Русская альтернатива капитализму и цифровому концлагерю. Наш проект будущего цивилизации. А.Усанин
Что происходит на планете Земля если смотреть на наше общество
глобально, сверху? Куда движется современная цивилизация, что ее движет и
кто направляет? Наверняка вы не раз задавали себе эти вопросы, как и любой
мыслящий человек. Но как найти правильный ответ? Давайте разберемся
Согласно социальным опросам около половины россиян верят, что
человечеством управляет мировое правительство — и состоит оно из
западных политиков и олигархов. Информационное пространство
транслирует множество сценариев будущего – и большинство из них ужасны
и беспросветны, тем более весь мир совсем недавно наблюдал их успешную
реализацию. Как пример умелых действий кукловодов по изменению
общественных установок можно привести события в США. За короткое
время фактически была раздута гражданская война и страна погрузилась в
хаос. При этом хваленая демократия на деле оказалась тем же
тоталитаризмом. Те, кто платит за музыку, просто глушили и до сих пор
глушат голос здравого смысла и любые неугодные взгляды. Некоторые
эксперты считают, что по подобному сценарию будут развиваться события и
в других странах, но в свое время и если мы ничего не будет делать нашу
цивилизацию ждет безрадостный финал. Верно ли такое мнение и к чему
нужно быть готовым?
И человеческий организм, и общественный действуют по одним и тем же
принципам. Главным показателем здоровья является хороший обмен
веществ. В обществе его нарушение проявляется в виде социальных
болезней: разводы, алкоголизм, наркомания, коррупция, бытовое насилие и
преступления. В знаменитой книге Валерия Синельникова, которую мы не
раз упоминали в наших роликах, автор объясняет: болезнь указывает, что
человек делает неправильно, побуждает исправить модель поведения и
вернуться к здоровому образу жизни. Также и в обществе – пороки
указывают на то, что необходимо исправить.
0:09 Что происходит на планете Земля в глобальном смысле
0:50 Пример изменения общественных установок – "Манипуляции обществом". Пример – бунты в США
1:31 Александр Евгеньевич Усанин о "едином мировом правительстве"
2:42 Эпоха перепроизводства и человеческого паразитизма
3:34 Китайская модель управления обществом с помощью социального рейтинга людей
4:34 Китайский сценарий – это ловушка для всего человечества
6:06 Действительное мировое правительство – это сам Бог
8:26 Два типа систем контроля
10:11 Коллективизация Хрущёва, уничтожившая артельные предприятия
12:09 Потребительский тип психики
12:24 Социальные-человеческий тип психики
12:30 Стремление к духовному просветлению
15:04 Оздоровление общества должно начинаться с усилий каждого
Альтернатива одна и она не русская, а Коммунистическая (разумеется я не про Зюганова, Скорее про Спасителя)…