со своей стороны, автору этих строк удалось обнаружить в архиве бывшего КГБ СССР свидетельство принадлежности к “Великому Востоку Франции” А. В. Луначарского. “Под подозрением” находятся Карл Радек и Николай Бухарин. Наконец, нельзя не упомянуть и о масонской ложе “Ар э Травай”, в которую якобы входили Ленин, Зиновьев и другие большевики” (Виноградов А. Ретушью по белым пятнам. — “Молодая гвардия”, 1991, № 8, с. 267).



И хотя документального подтверждения эти сведения пока не получили, каких- либо принципиальных препятствий для вхождения большевиков (по крайней мере до 1917 г.) в заграничные масонские ложи не было. Ведь как и их коллеги меньшевики, все они были социал-демократами, входили в одну и ту же партию — РСДРП, хотя и принадлежали к разным ее фракциям.



Активное же участие в работе масонских лож меньшевиков, как и вообще социалистов Европы и Америки, никогда не вызывало сомнений.



Что касается так называемой “Кремлевской ложи”, то о ней практически ничего не известно, хотя в интеллигентских кругах середины 1920-х гг. и говорили, что в Москве-де существуют две масонские сатанинские ложи — в Кремле и в Кропоткинском музее.



Что касается последней (ложа Алексея Солоновича), то разговор о ней — впереди. Другое дело — “Кремлевская ложа”. Не исключено, как полагает Андрей Никитин, что упоминание о ней содержит “намеки на реальные обстоятельства” (Никитин А. Тамплиеры в Москве. — “Наука и религия”, 1992, № 12, с. 12).



Более определенен в этом вопросе эмигрантский историк Василий Иванов, который не только отвечал утвердительно на вопрос относительно существования “Кремлевской ложи”, но и уверенно называл ее Великого магистра: им был, по его сведениям, Карл Радек. Приводит он и отрывок из письма К. Б. Радека к Великому магистру “Великого Востока Франции” начала 1930 гг. с просьбой повлиять через американских масонов на правительство президента Рузвельта, побудив его к скорейшему дипломатическому признанию СССР (Иванов В. Ф. Тайная дипломатия. — Харбин, 1937, с. 210).



Заслуживает внимания и факт посещения М. Н. Тухачевским в начале 1930 гг. одной из масонских лож в Риме, о чем сообщает на основании масонских источников югославский историк З. Ненезич в своей книге “Масоны в Югославии” (1984).



Однако ближе всего к тайне “Кремлевской ложи” подводит нас биография видного советского чекиста — начальника 9-го Управления Главного управления Госбезопасности НКВД Глеба Ивановича Бокия. Оказывается, еще в 1919 году в бытность свою председателем Петроградской ЧК, Глеб Иванович был посвящен в масонской ложе “Единое трудовое братство”, возглавляемой учеником масона-сатаниста Ж. И. Гурджиева доктором А. В. Барченко.



С Александром Васильевичем Барченко мы еще встретимся на страницах данного очерка. Что же касается Г. И. Бокия, то переведенный в начале 1920-х гг. в Москву, в аппарат ОГПУ, он становится с этого времени ведущим специалистом по “масонскому вопросу” в этом ведомстве. С тех пор мимо него не проходит ни одно масонское дело, раскручиваемое по линии ОГПУ.



Он же — непременный участник коллегий ОГПУ, выносивших приговоры по масонским делам. “Убрали” Бокия в 1937 г., обвинив в организации, как это ни странно, масонской ложи, куда входило более 20 человек, в том числе такие представители партийно-советской элиты, как член ЦК ВКП(б) И.М. Москвин, заместитель наркома иностранных дел СССР В. Стомоняков и др.



Самое любопытное, что проверка в 1956 г. этого дела подтвердила: Г. И. Бокий действительно занимался в ОГПУ “изучением структуры и идейных течений масонства”, давая, таким образом, косвенно понять, что “ложа” — была (Ваксберг А. Масон, зять масона. — “Литературная газета”, 1990, 26 декабря).



Конечно, это еще не та таинственная “Кремлевская ложа”, но разгадка тайны, очевидно, здесь. Ведь не ради праздного любопытства занялся Бокий изучением “структуры и идейных течений масонства”. Скорее всего, это нужно было его “хозяину”. Если им был И. В. Сталин, то придется признать, что “Кремлевская ложа” прекратила свою работу в 1937 году.



