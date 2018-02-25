Главная » События, Творчество

Сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду

13:06. 25 февраля 2018 Просмотров - 767 16 коммент. Опубликовал:
В финале сборная России переиграла Германию. Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов


Финальный матч Олимпиады получился равным. Сборная России чаще атаковала в первом периоде, однако открыть счет смогла только на его последней секунде. После передачи Никиты Гусева Вячеслав Войнов бросил со средней дистанции и попал в угол ворот, открытый немецким вратарем Дэнни Аус Ден Биркеном.

Немцы отыгрались в середине второго периода. На 29-й минуте Феликс Шютц бросил с острого угла, и шайба от колена Василия Кошечкина медленно вползла в ворота. Судьи засчитали этот гол только после просмотра видеоповтора — в момент броска Шютца в площади ворот находился немецкий игрок, однако он не участвовал в эпизоде, поэтому гол не был отменен.




В перерыве между вторым и третьим периодом нападающий сборной России Сергей Андронов признался, что команда упрощает игру и старается не рисковать, поэтому немцам удается играть на равных. Однако в третьем периоде ситуация не изменилась. Немцы надежно играли в обороне и не давали создавать моменты у своих ворот, а сборная России не меняла манеру игры.

На 54-й минуте Гусев вывел сборную России вперед — нападающий вошел в чужую зону, ушел на левый фланг, уложил на лед двух соперников и с острого угла отправил шайбу под перекладину. Однако немцы отыграли почти сразу же, еще не прошло и минуты — Доминика Кахуна никто не прикрыл перед воротами Кошечкина, и немец сравнял счет броском в упор.

За три минуты до конца матча сборная Германии вышла вперед. Немцам удалась атака четыре в три, по ходу которой никто не держал Йонаса Мюллера. Немецкий хоккеист сделал паузу и бросил в дальний нижний угол, сделав счет 3:2 в пользу Германии.



Сразу после этой шайбы Сергей Калинин заработал удаление, и остаток матча сборной России пришлось проводить в меньшинстве. Российский тренер Олег Знарок снял вратаря, чтобы играть в равных составах, и на последней минуте Гусев все же смог сравнять счет. Финальный матч Олимпиады закончился овертаймом.

В середине овертайма Патрик Раймер заработал удаление за фол против Павла Дацюка, и этот эпизод стал ключевым в матче. Сборная России могла на первых же секундах большинства забросить шайбу, но Дацюк попал в штангу. Однако спустя еще несколько секунд после передачи Гусева Капризов забросил победную шайбу, и россияне стали олимпийскими чемпионами.

«Это был мощный финал! Настоящий, напряжённый, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю!!! Именно такие матчи и должны быть в финалах. Интрига до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры и ни у одного человека не повернется язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале.

Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу! Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию!», — прокомментировал победу сборной министр спорта России Павел Колобков.

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые за 20 лет. В последний раз сборная России играла в решающем матче Олимпиады в 1998 году и тогда уступила Чехии. Титул олимпийского чемпиона россияне в последний раз завоевывали в 1992 году, когда команда также выступала под олимпийским флагом. В финале Олимпиады в Альбервилле Объединенная команда переиграла со счетом 3:1 Канаду.

Команда Олега Знарка на этой Олимпиаде вышла в четвертьфинал напрямую, заняв первое место в группе B. На групповом этапе россияне сначала уступили Словакии со счетом 2:3, а затем разгромили Словению 8:2 и выиграли со счетом 4:0 у американцев. В четвертьфинале россияне вышли на Норвегию и выиграли со счетом 6:1, а в полуфинале выиграли у Чехии 3:0.

Для немецких хоккеистов Олимпиада в Пхёнчхане стала лучшей в истории. Ранее немцам дважды удавалось попасть в число призеров Игр, но оба раза они завоевывали бронзу. В финале Олимпиады сборная Германии сыграла впервые.

Сборная Германии стала открытием этой Олимпиады. На групповом этапе немцы заняли только третье место, набрав лишь два очка (немцы уступили Финляндии и Швеции и выиграли у Норвегии). В 1/8 финала немцы переиграли Швейцарию, а затем выбили из турнира Швецию и Канаду.

Перед хоккейным финалом сборная Германии повторила рекорд канадцев по количеству золотых медалей на Олимпиаде. Немецкие бобслеисты выиграли соревнования четверок, и это золото стало 14-м на Олимпиаде для команды Германии. После победы бобслеистов сборная Германии обошла в общем зачете норвежцев и вернула себе первое место.

Для России золото стало вторым на Олимпиаде — ранее чемпионкой стала фигуристка Алина Загитова. В общем зачете россияне идут на 13-м месте. По общему количеству наград команда занимает седьмую позицию.

