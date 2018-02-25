Сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду

В финале сборная России переиграла Германию. Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов

Финальный матч Олимпиады получился равным. Сборная России чаще атаковала в первом периоде, однако открыть счет смогла только на его последней секунде. После передачи Никиты Гусева Вячеслав Войнов бросил со средней дистанции и попал в угол ворот, открытый немецким вратарем Дэнни Аус Ден Биркеном.Немцы отыгрались в середине второго периода. На 29-й минуте Феликс Шютц бросил с острого угла, и шайба от колена Василия Кошечкина медленно вползла в ворота. Судьи засчитали этот гол только после просмотра видеоповтора — в момент броска Шютца в площади ворот находился немецкий игрок, однако он не участвовал в эпизоде, поэтому гол не был отменен.В перерыве между вторым и третьим периодом нападающий сборной России Сергей Андронов признался, что команда упрощает игру и старается не рисковать, поэтому немцам удается играть на равных. Однако в третьем периоде ситуация не изменилась. Немцы надежно играли в обороне и не давали создавать моменты у своих ворот, а сборная России не меняла манеру игры.На 54-й минуте Гусев вывел сборную России вперед — нападающий вошел в чужую зону, ушел на левый фланг, уложил на лед двух соперников и с острого угла отправил шайбу под перекладину. Однако немцы отыграли почти сразу же, еще не прошло и минуты — Доминика Кахуна никто не прикрыл перед воротами Кошечкина, и немец сравнял счет броском в упор.За три минуты до конца матча сборная Германии вышла вперед. Немцам удалась атака четыре в три, по ходу которой никто не держал Йонаса Мюллера. Немецкий хоккеист сделал паузу и бросил в дальний нижний угол, сделав счет 3:2 в пользу Германии.Сразу после этой шайбы Сергей Калинин заработал удаление, и остаток матча сборной России пришлось проводить в меньшинстве. Российский тренер Олег Знарок снял вратаря, чтобы играть в равных составах, и на последней минуте Гусев все же смог сравнять счет. Финальный матч Олимпиады закончился овертаймом.В середине овертайма Патрик Раймер заработал удаление за фол против Павла Дацюка, и этот эпизод стал ключевым в матче. Сборная России могла на первых же секундах большинства забросить шайбу, но Дацюк попал в штангу. Однако спустя еще несколько секунд после передачи Гусева Капризов забросил победную шайбу, и россияне стали олимпийскими чемпионами.«Это был мощный финал! Настоящий, напряжённый, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю!!! Именно такие матчи и должны быть в финалах. Интрига до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры и ни у одного человека не повернется язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале.Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу! Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию!», — прокомментировал победу сборной министр спорта России Павел Колобков.Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые за 20 лет. В последний раз сборная России играла в решающем матче Олимпиады в 1998 году и тогда уступила Чехии. Титул олимпийского чемпиона россияне в последний раз завоевывали в 1992 году, когда команда также выступала под олимпийским флагом. В финале Олимпиады в Альбервилле Объединенная команда переиграла со счетом 3:1 Канаду.Команда Олега Знарка на этой Олимпиаде вышла в четвертьфинал напрямую, заняв первое место в группе B. На групповом этапе россияне сначала уступили Словакии со счетом 2:3, а затем разгромили Словению 8:2 и выиграли со счетом 4:0 у американцев. В четвертьфинале россияне вышли на Норвегию и выиграли со счетом 6:1, а в полуфинале выиграли у Чехии 3:0.Для немецких хоккеистов Олимпиада в Пхёнчхане стала лучшей в истории. Ранее немцам дважды удавалось попасть в число призеров Игр, но оба раза они завоевывали бронзу. В финале Олимпиады сборная Германии сыграла впервые.Сборная Германии стала открытием этой Олимпиады. На групповом этапе немцы заняли только третье место, набрав лишь два очка (немцы уступили Финляндии и Швеции и выиграли у Норвегии). В 1/8 финала немцы переиграли Швейцарию, а затем выбили из турнира Швецию и Канаду.Перед хоккейным финалом сборная Германии повторила рекорд канадцев по количеству золотых медалей на Олимпиаде. Немецкие бобслеисты выиграли соревнования четверок, и это золото стало 14-м на Олимпиаде для команды Германии. После победы бобслеистов сборная Германии обошла в общем зачете норвежцев и вернула себе первое место.Для России золото стало вторым на Олимпиаде — ранее чемпионкой стала фигуристка Алина Загитова. В общем зачете россияне идут на 13-м месте. По общему количеству наград команда занимает седьмую позицию.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com