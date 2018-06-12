Россия за позор «худшей команды» заплатила миллиарды

«Наша футбольная сборная выйдет в финал чемпионата мира, где ей будут противостоять бразильцы. Верю в это», — таков прогноз Михаила Боярскогоо перспективах российской команды на ЧМ-2018. Правда, с некоторой «поправкой»: «Я давно об этом мечтаю. А мечтать, как известно, никому не запрещено!».

Попытки найти ещё хотя бы с десяток тех, кто, как Михаил Сергеевич верит в сборную РФ, оказались тщетны. Большинство россиян из числа тех, кто следит за игрой команды, отводят ей максимум выход в 1/8 финала и то с оговоркой — «в лучшем случае».

Это подтверждают и результаты исследования, проведенного накануне мундиаля одной из ведущих в мире в своем деле компаний Mediascope. Согласно ему, каждый второй (54%) житель страны-хозяйки чемпионата в возрасте от 12 до 64 лет собирается внимательно следить за матчами. Треть ссылается на занятость по работе. Ещё 5% решили специально взять отпуск на время турнира, чтобы «ничего не упустить». Так вот, из тех, кто болеет за нашу команду, верят в то, что она сможет выйти из своей группы, только 47% опрошенных.

Что, честно говорят, даже больше ожидаемого, учитывая результаты прошедших товарищеских матчей сборной под руководством Станислава Черчесова. В особенности с соперниками из Австрии и Турции. Дело даже не в счете на табло (соответственно 0:1 и 1:1), а в том, что игры-то как таковой не было. «Возят там что-то по полю», — грубо, но точно высказался об этом Герман Зонин, заслуженный тренер СССР.

О невеселых перспективах отечественной сборной красноречиво говорит и обнародованный на днях рейтинг ФИФА, в котором нынешняя сборная РФ занимает последнее 70-е место. Антирекорд из числа исторических. Хуже не то, что никогда не было, а просто уже и некуда…

К слову, стартовый соперник Черчесова и К* на мундиале — сборная Саудовской Аравии, о которой нам говорят «проходимая», «повезло» — в рейтинге на 67 месте. Две другие команды из нашей группы «А» — Египет и Уругвай — ещё выше, соответственно, 45-е и 14-е. Обе, кстати, в канун ЧМ-2018 заметно прибавили, поднявшись в рейтинге, египтяне на один пункт, уругвайцы сразу на три. Сразу видно, усиленно готовятся.

О том, как настроены наши, можно лишь догадываться. Публичных заявлений на этот счет не было. Разве что сам главный тренер в ответ на реплику одного из спортивных журналистов, «если проиграем ещё и Турции, можно кричать караул», парировал: «Это вы кричите караул!». Сами игроки в основном помалкивают. И то хорошо. Помнится, незадолго до Евро-2012 их предшественники чуть ли не забастовку готовы были объявить из-за не обещанных им (а потом все-таки обещанных, но на их взгляд скромных) премиальных в случае досрочного вылета.

Будут ли премиальные на этот раз, если случится эта самая «досрочка», не сообщается. Ясность по всем «позициям», связанным со сборной появится, видимо, уже после стартового матча. Он назначен на 14 июня, пройдет в столичных Лужниках в присутствии президента страны Владимира Путина. И тут уже надо будет волноваться скорее за него, чем за футболистов.

Ведь идея проведения крупнейших в мире спорта после Олимпиады соревнований принадлежит именно действующему главе государства. Вдохновил его на это, как говорили в свое время, успех с победой на выборах зимних Игр-2014. Ну, и немного — желание помочь «своей» сборной гарантировано стать участником турнира. Надо ли говорить, какая обычно мука для российских мастеров отборочные игры мундиаля? Долго надо вспоминать, когда обходилось без «стыковых» матчей…

Организация любого крупного турнира — это ещё и большая стройка. Стадионы, отели дороги. Россия средств на все это не пожалела. Что имеем за два дня до старта ЧМ-2018? «Петербург-арену» за 44 млрд. рублей и с десяток уголовных дел. Причем сумма затрат, несмотря на официальное открытие футбольной арены, продолжает расти, что-то там постоянно «доводится до ума», «корректируется», «усовершенствуется». При том, что с самого начала было очевидно, что не надо строить заново, надо просто реконструировать имеющийся (к началу 2000-х) стадион им. Кирова, гордость СССР, долго не имевший равных в Европе по тому, где и как был выстроен.

Ещё — столичные Лужники. Популярнейший спортивный комплекс. Здесь любили выступать лучшие легкоатлеты мира! Не будет их здесь больше. Стал лужнецкий стадион за 26,6 млд. рублей чисто футбольным. Зачем?

— А просто так захотелось Виталику Мутко, — усмехается Леонид Шиянов, глава физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по Петербургу и Ленобласти. Леонид Петрович знаком с Виталием Леонтьевичем не менее четверти века. Хорошо помнит его по работе в Смольном. — Он фанат футбола, с молодых лет увлекается им. Вот и…

«СП»: — Дорвался?

— Можно и так сказать. Но я скажу мягче — увлекся. Решил, раз в Европе все стадионы, на которых выступают сильнейшие клубы, чисто футбольные, то и у нас они должны быть таковыми. Но в Европе команды сильнее, чемпионаты интересней, болельщиков всегда много. Там это спорт № 1. В России же надо развивать те виды спорта, где у нас годами стабильно высокие результаты. Такие, как хоккей с шайбой и бенди, легкая атлетика, все виды борьбы. Соответственно и строить для них необходимые базы.

