КАТАСТРОФА В ДЕМОГРАФИИ. Русские в неволе не размножаются?
За последние 20 лет суммарные людские потери Российской Федерации в виде «естественной убыли населения» составили 14,3 млн человек, а с учетом нынешнего, 2021 года, могут заметно превысить 15 миллионов. А если еще учитывать резкое снижение коэффициента рождаемости, то вырисовывается цифра в 20 миллионов человек.
И это сопоставимо с общими людскими потерями в Великой Отечественной войне. Действительно ли мы вымираем, или это всё естественно и логично?