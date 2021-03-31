“Монгольское нашествие на Русь”
Неплохой цикл роликов посвященный монгольскому нашествию на Русь, начиная от битвы на Калке в 1223 году и заканчивая разграблением Киева в 1240-м году. Основной фишкой цикла является достаточно подробное отображение всех событий на карте, что добавляет общей наглядности на тему того, где, что и когда происходило.
Когда все свели в один ролик, получился полноценный документальный фильм. Подход к самому нашествию классический, никаких теорий про то, что "ига не было".
Использованные источники:
Полное собрание русских летописей. Том I.
Ибн ал-Асир. Полный свод всеобщей истории.
Хрусталев, Д.Г. Русь от нашествия до ига.
Толочко, П.П. Кочевые народы степей и Древняя Русь.
Тихвинский, С.Л. Татаро-монголы в Азии и Европе.
Астайкин, А.А. Монголы и русские: первая кровь.
Чернышевский, Д. В. Приидоша бесчислены, яко прузи.
Кощеев, В. Б. Еще раз о численности монгольского войска в 1237 году.
Разин, Е.А. История военного искусства VI—XVI вв.
Спицын, Е.Ю. Древняя и средневековая Русь.
Водарский, Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII века.
Автор сейчас пилит цикл на тему завоеваний Александра Македонского, дойдя до битвы при Иссе и осады Тира.
В целом, из новых исторических каналов, за последние месяцы запомнился именно этот + канал https://colonelcassad.livejournal.com/6614022.html, где делают ролики про сражения Наполеоновских войн.
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У хитрожопых жыдов незаурядное чувство юмора: жыдовское иго назвать монгольским и убедить в этом русиш болванов – это Жванецкий в квадрате. И это было бы смешно, но русиш болваны шуток не понимают
Повсюду вой и стон по замарыванию нашего прошлого… А тут – вот вам нате – хрен из-под кровати…
Уже давно не секрет, что «татаро-монгольского ига» не было, и никакие татары с монголами Русь не покоряли. Но кто и для чего сфальсифицировал историю? Что было спрятано за татаро-монгольским игом? Кровавая христианизация Руси…
Существует большое количество фактов, которые не только однозначно опровергают гипотезу о татаро-монгольском иге, но и говорят о том, что история была искажена преднамеренно, и, что делалось это с вполне определённой целью… Но кто и зачем умышленно исказил историю? Какие реальные события они хотели скрыть и почему?
Если проанализировать исторические факты, становится очевидно, что «татаро-монгольское иго» было придумано для того, чтобы скрыть последствия от «крещения» Киевской Руси. Ведь эта религия навязывалась далеко не мирным способом… В процессе «крещения» была уничтожена большая часть населения Киевского княжества! Однозначно становится понятно, что те силы, которые стояли за навязыванием этой религии, в дальнейшем и сфабриковали историю, подтасовывая исторические факты под себя и свои цели…
Данные факты известны историкам и не являются секретными, они общедоступны, и каждый желающий без проблем может найти их в Интернете. Опуская научные изыскания и обоснования, кои описаны уже достаточно широко, подытожим основные факты, которые опровергают большую ложь о «татаро-монгольском иге».
1. Чингисхан
Раньше на Руси за управление государством отвечали 2 человека: Князь и Хан. Князь отвечал за управление государством в мирное время. Хан или «военный князь» брал бразды управления на себя во время войны, в мирное время на его плечах лежала ответственность за формирование орды (армии) и поддержание её в боевой готовности.
Чингис Хан – это не имя, а титул «военного князя», который, в современном мире, близок к должности Главнокомандующего армией. И людей, которые носили такой титул, было несколько. Самым выдающимся из них был Тимур, именно о нём обычно и идёт речь, когда говорят о Чингис Хане.
В сохранившихся исторических документах этот человек описан, как воин высокого роста с синими глазами, очень белой кожей, мощной рыжеватой шевелюрой и густой бородой. Что явно не соответствует приметам представителя монголоидной расы, но полностью подходит под описание славянской внешности (Л.Н. Гумилёв – «Древняя Русь и Великая степь».).
В современной «Монголии» нет ни одной народной былины, в которой бы говорилось, что эта страна когда-то в древности покорила почти всю Евразию, ровно, как и нет ничего и о великом завоевателе Чингис Хане… (Н.В. Левашов «Зримый и незримый геноцид»).