Заслуживает внимания, что в фигурирующих в исторической литературе списках видных масонов-большевиков отсутствует фамилия Сталина. И это не случайно, т.к. репрессии, обрушившиеся в середине второй половины 1930 годов против еврейского окружения В.И. Ленина, были расценены в правых кругах русской эмиграции как борьба И. В. Сталина против масонства, его стремление выйти из-под их опеки.



“Сталин, — отмечал в связи с этим В.Ф. Иванов, — выступает как Бич Божий против мирового масонства, создавшего сатанинскую Вавилонскую башню, именуемую СССР”. Уничтожив видных масонов-коммунистов, И.В. Сталин, по его мнению, “рубит столбы, и не за горами то время, когда заборы сами повалятся” (Иванов В. Ф. Тайная дипломатия. — Харбин. 1937, с. 313-314).



Масонская идеология в начале XX века пустила настолько глубокие корни в среде российской интеллигенции, что даже знаменитый большевистский террор 1920-х гг. оказался не в состоянии сразу уничтожить ее быстрорастущую поросль.



На сегодняшний день известно, по крайней мере, одиннадцать тайных масонских или полумасонских организаций, действовавших в 1920-е годы в СССР: “Единое трудовое братство”, “Орден мартинистов”, “Орден Св. Грааля”, “Русское автономное масонство”, “Воскресенье”, “Хильфернак”, “Космическая Академия наук”, “Братство истинного служения”, “Орден Света”, “Орден Духа”, “Орден тамплиеров и розенкрейцеров”. Восемь первых из них располагались в Ленинграде. “Орден Света” объединял в своих рядах московских “братьев и сестер”.



Тесно связанные с московским “Орденом Света”, “Орден Духа” и “Орден тамплиеров и розенкрейцеров” располагались соответственно в Нижнем Новгороде и Сочи. Дочерними ложами “Русского автономного масонства” были ложа “Гармония” в Москве и “Рыцари Пылающего Голубя” в Тбилиси.



Им в основном и посвящен данный очерк, при подготовке которого автором были использованы “масонские дела” из архива Министерства безопасности Российской Федерации. Старейшей подпольной масонской организацией 1920-х гг. в Ленинграде был “Орден мартинистов”, представлявший собой ветвь одноименного французского Ордена.



Первая мартинистская ложа была организована здесь еще в 1899 году графом Валерианом Муравьевым-Амурским. Трения, возникшие между ним и главой “Ордена мартинистов” в Париже известным оккультистом Папюсом, привели к тому, что около 1905 г. В. В. Муравьев-Амурский был отставлен от должности делегата Ордена в России.



В 1910 г. на его место был назначен поляк граф Ч.И. Чинский, с именем которого собственно и связано создание русского отделения “Ордена мартинистов”. В 1912 г. среди них произошел раскол, и петербургская часть Ордена во главе с Григорием Мебесом объявила о своей автономии или, проще говоря, независимости от Парижа.



Московские же братья во главе с П.М. и Д.П. Казначеевыми, напротив, остались ему верны и продолжали свою деятельность под руководством своего парижского начальства вплоть до 1920 года. Петербургские же мартинисты образовали в 1913 г. особую автономную цепь с тамплиерской окраской, которая и просуществовала вплоть до ее разгрома в 1926 году ОГПУ.



В основе учения мартинистов лежит оккультизм — особое направление религиозно-философской мысли, стремящееся к познанию божества интуитивным путем, путем психических переживаний, связанных с проникновением в потусторонний мир и общением с его сущностями.



В отличие от своих “братьев” из “Великих Востоков” Франции, Италии и “Великого востока народов России” (А. Ф. Керенский и Ко), преследовавших чисто политические цели, мартинизм ориентирует своих членов на внутреннюю духовную работу над самим собой, своим собственным моральным и интеллектуальным совершенствованием. Это позволяет отнести мартинистов к особой, т. н. духовной или эзотерической ветви Мирового братства.



Отличительным знаком русских мартинистов являлся круг с шестиконечной звездой внутри, основные цвета: белый (ленты) и красный (плащи и маски). Посвящения производились по примеру масонских с несколько упрощенным ритуалом. В 1918 -1921 гг. лекции по Зогаре (часть Каббалы) читал Г.О. Мебес, по истории религии, с ярко выраженным антихристианским уклоном, его жена Мария Нестерова. С историей масонства слушателей знакомил Борис Астромов.



