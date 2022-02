Нагнетается антироссийская истерия, публично и агрессивно объявляется о готовности армии, спецслужб и правительства Соединенных Штатов, а также их союзников участвовать в широком спектре конфликтов с Россией. Для чего активно и широко задействуются информационные технологии, влияние которых на мировую политику и экономику становится все более ощутимым, если не определяющим.

Эти технологии предоставляют государствам и транснациональным корпорациям возможность применять, по сути, новое оружие массового поражения сознания людей, действующее посредством навязывания мнений и предпочтений, дезинформации и прямого обмана.

Глобальное противостояние распространяется на такие сферы, как киберпространство, технологии искусственного интеллекта и космос.

Наступает период опасного соперничества великих держав и негосударственных акторов — цифровых гигантов, мировых финкорпораций, «БигФармы», «зеленых» и тому подобных глобальных BLM и разного рода экосистем.

По всему фронту разворачивается антагонистическая игра/война, где выигрыш/победа одних участников является проигрышем/уничтожением для других.

Нарастают внутренние противоречия и раскол западного — прежде всего американского — общества, небывалыми темпами раскручивается инфляция, падает уровень жизни. И решения нет, а впереди выборы.

В этой ситуации западный истеблишмент, пытаясь удержать внутреннюю повестку и власть над миром, ищет выход из кризиса проверенным методом, о котором еще два века тому назад писал великий военный стратег Карл фон Клаузевиц: «Переворот в общественном и государственном строе совершается гораздо легче в условиях всеобщего потрясения и ускоренного развития, которое приносит с собой война».

Сегодня для элит США война — тот выход, который они ищут, и выигрыш, который они жаждут получить, но не у себя дома, а где-то там, далеко за океаном, и чужими руками.

Россия — Запад: столкновение цивилизаций

За сотни лет, что существует русская цивилизация, отношение Запада к нам принципиально не менялось.

Мы — русские (онтологическое понимание) и наш мир — чужды им.

Выдающийся поэт и дипломат XIX века Федор Иванович Тютчев сформулировал главную причину ненависти к нашей стране — «Россия самим фактом своего существования отрицает будущее Запада».

Россия — историческое препятствие западному проекту.

Мы — помеха в реализации их замыслов и сегодня.

Аналитики из самого влиятельного британского think-tank — Королевского института международных отношений Chatham House — подчеркивают в своем докладе Myths and misconceptions in the debate on Russia: «Независимо от того, кто в конечном итоге сменит Путина, политическая культура России, без сомнения, будет и дальше препятствовать развитию более конструктивных отношений с Западом. Нормализовать отношения с Россией Западу не удастся из-за глубочайшей разницы в целях и ценностях».

Тридцать лет, прошедшие с развала/самороспуска СССР, Россия пыталась «встроиться» в западный мир.



Но чем шире мы открывались и шли навстречу западным «партнерам», тем более те использовали нас в своих интересах, напрочь пренебрегая нашими, взяв на вооружение идеи русофоба Збигнева Бжезинского о том, что «Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России».

Иллюзий больше нет!

Россия была и будет для Запада (для англосаксов прежде всего) иной цивилизацией, враждебным и чужеродным культурно-историческим пространством.

Нагнетание конфликта на Донбассе, «предвоенная» истерия вокруг Украины и попытки включить ее наряду с Грузией в НАТО – это не текущее обострение, а этап противоборства цивилизационных проектов.

Это всерьез и надолго!

Поскольку Россия обладает достаточным потенциалом ядерного и неядерного сдерживания и способна нанести любому геополитическому противнику неприемлемый для того ущерб, полномасштабное военное столкновение с Россией признается «коллективным Западом» (несмотря на его довольно агрессивную риторику) тем, чего надо избегать.

Карл фон Клаузевиц говорил, что цель любой войны — это мир, комфортный для победителя. Но даже самым оголтелым нашим противникам становится очевидно, что мир после ядерного Апокалипсиса ни для кого комфортным не будет, даже если кто-то надеется выжить.

