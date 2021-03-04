Мы утверждаем, что «народы живут плохо не потому, что плохо работают, а потому, что ими плохо управляют», поэтому не всех, кто хочет, можно допускать к власти. Как можно управлять, не понимая, что такое управление, путая национальную идею с национальными интересами; стратегию и тактику с операционным управлением; программы с планами, проектами и мероприятиями; технологические платформы с товарными рынками…

Мы ни за левых, ни за правых, ни за тех, кто оказался наверху или внизу социальной пирамиды. Мы за объективность, эффективность и полезность принимаемых властью управленческих решений, которые позволят разработать развернутую во времени и в пространстве «Программу действий», понятную и привлекательную для большинства коренного населения России «иначе, в чем смысл, если нет общего смысла и национальной идеи?»…

«Союз независимых экспертов» строит свою работу, опираясь на принцип: «Лучше говорить истину, которая причиняет боль, а потом исчезает, чем говорить ложь, которая успокаивает, а потом убивает». Для нас «Истина – это то, что существует вечно; чье существование не меняется от присутствия или отсутствия кого-то; что не меняется от чьего-то действия или бездействия»…

Данное обращение предназначено не для тех, кто идет в политику для личного обогащения, а для тех, кто искренне хочет помочь своей стране и народу.



Мы утверждаем, что сегодня все существующие в мире проблемы созданы искусственно для того, чтобы управлять глобальными и локальными процессами; что каждая из существующих проблем является источником дохода, статуса и власти для определенных социальных и этнических групп, которые не позволяю другим группам решать эти проблемы…

Мы утверждаем, что все современные проблемы существуют как следствие неэффективного управления процессами, где причиной является недооценка роли и места управления в общей системе факторов развития.



Чтобы вписаться в мировые системы (производственно-технологические цепочки) нужно, чтобы локальные модели соответствовали господствующим в мире принципам, моделям и правилам.



[Опа! До этого утверждения был совершенно правильно сделан акцент на недостаточное качество управления. Затем также справедливо оценен генезис глобальных проблем, пусть это сделано лишь частично.



Но следующее утверждение о необходимости вписывания России в некие мировые системы, требование следования ныне „господствующим принципам, моделям и правилам” – это что вообще такое?



Нас призывают следовать англо-саксонской иудейской западной модели экономики, а точнее, хрематистики? Использовать модель выкачивания ресурсов из более слабых стран?? Следовать правилам по принципу хайли-лайкли?? Установить у себя правила западной толерастии???



Причём буквально сразу же, чуть ниже, воспоследует призыв «Жить своим умом и идти своим путем». И это правильно, ибо когда Россия вписывается в чужие проекты, она всегда проигрывает.



Тут и возникает вопрос: где логика, кибернетики? Как можно одновременно исполнять два взаимоисключающих требования??! – Прим. ss69100.]



Поэтому сегодня требуется тотальная переоценка методов управления и организаций, которые нами управляют…

Данное Обращение раскрывает содержание того, «что, почему и зачем мы предлагаем». Нам важно не только ответить на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?», но и определить «Как делать?» и «Кто это будет делать?».

1. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: «Жить своим умом и идти своим путем».

«Союз независимых экспертов» утверждает, что «история России хранит немало управленческих тайн, которые позволяли в безнадежных ситуациях одним решением устранять все накопленные проблемы», поэтому мы предлагаем систему принципов, законов, методов, моделей, проектов, технологий, механизмов, экспертных сервисов, критериев оценки и кейсов готовых решений, которые сделают управление в России более эффективным.

Инновация №1 в сфере науки. Мы предлагаем новую науку«Политическая кибернетика», которая включает в себя новые научные методы исследования и работы с информацией, объединенные под общим брендом комбинированная методология «Триалектика – 3DМ» и модель «ТРИНИТИ», которые синтезируют: «Метод наложения троичных матриц», «Метод анализа связей» и «Триатибутивную лингвистику».



Новый метод позволяет использовать синергетические эффекты, возникающие при взаимодействии моделей, способных структурировать информационное пространство и планировать желаемые события и одним решением устранять целый кластер проблем.