Помимо чисто теоретических занятий, в “школе” велась и практическая работа по развитию у ее членов цепи способностей к телепатии и психометрии.



Всего нам известны имена 43 человек, прошедших “школу” Г.О. Мебеса в 1918-1925 гг., в том числе известный военный историк Г.С. Габаев и поэт Владимир Пяст.



Однако в целом состав Ордена был вполне зауряден: юристы, бухгалтеры, студенты, домохозяйки, несостоявшиеся художники и журналисты — одним словом, рядовая, разочаровавшаяся в жизни и ударившаяся в мистику русская интеллигенция (Петербургские мартинисты 1919-1925 гг. — “Отечественная история”, 1993, № 3, с. 180-182).



Неприглядную роль в судьбе ленинградских мартинистов сыграл Борис Викторович Астромов (наст. фамилия Кириченко), о котором уже шла речь в начале очерка. Выходец из обедневшей дворянской семьи, он уезжает в 1905 году в Италию, где поступает на юридический факультет Туринского университета. Здесь он становится учеником знаменитого криминалиста масона Чезаре Ломброзо.



В 1909 г. состоялось его посвящение в Братство (ложа “Авзония”, принадлежащая к “Великому Востоку Италии”). В 1910 г. Б. В. Астромов возвратился в Россию, но в работе русских масонских лож, по его словам, участия не принимал.



Посвящение его в “Орден мартинистов” состоялось только в 1918 году после знакомства с Г.О.Мебесом. В 1919 г. Г.О. Мебес назначает Б.В. Астромова генеральным секретарем Ордена. Трения, возникшие между ними, приводят к тому, что в 1921 г. Б. В. Астромов вынужден был уйти из Ордена. Казалось бы, пути незадачливого генсека и мартинистов навсегда разошлись.



Однако оказалось, что это далеко не так. В мае 1925 г. Б.В. Астромов неожиданна появляется в приемной ОГПУ в Москве и предлагает свои услуги по освещению масонства в стране в обмен на разрешение покинуть СССР.



Разрешения на эмиграцию Б. В. Астромов не получил, зато его предложение по освещению масонства в СССР заинтересовало чекистов, тем более что, как оказалось, они следили за ним еще с 1922 года. После допросов и бесед со “специалистами” Б. В. Астромов прибыл в начале июня 1925 г. в Ленинград, где и стал “работать” под контролем ОГПУ.



Повышенный интерес этого учреждения к Б.В. Астромову понятен, так как он “заложил” не только мартинистов, но и собственную подпольную организацию “Русское автономное масонство”, генеральным секретарем которого и представился чекистам.



Начало ей было положено еще в 1921 г. учреждением Б.В. Астромовым из недовольных Г.О. Мебесом мартинистов собственной, независимой от него масонской ложи “Три северные звезды”.



Членами ее стали: инженер-архитектор П.Д. Козырев, инженер-путеец М.М. Петров, бывший присяжный поверенный В.П. Остен-Дризен, художник Н.Г. Сверчков, киноартист С.Д. Васильев, бывший адъютант командующего Ленинградским военным округом Д.И. Аврова, служащий АРА в Ленинграде Р.А. Кюн, кинорежиссер Г.В. Александров, бывший инспектор консерватории Г.Ю. Бруни, артист балета Е.Г. Кякшт. Б.В. Астромову удалось организовать четыре диссидентствующие ложи мартинистского толка — “Пылающий лев” (мастер стула Б.П. Остен-Дризен), “Дельфин” (мастер стула М. М. Петров, наместный мастер А. Н. Вольский), “Золотой колос” (наместные мастера Н. А. Башмакова и О. Е. Нагорнова).



В августе 1922 г. представители этих лож учредили т. н. ложу-мать “Великая ложа Астрея” и объявили о создании новой, независимой от мартинистов организации “Русское автономное масонство”. Генеральным секретарем “Великой ложи Астреи” стал Б.В. Астромов.