Дина Беляева
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: олимпиада, победа, Россия, хоккей
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...стал самым перспективным для России: впервые в нем представлены ...Торонто Кубок мира по хоккею, к счастью, станет ...» нападающий сборной России Павел Дацюк, который полтора десятка лет выступал за..., шансов не только выиграть локальное сражение за Олимпиаду...
Не только «Движение вверх»
...перед матчем («Динамо» выиграло 10-1). 17 ноября...ребенка. Ей 29 лет, в активе два ...сета за Южным, Россия впервые в своей истории ...России, сравнивает эту победу с победой СССР над Канадой в хоккее... конкуренция. Впрочем, сборная России после распада СССР ...
Я люблю, когда плачут от счастья!
... которой тогда было 12 лет, подошла к нему, ...мы впервые в истории стали победителями. Фигурное катание – гордость России. ... мы должны понимать, что хоккей – это командная игра, ...Итак, на домашних Играх сборная России выиграла медальный зачет и побила ...
Владислав Третьяк: «Гретцки увидел мою многоэтажку на улице Правды и спросил: «весь этот дом – твой?»
...– Вы же много лет были председателем общества российско... парламентским отношениям между Россией и Канадой. А... но когда пришел в сборную, два 20-х, ... В Москве я впервые в жизни попробовал водку...проигравших не было. Выиграли все. А главное – хоккей. – По-вашему,...
Владислав Третьяк: «Тарасов сказал мне: «Полуфабрикат, если выживешь — будешь великим!»
...«Ложись! Буду отжиматься. Ты хочешь выиграть Кубок Стэнли?» – «Хочу» ...хотел закончить в хоккей играть. Вместе с...сделать? – На днях впервые мои медали, Кубки, ..., а за сборную уже 15 лет играю. Стимула ... – единственный вратарь из России, который идет на «Везина...

16 коммент.»

  • 9036 7782
    Вячеслав 25 февраля 2018 в 14:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Выиграла не сборная, а приблудные отроки… Погоняли щайбу в Корее, а теперь опять разъедутся кто куда… За баблом…

    Ответить
    • 17831 11270
      Ликвидатор Вячеслав 25 февраля 2018 в 15:05 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      ты власовец. так остервенело ненавидеть своих соотечественников умеют тока в эрефии и эсесесерии. Вам это впаривают сионисты, а вы ведётесь. массово.
      Не слышал критики ВАДЫ и заказчиков. Тока вопли своим “как посмели ехать”. Крайними делают своих соотечественников и чиновников. Нуб ты.

      Ответить
  • 2186 1598
    Sergeev 25 февраля 2018 в 14:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Рано радоваться, сейчас вада с моком мельдоний ищут, и волосы на одном месте рвут.

    Ответить
  • 17823 11270
    Ликвидатор 25 февраля 2018 в 15:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если бы не хоккеисты, можно было бы и не ехать. Заранее не узнаешь.

    Ответить
  • 2918 2304
    step 25 февраля 2018 в 15:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду. Для этого надо было все лишь на открытии Олимпиады пройти в форме крысиного цвета и под белым флагом. Призовые награды от российского олимпийского фонда для всех медалистов – машины BMW( почему не жигули) и денежный приз до 4 млн руб. Ширится растление в державе, кажется, что многих сыновей, матери умышленно рожали, словно от подпорченных кровей…..Хочется надеяться, что в ближайшем будущем откроется новый олимпийский вид спорта – по плевкам в длину…..

    Ответить
    • 6133 3272
      Omnia step 25 февраля 2018 в 16:09 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Интересно, а спортсмены могут выбрать другую марку или модель? Или им всем нравится? Раньше вроде бы были мерсы (всё-таки получше) и ауди. Откуда информация про то, что в этом году такое кидалово?

      Ответить
  • 8565 4574
    Lada 25 февраля 2018 в 16:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    У паразитической системы и кумиры – паразиты…

    Ответить
  • 1001 421
    evsol 25 февраля 2018 в 16:20 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А всенационализатор Стпаныч, молчит…
    Видать кровь не позволяет…

    Ответить
  • 4277 1653
    Oblichitel 25 февраля 2018 в 16:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Хоккейная команда русских показала, что ради дружбы всех народов и их мирного совместного проживания (что и символизирует флаг МОК) они готовы бороться, а ради шайки олигархов, прикрывшихся флагом имперского триколора и пернатого урода – нет…Знаменательное событие!

    Ответить
  • 420 447
    Зарема Хозиева 25 февраля 2018 в 16:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Потому и выиграли , что поехали от СССР , а не от РФ с власовским флагом. И гимн пели вместе с залом , наш, Советский. Да здравствует СССР – самое светлое народное государство на планете!

    Ответить
  • 702 512
    pro100e.belarus 25 февраля 2018 в 18:02 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну что сказать. Немцы удивили, русские порадовали.
    Молодцы россияне, опять немцев уделали.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>