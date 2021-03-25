Роскомнадзор предложил при регистрации в социальных сетях запрашивать паспортные данные и адрес проживания. Данные же будут проверять через «Госуслуги». Такую идею поддержал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Он выразил мнение, что из-за неподверженной личности в интернете растет преступность. Если очередной хейтер нападет на тебя в соцсетях, то уже будет проще определить личность, чтобы подать в суд. Также Манукян добавил, что «честному человеку скрывать нечего».

Действительно, запаниковали только те, кто имеет проблемы с законом в интернете.

РКН планирует добавить новые пункты регистрации в закон «О персональных данных». Такой закон запрещает операторам связи использовать личные данные пользователей без их согласия. Закон будет введен в действие с 1 июля.

Радует, что наконец-то обратили внимание на медиапространство. Ведь столько всего происходит, что даже невозможно описать. Люди безнаказанно хамят друг другу, распространяют запрещенный контент, постят экстремистские материалы, пропагандируют наркотики и алкоголь. Мне кажется, что такому не место в современном мире, мы должны стремиться к лучшему, а не опускаться до самых низов.