Что касается должности Великого мастера, которым был объявлен бывший директор императорских театров В. А. Теляковский (1861-1924), то она, судя по всему, оставалась вакантной, так как в ходе следствия Астромов вынужден был признать факт мистификации “братьев” в этом вопросе и подделку подписи Теляковского на официальных документах ложи.



На основании патентов, выданных Б. В. Астромовым, были открыты две ложи за пределами Ленинграда: “Гармония” в Москве во главе с бывшим мартинистом Сергеем Полисадовым и “Рыцарей пылающего голубя” в Тифлисе во главе с братом Б. В. Астромова Львом Кириченко-Мартовым. Церемония посвящения в младшие степени Ордена сводилась к следующему.



Преклонив колена перед алтарем, неофит зачитывал соответствующий его степени отрывок посвятительной тетради, после чего председательствующий в белой одежде мага делал ему краткое наставление. Заканчивалась церемония приведением неофита к присяге, скрепляемой его подписью кровью из проколотого пальца.



По свидетельству М.Н. Севастьянова, которого Б.В. Астромов посвятил в 30-ю степень, ему в ходе этого таинства пришлось не только поставить кровью оттиск указательного пальца у своей подписи под текстом клятвы с обетом молчания, но и поцеловать рукоятку ритуального меча и шестиконечную звезду на груди Б.В. Астромова.



Кроме того, в соответствии с оккультной традицией, Астромов нарисовал ему на лбу еще и изображение священной пентаграммы, т. е. пятиконечной звезды. Среди ленинградских оккультистов “школа” Б.В. Астромова считалась магической, так как позволяла, по общему мнению, прошедшим ее “подчинять” себе окружающую среду, правда, на прибегая в отличие от черной магии к услугам темных, сатанинских сил.



Такова была в общих чертах организация Б. В. Астромова, члены которой оказались втянутыми своим руководителем в крупную политическую игру.



Некоторое представление о ней дает подготовленный Б. В. Астромовым и его коллегой по Ордену М. М. Севастьяновым 15 августа 1925 г. по просьбе ОГПУ специальный доклад (о нем уже упоминалось в начале нашего очерка), целиком посвященный возможному сотрудничеству между большевиками и масонами. При помощи ОГПУ доклад был перепечатан на машинке и отправлен в двух экземплярах а Москву, а копия его представлена в Ленинграде в местное отделение ОГПУ.



Доклад Б.В. Астромова не был его личной импровизацией на “масонскую” тему. Это был масонский ответ на интересовавшие “специалистов” ОГПУ конкретные вопросы. В первую очередь речь шла, естественно, о возможности использования масонской организации в интересах строительства коммунизма в СССР.



Развивая эту мысль, Б. В. Астромов в своем докладе подчеркнул, что “конечно, масоны не претендуют на открытую легализацию, т.к. это будет скорее вредно, чем полезно для работы”. И тогда, отмечал он, смогут обвинить в “чекизме” или “рептильности”, что непременно оттолкнет от масонства русскую интеллигенцию.



Роль масонства должна была главным образом заключаться в том, чтобы убедить лучшую часть ее в “закономерности переживаемых событий, а следовательно, и неизбежности их”.



Здесь, по мнению Б. В. Астромова, “реальная работа” “Автономного русского масонства” могла бы выразиться прежде всего “в укреплении в правосознании русской интеллигенции идей интернационализма и коммунизма, а также в борьбе с клерикализмом”.



В конечном итоге Б. В. Астромов предлагал советскому правительству следующий “modus vivendi”: советская власть терпит существование масонских лож и ячеек, входящих в союз “Генеральной ложи Астреи”, не преследуя ее членов, а “Генеральная ложа Астрея”, в свою очередь, берет на себя обязательство “не иметь никаких тайн от правительства СССР и не находиться в связи или в союзе ни с одним иностранным масонским Орденом”.



Документ — что и говорить — примечательный. Но что или кто стоит за ним? Действительно ли Б. В. Астромов сам додумался до идеи масонизации при негласной поддержке правительства если не всей страны, то хотя бы русской интеллигенции, или же эта идея была подсказана ему во время бесед со “специалистами” ОГПУ, одного из которых — Г.И. Бокия — мы уже знаем?



Ответить на этот вопрос непросто. Дело в том, что, заявляя в ходе следствия, что никаких других целей при создании своей организации, кроме “самоусовершенствования и самодисциплинирования” ее членов, он не преследовал, Б. В. Астромов был не вполне искренен.