Выявлять противоречия, несоответствия, искажения и подмену смыслов на стадии обсуждения идей и проектов. «Политическая кибернетика» – это «опережающее управление посредством управления управлением с целью перевода управляемых систем в режим самоуправления».

Синтез системного, сетевого, модельного, сценарного и проектного подходов позволяет ответить на вопрос: «Каким образом можно перейти из ситуации «как есть» в ситуацию «как надо». Эти методы и подходы могут использоваться как инструмент социально – политической экспертизы выявления очагов искажений в системе управления, агрегирующий технологии трех уровней: «знаю что», «знаю как», «знаю каким образом».



Выявление объективного единства и субъективных различий всех моделей, формул, схем и чертежей производится посредством «Метода наложения троичных матриц», опирающегося на «Закон сохранения энергии», который в повседневной практике используется как «Балансовый метод», что позволяет находить реально правильные решения.

Инновация №2 в сфере политики. «Управлять нужно так, чтобы знать проблемы каждого квадратного метра управляемой территории». Для этого мы предлагаем новую стратегию развития и новую модель управления «Принципат: соборно – сетевое управление в России».



Это модель прямого президентского правления общинами (муниципалитетами) с использованием современных достижений науки и техники («ГЛОНАСС», «Runet», «Госмастер – электронное правительство») в режиме реального времени, где становым стержнем является не жесткая вертикаль чиновничьего кормления, а гибкая сеть местного самоуправления.



Здесь во власть не выбирают, а приглашают, реализуя третью статью Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Модель включает в себя разработку «Единой системы управления инфраструктурой России», в том числе: оптимальным размещением производительных сил; энергосистемой (сетями передачи электроэнергии и нефте – газопроводами в увязке с объемами и местом их добычи); транспортными и товарно-финансовыми потоками; кадровыми назначениями и обоснованным расселением граждан по территории России.

Модель построена на новых принципах, механизмах и способах политического и экономического управления, где просматриваются элементы русского национального наследия. Модель использует принцип квотирования представителей во власть, который ранее применялся в дохристианской Руси, а сегодня используются при формировании властных структур в Евросоюзе.



Модель позволит отказаться от «ручного управления» страной; повысить эффективность государства; увеличить самоорганизацию и мобилизационную активность населения; уменьшить затраты на бюрократический аппарат; снизить до минимума коррупцию на всех уровнях управления; усилить геополитические позиции страны и суверенитет государства.



Модель представляет собой «тактику посильного участия в управлении страной всего населения» через сложное сочетание общинных элементов государственной системы управления. Реализация проекта начинается с подписания «Общественного договора между коренными народами России о взаимных гарантиях совместного развития».

Для реализации проекта необходимо принять новую «Повестку дня» и «Карту маршрута» – перехода из ситуации «как есть» в ситуацию «как надо».



«Принципат» включает в себя концепции, разработанные наукой «Политическая кибернетика» методом «Триалектика-3DМ»: «Проектно-целевое управление процессами, системами, ресурсами»; «Экспертное управление проектами»; «Социальная экспертиза и оценка объективности, эффективности и полезности принимаемых общественно значимых решений». Концепции реализуются посредством общественно-политических и социально-экономических проектов.

Инновация №3 в сфере экономики. В качестве одного из системных практических решений мы предлагаем проект «ТРИИС» - «Территориальная (региональная) инновационно-инвестиционная система» как новая технологическая платформа социально-экономического развития регионов России.



Одновременно «ТРИИС» является матрицей развития трудовых ресурсов и территорий, а так же технологией перехода существующих потенциалов в реализованные возможности. «ТРИИС» основан на принципах целостного развития территорий как синергетических систем с учетом их различий: географических, природно-климатических и социально-экономических.



Общая целостность достигается посредством правильного управления взаимодействием систем, построенных на разных основаниях: территория, население, ресурсы.



Внутренняя целостность систем достигается посредством правильного взаимодействия элементов и эффективного использования их связей. Особенностью данного проекта является его стратегический замысел, который основывается на прогнозах российских ученых и экспертов международных структур.

«ТРИИС» позволяет построить «Матрицу проблем», «Матрицу ресурсов», «Матрицу системных решений», на основе которых формируются кейсы готовых решений. В целом эти технологии обеспечивают формирование производственно-технологических цепочек с учетом сложившегося международного разделения труда, где создается новая стоимость. Подготовленные по новым методам и программам специалисты будут отвечать на вопросы «где, что нужно производить» и «как, что и где реализовывать».

