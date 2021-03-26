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КАТАСТРОФА В ДЕМОГРАФИИ. Русские в неволе не размножаются?

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За последние 20 лет суммарные людские потери Российской Федерации в виде «естественной убыли населения» составили 14,3 млн человек, а с учетом нынешнего, 2021 года, могут заметно превысить 15 миллионов. А если еще учитывать резкое снижение коэффициента рождаемости, то вырисовывается цифра в 20 миллионов человек.

И это сопоставимо с общими людскими потерями в Великой Отечественной войне. Действительно ли мы вымираем, или это всё естественно и логично?

Источник: https://www.kramola.info/video/protivostojanie/katastrofa-v-demografii-russkie-v-nevole-ne-razmnozhayutsya
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