“Красная машина” на “нейтралке”? Что делать хоккейной сборной, если она поедет на ОИ

Корреспондент "Р-Спорт" Александр Рогулев в блоге агентства рассуждает о том, как сборной России по хоккею сохранить свой национальный колорит на Олимпийских играх в Пхенчхане, где, по решению МОК, наши спортсмены должны выступать в непонятном для общественности статусе OAR.

Под информационным валом последних часов совсем незамеченной осталось объявление состава сборной России на декабрьский Кубок Первого канала. В нем, как вы можете заметить, 27 хоккеистов, и 25 из них, за исключением вратаря Василия Кошечкина и защитника Ильи Любушкина, представляют два клуба – петербургский СКА и московский ЦСКА.

Вообще, состав на Кубок Первого канала – это чуть ли не на 90% прообраз команды, которая в феврале должна была поехать на Олимпийские игры в Корею. Изменения в нем за эти пару месяцев могут произойти лишь точечные, косметические. Поэтому публикация такого состава на российский этап Евротура – констатация, что в КХЛ у нас осталось два "базовых клуба сборной". Ну и еще пара хоккеистов.

Прежде чем рассуждать о том, должны ли поехать наши хоккеисты на Олимпиаду в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России), стоит подумать хотя бы вот о чем. За этот олимпийский цикл КХЛ из лиги, где в финал выходили подмосковный "Атлант" или пражский "Лев", превратилась в лигу, где между двумя армейских клубами и остальными целая пропасть. Готовы ли вы к тому, что принесение в жертву национального чемпионата станет совершенно напрасным?

Если разобраться в решении МОК, то оно вышло гораздо мягче, чем могло было бы быть. По сути, даже "нейтральный" статус совсем не нейтральный, а вполне себе "российский", ведь хоккеисты будут именоваться олимпийскими спортсменами из России. Разве что "Красной машины" в Пхенчхане мы не увидим, ведь цвет формы нашей команды, как ожидается, будет белым.

Думаю, в любом случае при победе россиян в Корее российский гимн прозвучит и в Кремле, и на Красной площади, и по всей стране, это тоже очень важно, - считает член совета IIHF Сергей Гончаров. - В первую очередь нужно думать об атлетах. Если их спросить, то все они готовы и под нейтральным флагом биться за родину".

На трибунах Хоккейного центра Каннын будет российский триколор, ведь болельщикам его никто не запрещал. А гимн России мы наверняка услышим из уст Ильи Ковальчука и остальных россиян, если они смогут победить на Играх. Со словами "Это для тебя, Россия!", - то, что мы слышали на чемпионате мира в 2008 году, который, по идее, мы изначально тоже выигрывать не должны были. Кажется, и игроки уже приняли решение.

"Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться — значит сдаться! – говорит Ковальчук. - Все прекрасно понимаем, что решение МОК - чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все "чистые" спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и для возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет".

Плюс стоит учитывать, что в решении МОК по российским спортсменам в Пхенчхане ни слова не говорится о запрете любой другой национальной символики кроме гимна и флага, как было, к примеру, в этом году на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. А значит, Олег Знарок и тренерский штаб сборной России вполне могут выйти на тренерскую скамейку или с георгиевскими ленточками, или со значком ФХР, где, вообще-то, тоже присутствует традиционная российская символика.

Да, предать свои национальные символы – с человеческой точки зрения страшное преступление. Но МОК и не предлагает нам этого делать. Возможно, даже наоборот: теперь у всей страны будет дополнительный повод выучить национальный гимн полностью, а не только первый куплет.

Источник https://rsport.ria.ru/winter2018_analytics/20171206/1129688619.html