2. Монголия
Государство Монголия появилась только в 1930-х годах, когда к кочевникам, проживающим в пустыне Гоби, приехали большевики и сообщили им, что они – потомки великих монголов, и их «соотечественник» создал в своё время Великую Империю, чему они очень удивились и обрадовались. Слово «Могол» имеет греческое происхождение, и означает «Великий». Этим словом греки называли наших предков – славян. Никакого отношение к названию какого-либо народа оно не имеет
3. Состав армии «татаро-монголов»
70-80% армии «татаро-монголов» составляли русские, остальные 20-30% приходились на другие малые народы Руси, собственно, как и сейчас. Этот факт наглядно подтверждает фрагмент иконы Сергия Радонежского «Куликовская Битва». На нём чётко видно, что с обеих сторон воюют одинаковые воины. И это сражение больше похоже на гражданскую войну, чем на войну с иностранным завоевателем.
Музейное описание иконы гласит: «…В 1680-х гг. была добавлена наделка с живописным сказанием о «Мамаевом побоище». В левой части композиции изображены города и сёла, пославшие своих воинов на помощь Дмитрию Донскому – Ярославль, Владимир, Ростов, Новгород, Рязань, село Курба под Ярославлем и другие. Справа – лагерь Мамая. В центре композиции сцена Куликовской битвы с поединком Пересвета с Челубеем. На нижнем поле – встреча победоносных русских войск, погребение погибших героев и смерть Мамая».
На всех этих картинках, взятых, как из русских, так и европейских источников, изображены сражения руских с монголо-татарами, но нигде невозможно определить кто русич, а кто татарин. Более того, в последнем случае и русские, и «монголо-татары» облачены практически в одинаковые золочёные доспехи и шлемы, и сражаются под одина-ковыми хоругвями с изображением Спаса Нерукотворного. Другое дело, что «Спас» у двух противоборствующих сторон, скорее всего, был разный.
4. Как выглядели «татаро-монголы»?
Имеется рисунок гробницы Генриха II Набожного, который был убит на Легницком поле.
Надпись следующая: «Фигура татарина под ногами Генриха II, герцога Силезии, Кракова и Польши, помещённая на могиле в Бреслау этого князя, убитого в битве с татарами при Легнице 9 апреля 1241 г.» Как мы видим у этого «татарина» совершенно русская внешность, одежда и оружие.
На следующем изображении – «ханский дворец в столице монгольской империи Ханбалыке» (считается, что Ханбалык – это якобы и есть Пекин).
Что здесь «монгольского» и что – «китайского»? Вновь, как и в случае с гробницей Генриха II, перед нами – люди явно славянского облика. Русские кафтаны, стрелецкие колпаки, те же окладистые бороды, те же характерные лезвия сабель под названием «елмань». Крыша слева – практически точная копия крыш старорусских теремов…(А. Бушков, «Россия, которой не было»).
5. Генетическая экспертиза
По последним данным, полученным в результате генетических исследований, оказалось, что татары и русские имеют очень близкую генетику (татарин – это тать арий – враг арии, т.е. не принявший крещение). Тогда как отличия генетики русских и татар от генетики монголов – колоссальны: «Отличия русского генофонда (почти полностью европейского) от монгольского (почти полностью центрально-азиатского) действительно велики – этo как бы два разных мира…» http://www.oagb.ru/info.php?txt_id=17&nid=6960&page=4
6. Документы в период татаро-монгольского ига
За период существования татаро-монгольского ига не сохранилось ни одного документа на татарском или монгольском языке. Но зато есть множество документов этого времени на русском языке.
7. Отсутствие объективных доказательств, подтверждающих гипотезу о татаро-монгольском иге
На данный момент нет оригиналов каких-либо исторических документов, которые бы объективно доказывали, что было татаро-монгольское иго. Но зато есть множество подделок, призванных убедить нас в существовании выдумки под названием «татаро-монгольское иго». Вот одна из таких подделок. Этот текст называется «Слово о погибели русской земли» и в каждой публикации объявляется «отрывком из не дошедшего до нас в целости поэтического произведения… О татаро-монгольском нашествии»:
«О, светло светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами божьими и князьями грозными, боярами честными и вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о православная вера христианская!..»
В этом тексте нет даже намёка на «татаро-монгольское иго» (иго – порядок, Игорь – хранитель порядка). Но зато в этом «древнем» документе присутствует такая строчка: «Всем ты преисполнена, земля Русская, о православная вера христианская!»
До церковной реформы Никона, которая была проведена в середине XVII века, христианство на Руси называлось «правоверным». Православным оно стало называться только после этой реформы… Стало быть, этот документ мог быть написан не ранее середины XVII века и никакого отношения к эпохе «татаро-монгольского ига» не имеет…
Остаётся только догадываться о дифирамбах, которые воздаст автор македонскому, – эдакому фюреру своего времени…