Во всяком случае, попытки Б. В. Астромова связаться с английским масоном Ломбартом Деритом — бывшим пастором англиканской церкви в С.-Петербурге, а также с ректором Туринского университета масоном Горрини позволяют предположить, что планы его шли несколько дальше работы “над собой” членов сообщества. Об этом же говорят и настойчивые хлопоты Б. В. Астромова, предпринимаемые им с 1923 года, о получении заграничной визы.



Как видим, Б. В. Астромов отнюдь не собирался засиживаться на берегах Невы. И все же сама мысль о возможном сотрудничестве масонов с советской властью принадлежит, судя по всему, не Б.В. Астромову. Здесь скорее всего, как представляется автору этих строк, были задействованы иные силы.



Некоторый свет на них проливают показания масона Н. Н. Беклемишева, который свидетельствовал, что уже в конце 1925 г. Б. В. Астромов говорил ему о своем желании устроить в Москве “ложу с ведома Политуправления, чтобы работать совместно на сближение с западными державами”.



“Припоминаю, — показывал он 3 марта 1926 г. следователям ленинградского ОГПУ, — что сначала Астромов приписывал эту идею некоему Барченко, а потом уже стал говорить от себя и, кажется, ездил по этому вопросу в Москву”.



Таким образом выясняется, что идея использования масонских каналов для сближения Советской России с западными державами была подброшена Б. В. Астромову со стороны А. В. Барченко, который, как мы уже знаем, вовлек в 1919 г. в масонскую ложу Г. И. Бокия (могло, впрочем, быть и наоборот) и был, несомненно, связан с ОГПУ.



Правой рукой Б. В. Астромова был наместный мастер московской ложи “Гармония” Сергей Палисадов, с помощью которого ему удалось “выйти” на своего коллегу из “Великого Востока Франции” В. И. Забрежнева, работавшего в середине 1920-х гг. в Совнаркоме СССР.



Ободренный этим, Б. В. Астромов дает С. В. Полисадову задание связаться посредством орденских знаков с А. В. Луначарским и редактором “Известий” Ю. С. Стекловым (Нахамкисом). Сам Астромов тоже не сидел сложа руки и сумел заинтересовать масонством заведующего отделом международных расчетов в Ленинграде члена ВКШб) А. Р. Рикса и настойчиво искал встреч с бывшим следователем Петроградской Губчека К. К. Владимировым.



Семь месяцев продолжалась эта провокационная по своей сути деятельность Б. В. Астромова, пока, наконец, работавшие с ним чекисты не поняли, что их подопечный явно не та фигура, с которой можно иметь серьезное дело. Инвалид второй группы (последствие контузии, полученной им в русско-японскую войну), Б. В. Астромов пользовался у масонов незавидной репутацией не только неуравновешенного, но и лживого, морально нечистоплотного человека. Ни о каком уважении к нему со стороны учеников не могло быть и речи.



Весь авторитет Б. В. Астромова среди “братьев” покоился на присущей ему силе гипнотического воздействия на собеседника. В связи с этим среди части братьев даже распространилось поверье, что вся магическая сила Астромова заключается в семи длинных волосках на его лысом черепе под академической шапочкой, направление концов которых якобы регулярно меняется им с переменой направления астрального влияния.



Особенно много нареканий вызывало практикуемое Б. В. Астромовым принуждение своих учениц к вступлению с ним в половую связь в извращенных формах — так называемое “трехплановое посвящение”, якобы распространенное в некоторых эзотерических ложах Западной Европы.



Не одобрили “братья” и контактов Б. В. Астромова с чекистами, справедливо подозревая в нем провокатора. Смута, возникшая в связи с этим в “братской” среде, закончилась в конце концов тем, что 16 ноября 1925 г. астромовская ложа “Кубического камня” была закрыта “братьями”, что означало фактическое исключение его из им же созданной организации. 22 ноября Б. В. Астромову был предъявлен ультиматум о сложении им с себя звания генерального секретаря сообщества, который он в сложившихся обстоятельствах вынужден был принять.



