Подаю на кассу пятёрочку и жду сдачу. Кассирша взметнула брови:

- У тебя нет карточки?

- Есть, но я предпочитаю наличные.

- Положил бы бумажку на карту! Сунул, вынул и пошёл. Тебе хорошо, мне хорошо. И очередь не задерживаешь.

Оглядываюсь на очередь и не вижу ни одного сочувствующего. Действительно, я выгляжу как «деревенщина», «серость дорежимная». Люди спешат… Поспешил и я молча убраться из магазина, чтобы не задерживать мотивами своего поведения ни кассиршу, ни очередь.

Блага цифровизации дошли и до костромской «деревенщины». Самые продвинутые на кассе прикладывают уже и не карточку, а смартфон. Но очередной крутой подарок от нашего правительства – цифровой рубль – до нас ещё не дошёл. Дойдёт! Потому я и предпочитаю наличные, что цифровой рубль их должен прикончить раз и навсегда. Со мной, инженером-технарём, не согласен даже знакомый финансист, ещё в советское время закончивший «Плехановку», ныне аудитор. При редких встречах я спрашиваю его, как дела у предпринимателей (проверка финансового состояния субъектов хозяйствования входит в обязанности аудитора). Как правило, отвечает, что люди работают хорошо, но всё губит Центральный Банк. А на мой вопрос про цифровой рубль финансист ответил как-то непрофессионально:

- Раз вводят, значит нужно. Пока, правда, я не понимаю, зачем… Не только у нас это делается, а во всём цивилизованном мире.

- Так ЦБ у нас и вводит!

- Пошёл ты со своей политикой, - раздражённо закончил Владимир и пошёл от меня прочь, чтобы я не морочил ему ясную бухгалтерскую голову.

Вот он, настоящий морок, в котором мы находимся уже тридцать лет! От политики шарахаемся, а она достаёт каждого везде и всегда. Политики РФ, появившиеся после госпереворота девяностых, однозначно выступают "за все хорошее против всего плохого". А на деле?

На деле в строгом соответствии с мировым планом Agenda 21 в нашей стране делаются стратегические и тактические шаги по его реализации, которые поэтапно воплощаются в жизнь. Буквально это «Повестка дня на XXI век», принятая ООН в 1992 году. События тех и последующих лет у нас – отсюда. А что там? Конец национальному суверенитету: все государства – лишь проводники решений наднациональных институтов. Имеется чёткая концепция будущего, родившаяся в недрах наиболее одиозных групп наднационального согласования и управления, проведенная через институты ООН. Россия, верней её «элитка» в компашке с глобалистами. Под этой концепцией подписались 179 стран, в том числе РФ. И - обязана принимать участие в ее осуществлении. Вы думаете, сдуру вице-премьер Мантуров недавно признался, что «адаптируется» к предложениям относительно использования растительного белка в качестве альтернативы животному — например, личинок мух? Будем жрать личинок, поскольку по обозначенной концепции надо сокращать «углеводородный след». Коровы, другие домашние животные, «пукают». А мы, уж извините, нет? Не волнуйтесь: и нас надо многократно сократить. Планету Земля необходимо спасать от человечества, которое хищнически потребляет ее невозобновляемые ресурсы, превышает лимиты использования ресурсов возобновляемых, слишком много гадит и портит климат. Это лейтмотив Повестки -21. «Устойчивое развитие» является планом действий и реализуется по всему миру. Делается инвентаризация всей земли, всей воды, всех минералов, всех растений, всех животных, всех средств производства, всей энергии, всего образования, всей информации и всех человеческих существ в мире. Вот и складывается в стройную мозаику весь калейдоскоп каких-то странных законов, постановлений правительства РФ, включая Единый реестр биометрических данных, положения об эвакуации, внедрения цифрового рубля. Повышение пенсионного возраста здесь – самое «честное» из всего, что принято. По крайней мере, тут всё ясно.

Но сейчас речь о цифровом рубле. Наконец-то будет инвентаризировано и наше потребление. К тем же личинкам на обед нас никто «адаптировать» не собирается. Цифровой рубль, как пишут эксперты, читающие международные документы на английском, будет как бы «разноцветным» в кодах. Пометят на ЖКХ, куда расходы будут всё больше и больше – только туда. Плати цифровым, иначе «рубль» пропадёт по срокам. И никаких долгов как перед бизнесом, так и государством. Пометят на личинки мух – жри, иначе помрёшь с голода.

