Русский Демиург

Похоже, что ротация элиты поставлена властью на серьёзную основу, о чём раньше даже не мечтали. В СМИ уже прошла волна комментариев о том, что не парламентские партии от власти или оппозиции, а само Правительство инициировало в Госдуме проект федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» .

Речь идёт о возможности изымать деньги со счетов чиновников, если их годовая сумма превышает сумму задекларированных доходов за три года. Эти «неучтённые излишки» предложено изымать в доход государства.

Инициатива идёт в русле ужесточения уже действующего антикоррупционного законодательства. Прежде изъятию подлежали активы в виде акций, недвижимого и движимого имущества. Теперь подошли к деньгам. Условия распространяются на счета не только чиновников, но и их жён и несовершеннолетних детей.

Пока остались в стороне активы на имя престарелых родителей, ведущих в глубоко преклонном возрасте многомилионный бизнес у некоторых наших чиновников. Но это также можно считать временной мерой – иначе придётся защищать некоторых действующих министров и высших функционеров Госдумы, а их назначения – часть элитного консенсуса, основы стабильности политического режима.

Нет также ничего о том, что делать с самими чиновниками, подвергнутыми таким национализациям – считать ли их коррупционерами с автоматическим открытием уголовных дел или нет.

Но ясно одно – вилка вокруг коррупционных элитариев сжимается неукоснительно, и это не предел. Счета на Западе и двойное гражданство запретили. Теперь ставят под контроль счета в России. Коррупционные стимулы идти в чиновники съёживаются.

Причин две: отсутствие лишних денег в бюджете и предательство коррумпированных чиновников. Воры в законе без кавычек не только пускают под откос нацпроекты и развитие, но и всячески выстраивают инфраструктуру агентов влияния и подрывных сетей, опирающихся на схемы офшорного вывоза капиталов, что ставит российскую элиту под контроль США. Глобальный конфликт дошёл до той стадии, когда терпеть это в Кремле уже не могут.

Власть поняла: коррупционер больше не может считаться политически благонадёжным, это потенциальный диверсант. Если раньше он считался опорой власти, так как прикормлен и на крючке компромата, то теперь этот резон обнулён. Когда коррумпирована большая часть элиты, она выходит из подчинения власти и перестаёт бояться саботажа. Массово же зачистить её нельзя без риска вызвать коллапс управления, что снижает силу компромата.

Короче говоря, коррупционеры становится политической силой, угрожающей лишить Россию (и её национальную элиту) суверенитета. Партия коррупционеров — самая массовая и влиятельная, так как охватывает намного более широкий спектр, чем корпус депутатов, несистемных оппозиционеров и корпус исполнительной власти. Это сложившийся политически класс, подлежащий разгрому. Коррупция признана не просто угрозой национальной безопасности, а переведена в ранг главной угрозы.

В совокупности с серией последних губернаторских и энергетических зачисток инициатива лишить чиновников неучтённых денег — признак новой политической установки на пребывание в элите. Будет больно, но это неизбежно. Власть слишком долго мирилась с системной коррупцией ради сохранения стабильности. Теперь ради стабильности коррупцию придётся давить.

Процесс будет постепенным, но постоянным, по знаменитому папановскому «Успокойся, Козлодоев, бить буду аккуратно, но сильно». Ротация элит будет не резкой, но неуклонной. После выборов мы очень многих недосчитаемся. Элитный ландшафт начинает претерпевать давно назревшие качественные изменения.

Read more https://vizitnlo.ru/rossijskie-elity/prioritet-vlasti-rotaciya-elit/