То, что сделал наш президент 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, разделило нашу историю на «до» и «после». Потому что Владимир Владимирович не более и не менее как — провозгласил новую империю.Путин вообще никогда и ничего не делает просто так и случайно, когда речь идёт о том, что стало делом его жизни — руководстве Россией. Что именно он сказал, когда и почему — имело значение всё. И кстати — многих отвлекает мишура вроде спектаклей, которые устраивает Константин Устинович Байден за океаном, в городе Вашингтоне — на самом деле куда важнее, что произошло в самой нашей стране.Под светом абсолютно всех софитов, какие только возможны, публично и официально Путин сказал, следующее:Первое — Россия подарила свои огромные территории соседним странам, ставшими независимыми после распада Советского Союза. И мы готовы жить в этой новой реальности, сказал Путин, называя народы этих стран — братскими, и соглашаясь с новыми границами. НО!!!Второе — и самое важное: никто и никогда не имеет права использовать эти подарки России против неё же самой, с целью нанести вред нашей стране.И добавил: я надеюсь, что ЭТО БУДЕТ УСЛЫШАНО.И когда это было сказано? В День воссоединения Крыма с Россией. Кому-то нужно разжёвывать этот очевидный и ясный намёк?Путин говорил о территориях соседних стран — что часть этих территорий подарила России. И сказал, что их НЕЛЬЗЯ использовать, проводя антироссийскую политику. И сказал это в День воссоединения Крыма с Россией, добавив: «Надеюсь, что это будет услышано».Переводим:Точнее, больше не имеют права на неё без последствий — и эти последствия были предельно понятны, учитывая когда и где всё было сказано: на концерте посвящённым возвращению Крыма.Самый поверхностный слой его слов — это воистину последнее предупреждение для Киева. Других уже не будет. Они там что-то зашуршали в районе Донбасса после воцарения Байдена — ну так больше им никто ничего говорить не будет, дальше будут только дела. Надеюсь, сказал президент, что это будет услышано.Но на самом деле это относится ко всем нашим «бахатовекторным» соседям: некий заокеанский гегемон сейчас активно бьёт в свой барабан войны, созывая всех желающих поучаствовать в походе на Россию — желающим полезно знать, какой будет цена этого участия. Путин дал понять — и сейчас, и на будущее.Мы так долго слышали претензии: ну когда уже, мол, Россия займётся постсоветским пространством, ближним зарубежьем? Сколько ещё мы будем позволять недружественную политику, оставляя её без последствий?Ну что же, всё надо делать вовремя, настал свой черёд и для этого…Теперь вообще стало ясно, почему наш президент так долго откладывал, почему наезды оставались без внимания, а провокации — проглатывались.Тут не то, что каждый спокойный год, а каждые полгода, каждый спокойный квартал был на счету! У нас только с 2018 года начиная — посмотрите, сколько всего нового! И новые ракеты, и новые верфи, и новые танкеры и ледоколы, заводы, целая новая отрасль газохимии и целый огромный «Ямал-СПГ» отгрохали на Севере, а на Западе страны — огромный порт Усть-Луга. И «Силу Сибири» построили, новые самолёты, и новые полностью отечественные двигатели для них. И такие новости — каждый месяц.Это теперь, когда всё это готово, Россия может презрительно сощуриться на Байдена: ну и что ты можешь? Хамить, воздух сотрясать? Платёжные системы у нас — свои есть, новое вооружение — поставлено в армию, а сама армия — полностью реформирована, «Северный поток 2» почти достроен, все проекты запущены — сотрясай теперь воздух на здоровье, ты, Байден, только это отныне и можешь!.. Не дотянешься ты теперь никак до России: санкции твои — пополам, уже всё, что можно ввёл — не работает, военного преимущества — у тебя, Байден, не то, что нет, а наоборот — оно есть у нас!