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Русская альтернатива капитализму и цифровому концлагерю. Наш проект будущего цивилизации. А.Усанин

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Что происходит на планете Земля если смотреть на наше общество
глобально, сверху? Куда движется современная цивилизация, что ее движет и
кто направляет? Наверняка вы не раз задавали себе эти вопросы, как и любой
мыслящий человек. Но как найти правильный ответ? Давайте разберемся

Согласно социальным опросам около половины россиян верят, что
человечеством управляет мировое правительство — и состоит оно из
западных политиков и олигархов. Информационное пространство
транслирует множество сценариев будущего – и большинство из них ужасны
и беспросветны, тем более весь мир совсем недавно наблюдал их успешную
реализацию. Как пример умелых действий кукловодов по изменению
общественных установок можно привести события в США. За короткое
время фактически была раздута гражданская война и страна погрузилась в
хаос. При этом хваленая демократия на деле оказалась тем же
тоталитаризмом. Те, кто платит за музыку, просто глушили и до сих пор
глушат голос здравого смысла и любые неугодные взгляды. Некоторые
эксперты считают, что по подобному сценарию будут развиваться события и
в других странах, но в свое время и если мы ничего не будет делать нашу
цивилизацию ждет безрадостный финал. Верно ли такое мнение и к чему
нужно быть готовым?

И человеческий организм, и общественный действуют по одним и тем же
принципам. Главным показателем здоровья является хороший обмен
веществ. В обществе его нарушение проявляется в виде социальных
болезней: разводы, алкоголизм, наркомания, коррупция, бытовое насилие и
преступления. В знаменитой книге Валерия Синельникова, которую мы не
раз упоминали в наших роликах, автор объясняет: болезнь указывает, что
человек делает неправильно, побуждает исправить модель поведения и
вернуться к здоровому образу жизни. Также и в обществе – пороки
указывают на то, что необходимо исправить.

0:09​ Что происходит на планете Земля в глобальном смысле
0:50​ Пример изменения общественных установок – "Манипуляции обществом". Пример – бунты в США
1:31​ Александр Евгеньевич Усанин о "едином мировом правительстве"
2:42​ Эпоха перепроизводства и человеческого паразитизма
3:34​ Китайская модель управления обществом с помощью социального рейтинга людей
4:34​ Китайский сценарий – это ловушка для всего человечества
6:06​ Действительное мировое правительство – это сам Бог
8:26​ Два типа систем контроля
10:11​ Коллективизация Хрущёва, уничтожившая артельные предприятия
12:09​ Потребительский тип психики
12:24​ Социальные-человеческий тип психики
12:30​ Стремление к духовному просветлению
15:04​ Оздоровление общества должно начинаться с усилий каждого

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o4hO9ZmKHqk
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