Многофункциональным был и Центральный стадион Екатеринбурга. Открытый в 1957 году, он считался местной достопримечательностью, памятником архитектуры. Теперь стал чисто футбольным. Заодно получил и новое «оригинальное» имя — «Екатеринбург-арена». Глобальная реконструкция обошлась по официальным данным в 12,7 млд. рублей. Плюс ещё порядка одного миллиарда ушло на благоустройство прилегающей территории.

Позвонила знакомой, родившейся и выросшей в этом уральском городе. Кате немногим за 50, у неё своя турфирма. Организует путешествия своих земляков по стране.

«СП»: — А в свой город группы приглашаешь?

— Пыталась. Желающих не очень много. В основном, летом. Невыгодно.

«СП»: — Но «под» футбольный чемпионат, наверное, есть резон возобновить такие туры, в частности, для иностранцев?

— Мои коллеги из другой фирмы этим занимаются. Сетуют, что туго идет дело. Болельщики на матчи, конечно, приедут, в частности, уругвайцы, но только на один день. Так же и французы, перуанцы.

«СП»: — А что говорят в городе о новом стадионе?

— Отзываются о нем скептически. В том смысле, что лучше бы для местных жителей что-то нужное построили, организовали. У нас вот с детскими садиками проблемы. Поликлиник много с устаревшим оборудованием…

Катя-уралочка к спорту не близка. Но даже она понимает, что ради одного, пусть и престижного, политически важного турнира, вряд ли стоило городить на миллиарды. Тем более, есть большие сомнения в том, что построенное окупится. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Тех, кто в РФ думает также, согласно все тому же исследованию Mediascope, не менее 40%. Большинство же россиян уверены, что проведение чемпионата мира по футболу 2018 «будет иметь скорее положительные последствия для городов проведения матчей и страны в целом». Имеют в виду они, в частности, рост числа отелей, улучшение качества дорог. Что, в свою очередь, должно привлечь зарубежных туристов.

— Дороги, говорите, улучшились? — Не скрывает скептицизма Андрей С.,таксист из популярной в Петербурге компании. — Те, по которым будут возить футболистов и ВИП-гостей, да, отремонтировали. Это в основном центральные магистрали города. И те, что ведут, в частности, в пригородные музеи-заповедники.

«СП»: — Извините, Андрей, перебью. Я часто езжу по Петергофскому шоссе, ведущему из Питера в Стрельню с её президентским Константиновским дворцом, и дальше в Петродворец. Так её нынче лишь залатали в отдельных местах. То ли времени не хватило, то ли денег…

— Вот и я о том же. Все силы и средства ушли на приоритетные, как их называют, трассы, а на других ямы, ухабы, колейность. Одна показуха, ничего в России не меняется.

Вернемся, однако, к грядущему мундиалю, к предстоящему выступлению сборной России. Поговорить о перспективах нашей команды согласился Сергей Герасимец, мастер спорта, экс-игрок донецкого «Шахтера», сборной Белоруссии" и питерского «Зенита», ныне — тренер.

«СП»: — Как вам 70-я строчка сборной в рейтинге ФИФА, Сергей?

— Рейтинг — вещь, безусловно, объективная, отражает реальное положение дел в той или иной команде. В самом деле, команда под руководством Черчесова не выиграла 7 игр подряд — такое с нашей сборной произошло впервые в истории! Но куда тревожнее сама игра, которую показывают футболисты. В ней нет мысли, идеи. Действуют игроки в основном по принципу «бей-беги». Получается, вся надежда сейчас лишь на то, что хоть как-то подхлестнет ребят ответственность перед своими болельщиками. Но это очень слабая надежда. Поэтому я склоняюсь к пессимистическому развитию событий с участием команды РФ на полях ЧМ-2018.

«СП»: — На ваш взгляд, почему так произошло? И кто в том виноват — тренер? Сами игроки?

— Конечно, от тренера в первую очередь зависит, как играет его команда. Он отвечает за результат. Черчесов же не за спасибо работает. Он получает 2 млн евро в год, для него созданы все необходимые условия. Да, есть объективные причины тому, что мы видим — низкий уровень отечественных футболистов. Но наш внутренний чемпионат не дает возможности проявиться молодым талантливым игрокам. Засилье легионеров в составах ведущих команд и на тренерской скамейке практически лишает российский футбол перспектив развития. О чем говорится, если не ошибаюсь, уже лет двадцать. Ничего не меняется!

«СП»: — Тот же Черчесов может вам возразить: а травмы ведущих футболистов, таких, как Кокорин, Васин, Джикия?..

— Да, не повезло ребятам, «выпавшим» из состава в последний момент. Что в целом не меняет ситуацию. Были времена, когда на каждую позицию в российской сборной было по 3−5 человек, конкуренция! А теперь один выбыл, и ломаем голову, кем заменить. А тут сразу трое…

«СП»: — Знаменитый баскетбольный тренер Владимир Кондрашин рассказывал мне когда-то о закрытом исследовании немцев, посвященном предрасположенности народов к тем или иным видам спорта. Футбол, как они констатировали, точно не российский вид!

— Никогда с этим не соглашусь. Ещё в 1980-х советская сборная значилась в числе фаворитов и европейских, и мировых чемпионатов. Развал начался в последние годы, когда к управлению им пришли непрофессионалы.

«СП»: Ваш прогноз на стартовый матч сборной РФ образца 2018 года?

— Невозможно предсказать. Хотя бы потому, что до сих пор неясен состав команды. Черчесов в последних играх стал изменять сам себе. Постоянно меняет тактику, что-то ищет, кого-то пробует. С поисками и пробами давно надо было уже покончить, и спокойно наигрывать состав. Не берусь сказать, чем все это обернется…