При этом задача ликвидации России как субъекта мировой политики — актуальна и стоит в стратегической повестке США и Запада в целом.

И можно не сомневаться в том, что, решая свои проблемы, слабеющий гегемон — Соединенные Штаты — продолжит подогревать конфликты на границах и по всему периметру национальных интересов России (да и Китая).

Информационная и киберсреда, космос, пространство восприятий и символические области, история и моральный дух наций — все это включается в сферы противостояния. Нарастающее обострение с Западом своим масштабом и тотальным характером чем дальше, тем больше переходит в гибридную войну нового типа — ментальную войну.

Эта развязанная Западом война погружает народы и страны в состояние «ни войны, ни мира», где пока отложена полномасштабная горячая, но холодная война уже идет.

Ментальная война — это война, где оккупация сознания противника важнее, эффективнее и разрушительнее, нежели оккупация его территории. Это война, где целые народы и независимые государства исчезают «без единого выстрела». Это война за волю, замыслы и цели, за ценности и смыслы. Это война, где Россия объявлена противником Запада. Это цивилизационная война.

Таким образом, ментальная война, развязанная Западом против России, по своему характеру и типу – это скоординированная совокупность разномасштабных действий и операций, направленных на «оккупацию» сознания с целью паралича воли, изменения индивидуального мировоззрения и массового сознания противника (в данном случае — нас) для деморализации его армии и общества, уничтожения духовно-нравственных ценностей, традиций и культурно-исторических основ государств, «стирания» национальной идентичности.

Необходимость идеологии

Идеология — это система идеалов и ценностей, целеполагание, императивы общественной жизни, механизмы контроля и средства реализации целей (политические доктрины и оформляющие их указы и законы).

Идеология — это во многом ответ на вопрос — КТО МЫ, но больше это ответ на вопрос — ЗАЧЕМ МЫ. Идеология — это концептуальное обоснование стратегии развития страны.

Идеология — это поле сражения ментальной войны!

Высокоорганизованные государства не существуют без идеологии. Отсутствие идеологии — это фундаментальная неопределенность будущего.

Идеология — это смысловая основа политики, она также призвана заполнять те пробелы и ниши в нравственной и духовной сферах, что могут быть использованы противником, стремящимся заполнить эти ментальные пустоты своим содержанием и подменить общественные нарративы.

Россия — уникальная исторически сложившаяся за тысячелетие цивилизация, представляющая собой нечто гораздо большее, чем просто «суверенный мир». Для российской цивилизации наши история и культура имеют определяющее и формирующее значение, они лежат в основе цивилизационного кода русского (не в этническом, а онтологическом понимании) человека.

Потому — главные угрозы те, что разрушительны для нашего цивилизационного кода.

История и культура — особый участок, где ментальная война против России ведется предельно агрессивно, на уничтожение.

Образование и воспитание молодежи — также пространство войны и заглавное направление ментального удара по нашей стране.

Суверенной России третьего десятилетия XXI века нужна идеология, которая обеспечит/оснастит смыслами и целями стабильное, мощное и независимое развитие, идеология, которая соберет многонациональный народ России под общее большое дело, та, что позволит нам меняться и развиваться, оставаясь собою. Речь, разумеется, идет о стратегических замыслах и действиях, а не о политтехнологических имитациях.

Русский мир — культурно-смысловой синоним русской цивилизации — это геосоциальное и культурное пространство гораздо более масштабное, нежели территория собственно Российского государства.

Но именно государство — стержневой формирующий элемент, главная скрепа и опорный фундамент Русского мира. В этом сущностная и даже сакральная основа русской цивилизации!

Ослабь или уничтожь Российское государство, низведи его до уровня услуги и сервисной функции — и Русский мир исчезнет, превратившись в фольклор, этнику, обряды, милые сердцу воспоминания, книги, памятники архитектуры и тому подобное.



Традиционная исторически обусловленная форма управления нашей державой, обеспечивающая силу и единение государства и многонационального народа России, — это империя.

