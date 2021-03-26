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Сборная имени Чайковского

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ОКР предлагает заменить на Играх гимн России музыкой Чайковского

Из-за санкций WADA в отношении российских спортсменов сейчас они не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом и в их честь не может звучать российский гимн. Поэтому в качестве альтернативы ОКР предложил использовать музыку Чайковского, которая напрямую ассоциируется с Россией — и в то же время является частью всемирного музыкального наследия, передаёт Euronews.
Олимпийский комитет России предлагает использовать музыку Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна страны на Олимпиаде. Ранее фрагмент из «Концерта для фортепиано с оркестром №1» был утверждён Международной федерацией конькобежного спорта и звучал при награждении российских спортсменов.

СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ, президент ОКР: Эта мелодия, в общем-то, напрямую имеет ассоциации с нашей с вами Родиной. Тем не менее композитор Чайковский, его творчество является частью всемирного музыкального наследия — и поэтому здесь найден некий компромисс для всех сторон.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.
Между тем эстафета олимпийского огня стартовала в четверг с территории футбольного тренировочного центра «Джей-вилладж» в японской префектуре Фукусима. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа.

https://russian.rt.com/inotv/2021-03-26/Euronews-OKR-predlagaet-zamenit-na – цинк

Еще немного публичного позора и унижений.
Хотя казалось бы, ситуация с коронавирусом и отменой спортивных мероприятий по всему миру, более чем когда-либо благоприятствует бойкоту. Но встав на путь унижений и покаяний, так трудно остановиться….

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6656052.html
Метки: допинг, олимпиада, спорт
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 65 37
    Viktor Khokhlachev 15 мин. назад

      А отчего же не “боже царя храни”? Ах, да – правильная ориентация композитора… Да это может “проканать”. Ух, – черти хитрющие…

    • 7348 5204
      чужой только что

        Да хоть Империя бегемотов-гомиков.
        А когда вы убедитесь, что все пути приходят в Рим,
        Вот тогда и приходите,
        Вот тогда поговорим.

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