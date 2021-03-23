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Теория относительности Эйнштейна – о чём она? Простое объяснение | как это было

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В 1905 году никому тогда не известный работник патентного бюро по имени Альберт Эйнштейн сформулировал свою теорию относительности, которая перевернула представления о том, как работает наш мир. Теория относительности предсказывала множество удивительных феноменов, которые позже получили своё экспериментальное подтверждение. На данный момент теория Эйнштейна лежит в основе современной физики. Простое объяснение смысла теории относительности вы узнаете из этого видео.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zC5yOhIIIoM
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