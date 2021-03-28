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Пальмира, Баальбек, Незаконченный асуанский обелиск… – нас всех обманули. Фильм 40

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А. Таманский. Пальмира, Баальбек, Незаконченный асуанский обелиск… – нас всех обманули. Фильм 40




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5496387.html
Метки: Египет, загадки, пирамида, сирия, таманский, технологии, фальсификация
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 27355 4709
    Русофил час назад

      Таманский на сегодня
      ЛУЧШИЙ.
      Смотреть надо ВСЁ и по нескольку раз.
      И в головушке складывается.
      Противоречий НЕТ
      Ну почти

    • 14 2
      Станислав 15 мин. назад

        Выключил сразу, как началась реклама. Не стал ожидать следующую.

      • 370 258
        Наблюдатель только что

          Появление блохера Таманского на ЯП вполне укладывается в схему продвижения фуфла что под видом “тайных знаний”, которые следует принимать внутрь организьма через головы, что в виде рекламы фуфла, которое следует принимать внутрь организьма через рот. Блохер на этом зарабатывает через американский Ютуб, следовательно, является американским агентом, промывающим моск русиш болванам.

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