Посредством нового метода были разработаны более 50 проектов и проведено более 250 экспертиз общественно-политических, социально-экономических и коммерческих проектов.



Например, для Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, Общественной Палаты РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, ФГУ «Аналитический центр при Правительстве РФ», ФГУ НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы».



Кроме того, для Одинцовского муниципального района Московской области, ЗАО «Всероссийская объединенная электронная биржа интеллектуальной собственности».



Реализованные проекты отмечены наградами Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России, ФГУ «Аналитический центр при Правительстве РФ», Администрацией Одинцовского района Московской области, Международным авторским салоном инноваций, Актами и Справками о внедрении, положительными Отзывами и Рецензиями на уровне государственных структур и РАН.

2. ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ПРЕДЛАГАЕМ потому, что «Судьба предопределяет только половину наших действий, а другой половиной или около того она предоставляет управлять нам…»

2.1. Проблемы глобальные. Современная теория управления характеризуется произволом, структурным несоответствием и терминологическим хаосом – все существующие модели управления неэффективны, а других нет. Это происходит из-за неправильного применения национальными лидерами принятой теории и сложившейся практики управления политическими и социально-экономическими процессами, системами, ресурсами. По этой причине планетарный кризис охватил все сферы жизнедеятельности человека – природу, экономику, политику, науку, религию, семью и самого человека. Поэтому сегодня требуется тотальная переоценка методов управления и организаций, которые нами управляют.

Практика показала, что мировое производство растет, а социальные программы сокращаются. Фактически произошел отказ от самого понятия «социальное государство».



Кризис мировой гуманитарно-интернациональной парадигмы проявился как глобальный социально-политический дефолт идеи «социального государства» западного типа, идеи «социального партнерства» и идеи«плавильного котла» – создание мультикультурного государства.



Слишком много социальных обязательств и людей, которые нуждаются в социальной поддержке. Поэтому «нынешнее высшее управление на международном уровне не сможет справиться с потрясениями, которые ожидают мировую систему».

В мире происходит перегруппировка стран в новую мировую иерархию, где новой стратегией глобального управления является тезис: «как не допустить детерминированных реакций мирового сообщества, чтобы малыми силами управлять чужими ресурсами, используя виртуализацию реальности и теорию хаоса».



Для реализации этой стратегии мировому сообществу предложена модель «финансового управления долговой экономикой», где развитые страны при 40% мирового ВВП имеют 90% мировых долгов. Общая мировая капитализация примерно составляет 800 трлн. долл., но при этом ценных бумаг выпущено в 3 раза больше, что позволило 20% компаний приобрести 80% мировых активов.



При этом в странах «старого мира» услуги приносят до 80% ВВП, что породило политический проект «TISA» – теперь социальными вопросами будут заниматься не государства, а ТНК.



Поэтому здравый смысл и инстинкт самосохранения не позволяют подавляющему большинству населения Земли принять предложенный индустриально развитыми странами проект под общим названием «глобализация».

Это вынудило современное мировое сообщество признать необходимость осуществления культурного сдвига в управленческом мышлении мировой элиты и целесообразность перехода от навязанного «цивилизованным» Западом наукообразия абстрактных общественно-политических и социально-экономических моделей к истинным научным знаниям, основанным на наследии многовековой истории России и духовно-нравственных традициях проживающих на ее территории народов.



По этой причине, Россия вынуждена включиться в текущий процесс глобализации, обусловленный конкурентной борьбой за поиск наиболее эффективной модели управления развитием мировой цивилизации.



Суть решения этой проблемы состоит в разработке и реализации собственной национальной концепции, сформулированной посредством переосмысления отечественного и мирового исторического опыта общественных отношений с позиций эффективности управления общественно-политическими и социально-экономическими процессами, в основе которых лежит идея духовно-творческого самоуправления человека.

2.2. Проблемы локальные (национальные). «Народ в России живет неоправданно бедно не потому, что плохо работает, а потому, что страной плохо управляют». Это происходит по причине того, что цивилизационная матрица России и ее генетически заданный историко-культурный путь развития, уже более тысячи лет находится в состоянии, которое не соответствует архитектуре территориального устройства и системе управления государство.



