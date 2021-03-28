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Нравственность в системе образования. Ирина Медведева и Александр Усанин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SEbLviWhir0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 382 270
    Наблюдатель два часа назад

      Правильно, воспитанием нравственности у гойских дебилов должны заниматься жыды. А кто ещё их научит правильно колоться и культурно жрать водку?

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