И стал ты, Джозеф Байден, 46-ой президент США, подобен нашим доморощенным оппозиционерам — можешь только от злости швыряться помётом и банановой кожурой да гадости всякие говорить. А у нас своих таких — полон садок, давно привыкли…И только теперь, находясь в такой позиции, наш президент может позволить себе сказать всё, что он сказал:Что вы, Америка, будете вынуждены привыкнуть к тому, что мы есть, что вам не остановить наше развитие, а с нашими интересами — будете считаться.И это было к тебе, Америка, а к вам, наши дорогие соседи, слова такие будут:Те территории, которые мы вам нарезали — да на здоровье, пользуйтесь. Вот только не забывайте, что мы нарезали их дружественным и братским народам. Пока у нас на границах адекватные государства и народы — мы, как и сказал Путин, вполне готовы жить в этой новой реальности. А вот терпеть, чтобы наши земли принадлежали враждебным странам — мы не можем и больше не будем. Как сказал Владимир Владимирович: надеюсь, что это будет услышано.Так может позволить себе говорить не просто страна, вставшая с колен, а новая империя, провозглашённая Путиным, и это была лишь первая половина того, что он сказал. Самое интересное — по-прежнему впереди.А ещё Путин официально и прямо сказал: мы не такие. Мы не такие как вы, Запад, мы — другие.Он начал этот разговор ещё недавно, когда упоминал теорию пассионарности Гумилёва, и сказал, что русский народ ещё молод, пассионарен и у него впереди целая жизнь.Владимир Владимирович деликатен, он не хамит как Байден, но смысл считывается: народ России ещё молод, он не дряхл, он не умирает, у него — всё впереди. А кто тогда стар? Кто дряхл и умирает? Ну что же, есть парочка идей… Как раз те народы, про которые в четверг Путин сказал, что мы — другие.И сказал прямо: нет, мы НЕ Европа. Мы рядом с нею, у нас много общего — культура, история, христианские ценности — но мы это мы. Другие.Это два самых важных пункта, которые Путин произнёс вслух.Нам так долго предлагали стыдиться возвращения Крыма: да вас, мол, теперь все соседи боятся!.. После того, что вы устроили — как вы можете от кого-то что-то требовать, от вас все разбегутся, какой позор!..А вот и нет — сказал Путин — это не позор, а слава, мы гордиться будем возвращением Крыма. Вы предлагали нам этого стыдиться. И как милость предлагали нам своё одолжение — забыть об этом, не вспоминать — в обмен на уступки с нашей стороны.Так вот, мы отказываемся: мы не будем ни забывать, ни тем более — стыдиться, мы всё сделали правильно и будем ГОРДИТЬСЯ тем, что сделали!И второе: вы постоянно нас презирали, наши собственные либералы нас пытались стыдить — что мы недотягиваем до «настоящего Запада», что мы не настоящая Европа — так вот, сказал Путин, мы не намерены больше стыдиться, мы — русские, и мы будем этим гордиться, потому что это не плохо, а хорошо — ибо…Что ещё было сказано? А вот про то, как европейцы, обратите внимание, осваивали и колонизировали Америку — через геноцид. И что устроили уже потом сами американцы — в Японии.И про то, что в США до сих пор расовые проблемы не решены.Ну так что, дряхлеющий лидер дряхлеющего гегемона — ты что-то говорил про убийц? Так выходи, давай в прямом эфире, на глазах всего мира обсудим — про убийц, про Ливию, про Ирак и про Японию и про индейцев. Ты же, Байден, предлагаешь миру, как ты выражаешься, «лидерство, основанное на ценностях» — давай поговорим про ваши ценности. Вслух. Публично.Это напоминало вызов на дуэль. Это даже логично: после оскорбления — последовал вызов на дуэль, и противник ожидаемо струсил. Дело не в Байдене — просто Америке, особенно нынешней Америке — нечего ответить на всё то, о чём сказал наш президент. Ей нечего ответить России, особенно — нынешней России.Вот в чём был смысл слов Владимира Владимировича — снаружи нашей страны и внутри. По сути он провозгласил новую империю, наметил её контуры, и сказал, чем мы являемся, а чем — НЕ являемся. И бросил вызов старой империи. Который империя побоялась принять. И весь мир это заметил. Неважно, напишут ли в газетах — политики и политологи, бизнесмены и подлинная элита других стран — все это увидели.