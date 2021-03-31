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Почему в России нет политических партий?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GURlMTNuI9c
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 17154 10332
    Maleos час назад

      Та-ак.. Эти ещё не перекрасились… Сейчас в тренде патриотизм и вся подпиндосная сРать кинулась возглавить борьбу за суверенитет, но до этих новые методички ещё не дошли – гонят старое фуфло…

    • 38318 33660
      Вячеслав час назад

        А кто же тогда со своих трибун нам мозги крутит-вертит и жить спокойно мешает?

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