Вводится повсеместное планирование и управление всеми ресурсами на планете: экосистемами, пустынями, лесами, горами, пресной и даже солёной водой, сельским хозяйством, развитием сельских поселений, биотехнологиями, распределением продовольствия и т.д.

Что там ещё? Полная реструктуризация "ячейки общества" – семьи. Существенные ограничения на всякие общественные движения. Создание специальных зон поселений для людей. Очистка земель от человеческого проживания (возрождение дикой природы), массовые принудительные переселения людей в специально созданные для этого зоны. Планомерное снижение уровня образования. Массовая глобальная депопуляция. Задачи сокращения населения являются краеугольными, приоритетными и решаются через комплекс мероприятий – таких, как кровопролитные локальные конфликты, разрушение семьи, прививки и лекарственные средства, приводящие к бесплодию, вредные пищевые добавки и консерванты, эпидемии, ухудшение качества жизни, голод, пропаганда гомосексуализма и секса, не ведущего к продолжению рода, генномодифицированная еда, романтизация суицида, наркотизация, создание соответствующего психологического климата ("в неволе не размножаются"), проектирование организации густонаселенных городских анклавов и создание в них агрессивной среды; нищета, подпитка этно-культурных противоречий, сгон людей с земли и так далее – способов много. Для тех, кому будет разрешено выжить, – полный контроль над сознанием и мозгом, вплоть до создания искусственной "наведенной" реальности, безоговорочное подчинение системе, "киборгизация" и чипирование, контроль сферы воспитания и образования…

Будущая победа Дональда Трампа на выборах в США, дополнительный импульс движения мира к многополярности – и это по планам Agenda 21. Так ведь и РФ – за многополярность! Ура? Ура-патриоты по дури помогают фактическому экзистенциональному врагу, который в корне уничтожает Русскую цивилизацию. РФ встраивается в Межрегионального конгломерат – суперсистему, возникшую в результате концентрации управления региональными центрами на основе разрушения их управления по полной функции и интеграции их обломков гегемоном-концентратором. Сопряжённый интеллект, соборность, как основа Русской цивилизации, подменяется гегемонией пахана, которым до последнего времени были США. Но нельзя не заметить, что Америка в лице «элиты» в последнее время делает всё для уничтожения США как национального государства. И смотрите на действия «элиты» РФ с 1992 года. Как бы не было опасно это произносить вслух – но уничтожается Россия, как национальное государство. Межрегиональный блок народов мира, где лидером был СССР, порушен, его обломки встраиваются в конгломерат. Но какой? В том и фокус, что глобализация может происходить по разным сценариям. Отказ от однополярного мира не отменяет желания "закулисы" иметь над ним всю полноту власти. В принципе, "закулисе" не важно, какая будет форма контроля, им важен сам контроль. Если центр управления сконцентрирован в одном месте, то неважно, где оно находится. Опасность гегемону-поработителю представляет только ситуация, когда центры разбросаны по странам, городам и весям, объединённым не интересами и даже не ценностями, а идеей. Таким центром и является СССР, который не умер, а затаился в недрах шестой части суши, в душах миллионов разноплеменных народов, которые были одной семьей. Лидер – не гегемон, он ведёт ясно и просто, никого не нагибая: делай как я! Не хочешь – воля твоя, но и ложная твоя цель, разочарование, положение хуже рабского – твоё же…

Задачи формирования человека будущего, достойного жить в новом обществе, согласно планам Повестки 21 века, расписаны подробно. Там упор на манипуляцию эмоциональной сферой, промывку мозгов, закрывание возможности выхода человека на духовный уровень. Всё по плану! Если Украина уже, по выражению аналитика Владимира Лепехина, государство-химера, то такая же судьба приготовлена и для России. Кто из настоящих, русских пропагандистов-патриотов допущен на широкую публику? Только Никита Михалков со своим «Бесогоном». Одна из последних программ построена целиком на речах знаменитых чеченцев. Мои земляки обращаются к Русам: проснись, Большой Брат, иначе хана всем малым народам, в том числе и чеченцам! И вывод от Героя «капиталистического труда» РФ: надо обратиться к наследию Византии. Там аккуратно сделано, без лозунга проекта «Москва – третий Рим». Но читается! Мои земляки, как и я, – Русские чеченского происхождения. Не славяне и не христиане греческого извода с иудейским царём-мучеником во главе. Есть у нас Христос, но он, как и у всех правоверных, коими являются дохристианские, а уж тем более дораскольные носители Правильного Восточного Учения – Царь Славы!