В России создана не система государственного управления, а система вертикального кормления. Она построена таким образом, чтобы любыми способами загнать граждан и регионы в состояние постоянной зависимости: одних – от пособий, а других – от дотаций.

Вертикаль власти превратилась в монополию на право принятия решений по поводу кадровых назначений, производства и распределения общественных благ. Характер проводимых реформ в России оценивается как случайный набор хаотических идей, мер и действий, которые не выстраиваются в общую стратегию развития и не создают синергетического эффекта.



Чиновничество делает все, чтобы не допустить независимых экспертов к управлению государством. Но без участия интеллектуальной элиты – мудрецов – экспертов в управлении, без их доминирования при принятии решений, страна и народ рискуют навсегда остаться заложниками ситуации «как есть».



Общий вывод – оценка деятельности чиновников со стороны экспертов: «власть занимается не теми проблемами, которые тревожат общество».

2.3. Проблемы конкретные (кадровые). Кризис показал, что менеджеры, подготовленные по западным стандартам и учебникам, оказались неспособными решать задачи нового уровня сложности. Их научили принимать оптимальные решения не по законам конъюнктуры развития рынков, а по результатам маркетинга в рамках ситуации, сложившейся «здесь и сейчас».



Поэтому полученные промежуточные результаты не смогли сложиться в единое целое и создать синергетический эффект. Обсуждение второстепенных вопросов и частей стало настоящим злом, так как не дает возможности обсуждать реально главные вопросы. Политики утонули в наборе бесполезных фактов, поэтому поставленная цель стала недостижимой.

Оказалось, что сегодня в различных структурах трудятся миллионы специалистов, которые связывают свою деятельность с информационно-аналитическими задачами, при этом многие из них не имеют специального образования.



Все используемые методики подготовки аналитиков оказались устаревшими, а их прямое копирование в национальные школы дало отрицательный результат и препятствует их развитию.



По мнению экспертов «контингент, который сейчас выходит из вуза и аспирантуры, имеет деформированное знание – они знают не то, что надо сейчас», «они принимают правильные решения, но для другого случая» или «принимают правильные решения, но только после того, как попробуют все остальные»….

3. ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ПРЕДЛАГАЕМ: «Государственная политика в пространственном измерении означает способность страны заселить и освоить свое пространство, если нет, то это сделают другие…».

3.1. В науке – «Политическая кибернетика» позволит заменить навязанную стране либерально-рыночную и бюджетно-распределительную систему, которая привела к потере суверенитета, развалу экономики и региональным долгам, на проектно-экспертное управление процессами, системами и ресурсами.



Это позволит использовать любые управленческие комбинации, в зависимости от ситуации и решаемых проблем и заставит власть извлекать выгоду из геополитического положения страны, а не дискутировать по вопросу какая Россия – западная или восточная цивилизация.

3.2. В политике – «Принципат» позволит провести кадровую ротацию и избавить власть от интеркарьеристов. Стране нужна новая национальная элита, которая реализовав «Развернутую во времени и пространстве программу действий, понятную и привлекательную для большинства населения России», перехватит интеллектуальную, политическую и экономическую инициативу по всему спектру существующих в мире проблем и станет лидером в вопросах глобального управления развитием современной цивилизации.



На этом фоне успехов, сама российская власть сможет удержать под контролем все социально-политические процессы, происходящие в стране.

3.3. В экономике – «ТРИИС» создаст инвестиционные условия для развития регионов и страны в целом и научит управлять инвестициями как бизнес-процессами. Для развития бизнесу и населению нужны не рейтинги, не курсы валют и цены на нефть, а дешевые и длинные кредитно-инвестиционные деньги, без которых никакой модернизации, реструктуризации и инновационной экономики не будет.



Всем нужно привыкнуть к мысли о том, что роль собственника должна быть ограничена интересами государства и общества, как это принято во всем мире.

В этой связи мы предлагаем всем политическим партиям, претендующим на власть в России, поддержать наши интеллектуальные гражданские инициативы посредством использования наших разработок в своей повседневной практической деятельности.

А.Ф. Простов

Центр политической кибернетики



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