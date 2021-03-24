Что происходит на планете Земля если смотреть на наше общество

глобально, сверху? Куда движется современная цивилизация, что ее движет и

кто направляет? Наверняка вы не раз задавали себе эти вопросы, как и любой

мыслящий человек. Но как найти правильный ответ? Давайте разберемся

Согласно социальным опросам около половины россиян верят, что

человечеством управляет мировое правительство — и состоит оно из

западных политиков и олигархов. Информационное пространство

транслирует множество сценариев будущего – и большинство из них ужасны

и беспросветны, тем более весь мир совсем недавно наблюдал их успешную

реализацию. Как пример умелых действий кукловодов по изменению

общественных установок можно привести события в США. За короткое

время фактически была раздута гражданская война и страна погрузилась в

хаос. При этом хваленая демократия на деле оказалась тем же

тоталитаризмом. Те, кто платит за музыку, просто глушили и до сих пор

глушат голос здравого смысла и любые неугодные взгляды. Некоторые

эксперты считают, что по подобному сценарию будут развиваться события и

в других странах, но в свое время и если мы ничего не будет делать нашу

цивилизацию ждет безрадостный финал. Верно ли такое мнение и к чему

нужно быть готовым?

И человеческий организм, и общественный действуют по одним и тем же

принципам. Главным показателем здоровья является хороший обмен

веществ. В обществе его нарушение проявляется в виде социальных

болезней: разводы, алкоголизм, наркомания, коррупция, бытовое насилие и

преступления. В знаменитой книге Валерия Синельникова, которую мы не

раз упоминали в наших роликах, автор объясняет: болезнь указывает, что

человек делает неправильно, побуждает исправить модель поведения и

вернуться к здоровому образу жизни. Также и в обществе – пороки

указывают на то, что необходимо исправить.

0:09​ Что происходит на планете Земля в глобальном смысле

0:50​ Пример изменения общественных установок – "Манипуляции обществом". Пример – бунты в США

1:31​ Александр Евгеньевич Усанин о "едином мировом правительстве"

2:42​ Эпоха перепроизводства и человеческого паразитизма

3:34​ Китайская модель управления обществом с помощью социального рейтинга людей

4:34​ Китайский сценарий – это ловушка для всего человечества

6:06​ Действительное мировое правительство – это сам Бог

8:26​ Два типа систем контроля

10:11​ Коллективизация Хрущёва, уничтожившая артельные предприятия

12:09​ Потребительский тип психики

12:24​ Социальные-человеческий тип психики

12:30​ Стремление к духовному просветлению

15:04​ Оздоровление общества должно начинаться с усилий каждого