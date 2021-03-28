Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
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Таманский на сегодня
ЛУЧШИЙ.
Смотреть надо ВСЁ и по нескольку раз.
И в головушке складывается.
Противоречий НЕТ
Ну почти
Выключил сразу, как началась реклама. Не стал ожидать следующую.
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