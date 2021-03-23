Теория относительности Эйнштейна – о чём она? Простое объяснение | как это было
В 1905 году никому тогда не известный работник патентного бюро по имени Альберт Эйнштейн сформулировал свою теорию относительности, которая перевернула представления о том, как работает наш мир. Теория относительности предсказывала множество удивительных феноменов, которые позже получили своё экспериментальное подтверждение. На данный момент теория Эйнштейна лежит в основе современной физики. Простое объяснение смысла теории относительности вы узнаете из этого видео.
Понятно… Этого хмыря жыдосаксы наняли ревламировать амержыдов, которые мошенничали в науке