Хрен с ним, что Михалков был доверенным лицом Ельцина на выборах. Висел на каких-то тросиках, изображая космонавта и вещал, что Борис Россию сделает великой. Гагарин, советский человек, первым из землян вышел в Космос не виртуально, Никита Сергеевич, а на корабле «Восток»! Прошлое можно и простить, но шельмование мозгов в настоящем – нет. Великий Рус, генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов целый пласт нынешних умонастроений в нашем обществе называет «белогвардейщиной». Туда же я отношу и деятельность Михалкова. Всё у них по плану! Сходится идея Императорской России с планом сатанистов? Тютелька в тютельку! Папа римский Франциск во время недавней онлайн-встречи с католической молодёжью из России заявил, что молодые люди являются "наследниками великой России — Великой России святых, правителей". Это вызвало восторг наших ура-патриотов и негодование таких же патриотов, особенно греко-римских христиан на Украине. Но о какой Большой России сказал Папа? «Петра I, Екатерины II, той Империи – великой, просвещённой, страны большой культуры и большой человечности». Прочитайте хотя бы статью Льва Толстого «РАБСТВО НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Весь март и апрель 1900 года Толстой был занят статьей о рабочем вопросе. Заглавие ее последовательно менялось: «Денежное рабство», «Насилие и рабство», «Новое рабство». Лев Николаевич сам не поверил, что грузчики на Казанской железной дороге без отдыха работают по 36 часов. Съездил, встретился с рабочими и убедился. Точно! Жалоба только одна: прилечь для отдыха места не хватает даже под нарами. О какой просвещенности, культуре речь, когда перед тобой неграмотные рабы?

Раз «Москва – Третий Рим», глянем на недавние шаги главного римского христианина, иезуита Папы Франциска. 23 сентября 2015 года встречается с Обамой. На следующий день собирает все ветви власти США. 5 сентября того же года Папа выступает с обращением в ООН. Оглашает 17 целей устойчивого развития. По факту это план уничтожения человечества. Кое-что из Плана-21 я уже перечислил, а здесь – детализация и установки с учетов коррекции на обстановку. Семнадцать пунктов, в том числе об отказе от наличных денег, их переводе в электронные безналичные. А чего стоит встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта имени Хосе Марти столицы Кубы! Кирилл назвал Франциска «братом». Духовно продвинутые люди после этого предупредили: умоется Русь кровушкой православных. Тут напомню, что Украина – тоже Русь. В 2017 году Папой заявлено о завершении протеста Лютера. Капитализм начинался с протестантской идеи честного труда на обогащение. Уже нет этого… 7 ноября 2022 года религиозные лидеры конфессий мира во главе с Папой собрались на горе Синай, где бог даровал закон Моисею. Утвердили 10 заповедей «климатической справедливости». Долой «пукающих»! Утрирую, но проверьте.

В цивилизационном плане никто так не преуспел как большевики, восстановившие Державу после Мировой войны на качественно высочайшем уровне. Не пишу, что первой, поскольку война против Личности, сотворённой Всевышним по образу и подобию, не прекращалась тысячелетиями. Личность сегодня обложили со всех сторон крепко и на Руси. Сдаваться? В опыте Предков, когда враг уже повсюду, есть приказ «Бейся там, где стоишь!». Лично я пошёл в соответствующий центр и написал заявление об отказе от внесения моих биометрических данных в единую базу. Теперь ни один полицай или мошенник не залезет в мою «биометрию». Пошёл в банк и написал заявление об отказе перечисления заработанных денег на карточку. Чего только я там не наслушался! Но именно личность формируют ценности, а наличность – то, что выдают Личности за труд. И этой наличностью каждый труженик может распоряжаться по своей воле, а не какого-то оператора или искусственного интеллекта. «Сунул, вынул и пошёл», как посоветовала кассирша, не мой, Русского чеченского происхождения, принцип. Честь имею!

Эдуард Наипов,

Кострома