12 декабря 1925 года после долгих проволочек Б. В. Астромов объявил об официальном снятии с себя “звания” члена “Генеральной ложи Астреи” и генерального секретаря. Это был конец Б. В. Астромова, ибо как с частным лицом ни о каком сотрудничестве с ним ОГПУ уже не могло быть и речи. Теперь он мог интересовать чекистов лишь в качестве подследственного.



И действительно, 30 января 1926 г. Б. В. Астромов был арестован. Уже находясь в Доме предварительного заключения, он пишет 11 февраля 1926 г. письмо И. В. Сталину, где развиваем мысль об использовании “красного масонства” не только как объединения коммунистически мыслящих интеллигентов, но и как “форму и маскировку, которую мог бы принять Коминтерн”.



Себя же незадачливый генеральный секретарь “Автономного русского масонства” видел “в качестве советчика-консультанта” при И. В. Сталине (Ленинградские масоны и ОГПУ. — “Русское прошлое”, 1991, кн. 1, с. 275-276). Жизнь, однако, распорядилась по-другому. Сразу же после ареста Б. В. Астромова такая же участь постигла в феврале-марте 1926 года членов “Русского автономного масонства” и “Ордена мартинистов” во главе с г. О. Мебесом.



18 июне 1926 г. постановлением особого совещания при коллегии ОГПГ Б. В. Астромов, Г. О. Мебес, М.А. Нестярова, В.Ф. Гредингер, А. В. Клименко, С. Д. Ларионов и другие “братья” и “сестры” — всего 21 человек — были осуждены, причем поражает необычайно мягкий приговор в отношении руководителей этих организаций Б. В. Астромова и Г.О. Мебеса — всего три года ссылки. Что же касается самой идеи использования “масонской карты” и “масонских каналов” для налаживания неофициальных контактов с подлинными хозяевами западных демократий, то идея эта, как показывает уже упоминавшееся письмо К. Б. Радека к магистру “Великого Востока Франции”, не умерла.



Среди названных Б. В. Астромовым в ходе следствия масонских оккультных лож значился и “Орден рыцарей святого Грааля” во главе с Александром Габриэловичем Гошерон-Деляфосом, подвизавшимся в роли контролера финансового контрольного отдела Губфо.



Старейшими членами Ордена были близкие друзья Деляфоса: Николай Цуканов и Михаил Битютко, которые и составляли вместе с ним руководящий “треугольник” организации. Среди других “братьев” и “сестер”; художница М. А. Пуаре-Пургольд, артистка театра А. И. Фогт, студентка ЛГУ Наталья Тарновская, музыкант А. А. Кинель, археолог Г. В. Михновский, композитор и музыковед Ю. А. Зингер.



Фактически Орден возник не ранее 1916 года, хотя первые посвящения в него А. Г. Делафос совершил еще в 1914 году (поэт Дмитрий Коковцев и Николай Цука- нов). Дело в том, что к этому времени Делафос возвратился из поездки по Франции, где и был, видимо, посвящен, хотя на следствии он и отрицал этот факт.



Официально декларируемая цель Ордена — “усовершенствование мыслительных и нравственных способностей” рыцарей Чаши святого Грааля по мере их продвижения по лестнице степеней (всего их было семь) — не отличалась оригинальностью и была сродни целям, декларируемым другими масонскими сообществами всех времен.



Легенда о Граале — чаше, в которую якобы стекала кровь распятого Христа, после того, как римский центурион Лонгин пронзил копьем его грудь, — так же почитаема у масонов, как и миф об Адонираме — строителе Соломонова Храма. Сам А. Г. Делафос говорил своим ученикам о существовании некоего идеального центра Св. Грааля в полуразрушенном рыцарском замке в Бретани во Франции.



Мистико-религиозная философия, проповедуемая Делафосом, уходит своими корнями в средневековое сектантство, известное в литературе как манихейство — доктрина, исповедуемая еретическими движениями катаров, вальденсов и альбигойцев.



Помимо чаши, в символике Ордена присутствовали также крест и светящаяся пентаграмма. 15 мая 1927 г. А. Г. Делафос и еще 9 братьев-рыцарей были арестованы. Следствие над ними продолжалось недолго, и уже 8 июля того же года они были осуждены. Наиболее суровое наказание понесли руководители Ордена: А. Г. Гошерон-Делафос — десять лет лагерей, и по пять — М.М. Битютко и Н.И. Цуканов.



Виктор Брачев

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