Именно потому при формировании идеологии необходимо опираться на культурно-цивилизационные, духовно-религиозные и геополитические основы тысячелетней русской государственности и цивилизации и исходить из того, что русская идея — это воплощенная в патриотическую форму концепция всеобщей нравственности.

Идеологическая основа предлагаемой России и миру модели развития должна стать разумной, справедливой и привлекательной альтернативой глобалистской, колониальной по сути, англосаксонской либеральной идеологии, делящей мир на «сияющий град на холме» и «подчиненную периферию».

Идеология российская, чтобы стать реальной политикой, должна быть идеологией большинства — нравственной, человечной и справедливой, направленной на улучшение качества жизни людей, на борьбу с неравенством.

Сильное государство, подкрепленное мощной идеологией, — это не только возможность отвечать на вызовы современности, обеспечивая суверенитет. Это способность на стратегические решения и формирование своей повестки, это наличие инструментов и воли к реализации задуманного.

Для того чтобы выжить в хаотизирующемся мире, Россия должна наращивать свою мощь и авторитет, расширять сферу влияния, переходя к активному мирному и созидательному идеологическому наступлению, поскольку в обороне войны не выигрываются, в том числе — ментальные.

Русские не сдаются

«Россия — Сфинкс» — писал Александр Блок в стихотворении «Скифы»:



«Для вас — века, для нас — единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы!»;

«Вы сотни лет глядели на Восток, копя и плавя наши перлы, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерла!»

Наши враги, пытаясь понять наши сильные и слабые стороны, изучают Россию на протяжении столетий. Россия для Запада — это извечная «ненормальность и непонятность», это раздражающая загадка, а потому скорее противник, нежели партнер.

Запад, прошедший через века собственного социального дарвинизма, жестокую инквизицию, геноцид колоний и тому подобные бесчеловечные практики, наполненные подлостью, жестокостью и малодушием, не может, не в состоянии понять русскую цивилизацию и характер русского народа (в многонациональном онтологическом понимании).

Сущностную основу такого несовпадения отметил в книге «Александр Суворов. Воспитание солдата» Владыка Савватий: «Западной цивилизации свойственно искать «образ будущего», потому что в прошлое смотреть порой стыдно, а Восточная опирается на прошлое, ибо не видит определенности в будущем. Русская цивилизация всегда опиралась на вечное».

Почему русские не сдаются — главная и многовековая загадка для врагов, отгадки которой у Запада нет, в первую очередь потому, что, как писал Федор Тютчев в 1849 году, западная наука всегда «постигала Россию сквозь шоры ненависти, удвоенной невежеством».

Русофобия стала идеологией Запада и приобрела системный характер в XIX веке, став частью стратегии сдерживания России после победы над Наполеоном и возрастания влияния Российской империи на европейские дела.



«Россия — тюрьма народов», отсталое авторитарное государство, — писал маркиз де Кюстин в книге «Россия в 1839 году». Русофобия прослеживается в трудах Карла Маркса, считавшего Россию оплотом контрреволюции.

Нацистский генштаб, изучая психологию нового советского человека перед нападением на СССР, опирался на публикации белоэмигрантской прессы и раннесовестскую литературу, которая во многом носила сатирические черты и высмеивала пороки, оставшиеся от старого общества, но не отражала истинного характера тех, кто в первые пятилетки создавал новый мир под слова и музыку «Марша энтузиастов».

Массовый героизм и самоотверженный труд миллионов советских граждан, беспримерная решимость тысяч вчерашних старшеклассников и школьниц пожертвовать своими юными жизнями, чтобы задержать продвижение фашистов к Москве хотя бы на час, хотя бы на километр, опровергли все расчеты и иллюзии врага.



Уже 29 ноября 1941 года рейхсминистр вооружения и боеприпасов Фриц Тодт заявил Гитлеру: «Мой фюрер, войну необходимо немедленно прекратить, поскольку она в военном и экономическом отношении нами уже проиграна».



