«Будем добиваться соблюдения закона»: готов ли Роскомнадзор заблокировать Facebook (ФОТО)

Роскомнадзор может заняться рассмотрением возможных случаев нарушения закона о персональных данных в Facebook.

Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

Он добавил, что прекрасно осознаёт, насколько соцсеть популярна в России, однако никаких исключений для компании в связи с этим делаться не будет. В правительстве подтвердили, что в случае невыполнения закона о хранении личных данных россиян власти будут «просто вынуждены заблокировать Facebook».

Между тем опрошенные RT эксперты полагают, что обе стороны постараются не допустить худшего сценария.

Роскомнадзор планирует изучить возможные случаи нарушения закона о персональных данных в компании Facebook, в соответствии с которым все компании под российской юрисдикцией обязаны хранить данные о гражданах на территории страны. Любые сайты, не выполняющие эти условия, блокируются.

Глава ведомства Александр Жаров при этом заявил, что прекрасно осознаёт, насколько эта социальная сеть популярна в России, но никаких исключений для Facebook делать не будут.

«Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюдён», — заключил он.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров РИА Новости © Владимир Трефилов

Жаров указал на то, что в этом году проверок не планируется, а по поводу следующего года ведомство пока не приняло окончательного решения.

Советник президента по интернету Герман Клименко пояснил, что из подобных заявлений отнюдь не следует, что Facebook намерены заблокировать, речь лишь о проверке работы на соответствие российскому законодательству.

«Понимаю, что из утверждения, что на 2017 год проверка Facebook не запланирована, можно вывести новостной повод про закрытие соцсети в 2018 году. На самом деле это два совершенно разных события, и в планах коллег из Роскомнадзора закрытия Facebook нет. Я звонил и спрашивал», — сказал Клименко.

Свои пояснения предоставил и глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Он подчеркнул, что если нарушения продолжатся и не будет предоставлено никаких объяснений, то Россия просто вынуждена будет заблокировать социальную сеть.

«Если какая-то компания не исполняет законодательство и делает это последовательно, не предоставляя никакой аргументации, не озвучивая, к примеру, необходимость предоставления какого-то определённого времени для выполнения каких-то технических мероприятий. В таком случае, думаю, законодатель нам не оставит каких-то иных путей, кроме как применить такую меру, как блокировка», — пояснил министр.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг Reuters © Stephen Lam

В правительстве также рассказали, что Facebook, со своей стороны, продолжает отвечать ведомству, что изучает варианты приведения своей работы в соответствие с законом.

В Кремле отметили, что закон един для всех, а его исполнение обязательно. При этом некорректно оценивать пользу или вред от работы соцсети.

«Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и должна это делать в соответствии с законодательством Российской Федерации», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Надуманная сенсация

RT обратился за разъяснением заявления Александра Жарова напрямую в ведомство.

«Никаких угроз (о блокировке. — RT) не прозвучало со стороны руководителя Роскомнадзора, это журналисты додумали и предали ситуации излишний, на мой взгляд, драматизм в своих заголовках. Я могу подтвердить, что никаких контрольных мероприятий на 2017 год точно не запланировано, в следующем году посмотрим, как будут развиваться события», — рассказал руководитель пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Он пояснил, что вопрос об использовании данных россиян соцсетью Facebook действительно поднимался, но с 2016 года ничего нового в этом отношении не произошло. А глава Роскомнадзора, отвечая во вторник на вопросы журналистов, лишь вновь очертил позицию ведомства.

«Последний раз представители Facebook были у нас в офисе в декабре 2016 года, когда поднимался вопрос локализации баз персональных данных. Они заверили, что изучают вопрос, в том числе с точки зрения собственной технической архитектуры, то есть возможности выделения российских пользователей в отдельную категорию и принятия необходимых мер по выполнению российского законодательства», — рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора, добавив, что с тех пор у ведомства «нет никаких новостей по этому вопросу».

По его словам, взаимодействие с компанией строится на основе трёх факторов: исполнение закона РФ Роскомнадзором, учёт числа пользователей Facebook, а также уникальность данной соцсети. Всё это принимается во внимание при рассмотрении дела.

«Мы строим наше взаимодействие исходя из этих факторов, мы обязательно обсудим всё при нашей следующей встрече», — заключил представитель Роскомнадзора, ещё раз подчеркнув, что никакой сенсации в текущей ситуации нет.

Технический аспект и популярность

Если всё же ситуация будет развиваться по худшему сценарию и Facebook заблокируют, то россияне всё равно найдут способ пользоваться соцсетью, уверен координатор проекта «Международная информационная безопасность и глобальное управление интернетом» ПИР-Центра Олег Демидов.

«Чисто технически ситуация двоякая. С одной стороны, Роскомнадзору ничто не мешает совершить блокировку Facebook на территории России. Вопрос, что произойдёт дальше. Скорее всего, россияне продолжат использовать Facebook, но через сайты обхода блокировки, включая vpn-сервисы. То есть решение технически осуществить можно, но его эффективность будет очень низкой», — уверен эксперт.

Всё же, по его мнению, худший сценарий «не слишком вероятен, потому что Facebook имеет большую аудиторию» и «медийная отдача» от такого решения будет огромной.

Президент консорциума Инфорус Андрей Масалович, со своей стороны, считает, что блокировка Facebook вполне возможна.

«Угрозы такого рода вполне реальны, потому что перед глазами у нас есть социальная сеть LimkedIn. В России она не очень известна, а в мире — это одна из основных сетей деловых контактов. Её действие в России заблокировано», — пояснил он.

Но всё же эксперт отметил, что зарубежная социальная сеть имеет слишком большое число пользователей, и это важный параметр.

«По моему опыту, там, где есть большая аудитория, стороны чаще всего находят компромисс даже в, казалось бы, безнадёжной ситуации. Например, когда подобные требования были по Telegram к Дурову, — нашли же решение», — заключил он.

В пользу переговорного решения вопроса высказался и интернет-эксперт Олег Колесников. Он не видит смысла в подобных запрещающих действиях.

«Вообще Роскомнадзор в таких случаях старается вести долгие, тщательные переговоры, для того чтобы выработать какие-то компромиссные решения с такими участниками рынка, которые важны для российских пользователей», — рассказал Колесников.

Кроме того, в переговорном разрешении ситуации заинтересован и Facebook, поскольку эта социальная сеть «зарабатывает деньги на рекламе, в том числе в России», поэтому руководство приложит максимальные усилия, чтобы не довести дело до блокировки.

Строго по закону

Напомним, в ноябре 2016 года Роскомнадзор заблокировал LinkedIn. Это был первый случай приостановки работы одной из крупнейших соцсетей на территории России. В марте LinkedIn заявила, что не готова устранить нарушения российского законодательства, хотя очень хотела бы возобновить работу в стране.

Роскомнадзор, следуя установленному правилу, вносит сайты нарушителей закона в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует.

Последняя подобная блокировка произошла в начале сентября, была остановлена работа шести сайтов, распространявших личные данные россиян.

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Валерия Маслова