Неадекватность восприятия русского солдата и советского народа в целом стала одной из причин краха гитлеровской Германии.

Холодная война внесла в русофобию «научно обоснованные» расистские нотки. «Неправда, что все люди суть люди. Русские — не люди. Это чуждые существа… Это очень подлые люди», — писал профессор Стэнфордского университета Роберт Конквест в 1984 году в своей книге «Что делать, если придут русские? Руководство по выживанию».

Следует отметить, что в завершающие десятилетия холодной войны подход американцев и их союзников к изучению наших граждан и советской номенклатуры стал более научным и предметным.



Заметный вклад в научные основы стратегий, направленных на развал СССР, внес советский перебежчик — ленинградский математик Владимир Лефевр — один из создателей теории рефлексивного управления (манипулятивное навязывание противнику принятия невыгодных для него решений).

Лефевр в своей книге «Алгебра совести» и в последующих публикациях пытался доказать ущербность советской морали и делал вывод, что в мире существуют всего лишь две этические системы: в первой системе (США) есть склонность к жертвенному компромиссу, а во второй системе (СССР) существует приверженность к жертвенной борьбе.



В первой (западной) системе — протестантская этика и отрицание зла, а во второй (русской) — призыв к добру, правде, храбрости и чести, а также «моральный кодекс строителей коммунизма».

В первой системе есть правила, пусть и лицемерные, во второй системе присутствуют цели и смыслы. Общества с разными этическими системами по-разному реагируют на вызовы и политические решения.

Фактически Лефевр дал идеологическое обоснование русофобии, обосновав цивилизационную несовместимость Запада и Русского мира.

Он смог доказать советникам президента Рейгана и чиновникам Госдепартамента, что с русские — это другая этическая система и с ними нельзя заключать никаких формальных соглашений.



Вместо этого необходимо сфокусироваться на советских элитах, ментально разложив их, помогать им «обманывать свой народ», выдавая уступки перед США за «победы» во внешней политике, попутно демонизировать Советский Союз, называя его «империей зла» для внешнего мира, и деморализовывать изнутри, убеждая советских граждан, что они живут в ущербном «совке».

Разложить советскую номенклатуру оказалось намного проще, чем вести войну с народом, для которого Родина, служение, совесть и честь — не абстрактные понятия.

Увы, в результате этой ментальной войны «за умы, ценности и цели» эрозия элит оказалась столь значительной, что великий Советский Союз прекратил свое существование.

Ментальная война — это война, блицкриг которой заключается в параличе воли противника, через воздействие на его элиту и СМИ, чтобы затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры.

Уроки истории нам надо учить, поскольку опыт — увы, небезуспешный — администрации Рейгана хорошо усвоен и применяется современным американским истеблишментом в антироссийской работе.

Корни политики постоянного лицемерия и обмана, двойных стандартов, категорический отказ США от формального договора о нерасширении НАТО и гарантиях безопасности для России, тотальное давление на экономическом, дипломатическом, спортивном, этническом и культурном направлениях, беспредельная наглость американцев на Украине — все это основано на теории двух этически несовместимых систем.

Ментальная война против России — это про конкуренцию этических систем. Существование иной нелицемерной морали и иных нравственных основ общества мешает Западу вернуть свою гегемонию.

Потому идет война на уничтожение, а не просто за смену модели мышления. Попытки переделать народ России, расколоть и атомизировать его, превратить в манипулируемую толпу — будут продолжаться.

В этой связи важно понимать — тезис о том, что России в управлении нужны, прежде всего, управленцы-технократы, в основе своей неверен.

России необходимы управленцы-профессионалы с четким ценностным профилем, в основе которого лежит идеология служения нашему Отечеству.

Элита России должна быть идейной — способной жить и действовать ради высокой ИДЕИ, ради Отечества. Подобный идеализм вовсе не отрицает материальный фактор, но он должен быть вторичен и лишь следствием.

Пока наши элиты, увы, ментально несуверенны. У них отсутствует независимое мышление, остро не хватает своего видения, знаний и языка для того, чтобы определить наш Русский мир. Суть — элитам не хватает идеологии!

Проблема идеологического переоснащения, перезагрузки и национализации элит стоит остро, это вопрос национальной безопасности.

Так почему же русские не сдаются?

Русские не сдаются потому, что нравственное величие нашего народа, наша вера в самих себя, в правду и в справедливость, способность к самопожертвованию, энергия, пространство и физическая мощь страны составляют единое целое.

Русская идея — это воплощенная в патриотическую форму концепция всеобщей нравственности и несокрушимая вера в то, что наше дело правое, какие бы усилия ни предпринимали противники.

Как отмечал Федор Тютчев в статье «Россия и революция» от 12 апреля 1848 года: «Именно самые заклятые враги России с наибольшим успехом способствовали развитию ее величия.



Теперь никакой действительный прогресс не может быть достигнут без борьбы. Вот почему враждебность, проявляемая к нам Европой, есть, может быть, величайшая услуга, которую она в состоянии нам оказать».

«В чем сила, брат? — Сила в правде!» — пророческая фраза киногероя Данилы Багрова актуальна как никогда.

Существование Русского мира и России — иной нелицемерной морали и иных нравственных основ общества — мешает Западу вернуть свою гегемонию. Потому Россия должна защищать и продвигать в мир свою правду.

Исходная идеологическая платформа такой политики уже сформулирована в новой редакции «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» в разделе о защите российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Об этом президент Путин подробно говорил в своем фундаментальном докладе на клубе «Валдай».

Об этом же проект указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», по которому развернулась активная дискуссия.

Таким образом, на повестке дня — разверстка в реальную политику стратегических установок по защите и продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей России.

Только так — наступая в борьбе за нашу правду — мы победим в ментальной войне!

Заключение

Складывающаяся военно-политическая обстановка требует качественного всестороннего анализа и прогнозирования направлений развития невоенных средств обеспечения военной безопасности страны и разработки мер противодействия возникающим ментальным угрозам.

Стратегия ментальной безопасности России должна быть основана на наших исторических традициях, справедливости и морали.

Именно эти цивилизационные рамки прочерчивают «красные линии» национальных интересов России, упорядочивают внутренний и международный ландшафт в соответствии с определенными ценностями, такими как «данная Богом ценность разнообразия между нациями» и необходимость «многополярного мирового порядка», основанного, как подчеркивал неоднократно Президент России Владимир Путин, на культурном плюрализме.

Российские военные топографы — лучшие в мире специалисты по прочерчиванию «красных линий»! Армия — это исторически сложившееся ядро живучести нашей этической системы, источник идеологии служения Отечеству.



Русский военачальник и профессор академии Генерального штаба генерал-лейтенант Николай Николаевич Головин писал о русских солдатах и офицерах, что «пока держатся храбрые, войсковая часть живет. Этих храбрецов может быть немного, но благодаря им целое существует, а противник имеет дело с этим целым. Бой с ним продолжается».

Нарастающее цивилизационное противостояние несет как новые угрозы и вызовы, так и новые возможности для России.

Необходимо консолидировать российское общество, усилить солидарные поведенческие нормы и добродетели через гордость за нашу великую Родину.



В подрастающем поколении необходимо воспитывать моральные качества, человеческое достоинство и уважение к другим, поддерживать стремление к высоким духовным ценностям, к самоотверженному служению Родине, к готовности сплачивать все народы, населяющие Россию, в единую нацию, а народы мира — в единую цивилизацию.

Мы — это наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. От нашего самосознания, от того, окажемся ли мы способны сохранить и защитить нравственные основы общества и наши ценности, зависят судьба всего мира.



А миропорядок, основанный на этих идеалах и ценностях, будет справедливым, безопасным и привлекательным для всего человечества.

А.В. Лосев,

член Президиума Совета по внешней и оборонной пролитике

А.М. Ильницкий,

член Совета по внешней и оборонной пролитике



