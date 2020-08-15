Почему Эйнштейн – вор. Расследование (3)

Более того. Его невозможно применить. За 90 лет его существования никто никогда не применял это уравнение в физическом смысле. Вот что пишут по этому поводу сами релятивисты. «ОТО (общая теория относительности) расширила наши представления о пространстве и времени, внесла большую ясность в теорию тяготения и объяснила явления, которые не укладывались в ньютоновскую теорию. Однако при всех ее достижениях она не поколебала ведущего значения закона всемирного тяготения Ньютона. Объясняется это тем, что ОТО (общая теория относительности) сложна, и пользоваться ею для повседневных расчетов практически нельзя. » [22,134-135]" "Так как левая часть уравнений Эйнштейна(32.7) выражается через вторые частные производные от метрики…, то эти уравнения есть система дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка относительно…, линейных лишь относительно вторых производных от метрики, но нелинейных по отношению к первым производным. Интегрирование таких систем уравнений – задача столь сложная, что общий метод её решения до сих пор в математике не разработан. "[14,199]



Взгляните на уравнение гравитационного поля Эйнштейна в Википедии (и обязательно прочитайте соответствующую статью, объясняющую абсолютно бредовый характер этого уравнения). Левая часть — это тождество Бьянки (без космологического члена). Правая часть — произведение гравитационной постоянной Эйнштейна и тензора энергии — импульса материи.



Ни одной из этих трех частей уравнения невозможно придать точный физический смысл.



Тождество Бьянки имеет то свойство, что оно равно нулю. Таким образом, вместо тождества Бьянки, в левую часть этого уравнения можно подставить ноль. Тогда, соответственно, в ноль обращается и правая часть. В этом случае уравнение гравитационного поля принимает вид 0 = 0. Таков, в символическом виде, результат десятилетних (1905-1915 г.г.), а по сути — всех жизненных усилий Эйнштейна по созданию теории относительности.

Вот что пишет по поводу уравнения гравитационного поля Эйнштейна-Гильберта современный русский физик И.А. Верещагин в статье "Общая теория относительности – теория дырки от съеденного бублика":



«Применяя принцип наименьшего действия, Гильберт и Эйнштейн устраняют, кроме физического времени, из своей теории и такое явление, как тяготение, заменив его «кривизной», потом вводят в правую часть уравнений плотность энергии – импульса – натяжений гравитационного поля и получают Горгону, так как варьировали «действие», состоящее из интеграла от гравитационного поля, по параметрам, зависящим, на самом деле, от гравитационного поля.



Но перед этим актом было совершено настоящее чудо: под звуки факирской дудки со дна морского всплывают два чудища. Методом подгонки из комбинации скалярной и тензорной кривизн псевдориманова пространства составляется выражение, ковариантная производная которого равна нулю.



Заметив, что закон сохранения для «плотности тензора» энергии – импульса – натяжений выражается его ковариантной дивергенцией, тоже равной нулю, волшебники приравнивают между собой два нуля.



А потом, назвав сие «свернутым тождеством Бианки», записывают вместо системы дифференциальных уравнений «проинтегрированную» систему уравнений ОТО(общей теории относительности), принимая во внимание только одну константу интегрирования (космологическую постоянную) и затем ее отбрасывая (там же). Между тем в симметрических тензорах, равных нулю, содержится десять различных компонент, а всего их шестнадцать.



Интегрирование десяти независимых уравнений приносит не одну произвольную константу, а десять констант, определяемых граничными и начальными условиями. То, что было предложено в качестве уравнений так называемой общей теории относительности, – это грубая ошибка, которую трудно назвать даже математической.



Таким образом, закон сохранения энергии при выводе уравнений теории использовался, а в теории его не оказалось: из-за школярского просчета он был утрачен. Математические ошибки при «выводе» уравнений ОТО можно показать на примерах, понятным и студентам. Если имеется равенство 0 = 0, то из него получаются равенство a * 0 = b * 0 при a # b и равенство = при c # d.



Но интегрируя десять подобных равенств, названных уравнениями, первые релятивисты получают одну константу интегрирования L. Однако слева в уравнениях ОТО(общей теории относительности), где разместилась «кривизна», подразумеваемая зависимость метрического тензора от гравитационного поля и его энергии-импульса носит один формальный характер, а справа квазитензорная величина определяется как функция гравитационного поля и энергии-импульса по другому закону.



Это не тавтология, тем более что приравняли два нуля, а где константы интегрирования?. Патент на изобретение этого вечного двигателя подгонок взял Эйнштейн, а вот Гильберт, знавший математику чуть больше, не рискнул заявить о своей находке, уступив пальму первенства скромному техническому эксперту последнего класса из патентного бюро в Берне."

В этом месте я словно слышу гневный голос возмущенного читателя: а как же объяснение в общей теории относительности аномального вращения перигелия Меркурия?



Ответ на этот вопрос предельно прост. Никакого физического объяснения аномального вращения перигелия Меркурия в общей теории относительности не существует. Бред об искривлении пространства-времени не в счет.



Формула, которая при применении дает правильный результат 43" в столетие, не выводится из уравнения гравитационного поля Эйнштейна!



Эйнштейн приводит ее без вывода. Откуда же взял ее Эйнштейн? Ту самую знаменитую формулу, которая впервые появляется в статье Эйнштейна "Объяснение аномального движения перигелия Меркурия в общей теории относительности"(1915 г.), затем в работе "Основы общей теории относительности"(1916 г.), затем в работе "О специальной и общей теории относительности"(1917 г.) и далее везде? С неба?



Нет, не с неба. Эйнштейн украл ее у Пауля Гербера из работы «Скорость распространения тяготения» (1902 г.), где она дается с выводом как логическое и математическое следствие открытого Гербером закона гравиодинамики. Именно об этом свидетельствует наиболее компетентный знаток проблемы аномального вращения перигелия Меркурия Н. Роузвер:



"Она (формула Гербера – автор) полностью объясняет аномальное смещение перигелия Меркурия при выборе скорости света в качестве "естественной" скорости распространения. После первой публикации формула Гербера не привлекла особого внимания, хотя она и появлялась в некоторых книгах.



Она никак не упоминается в лекциях Пуанкаре 1906-1907 г.г., посвящённым пределам применения законов Ньютона. Интерес к ней был возрождён Эрнстом Герке с появлением ОТО Эйнштейна.



Из формулы Гербера следует выражение для смещения перигелия Меркурия: (здесь Роузвер приводит формулу Гербера, по которой рассчитывается аномальное смещение перигелия Меркурия, но которую я не могу воспроизвести из-за отсутствия нужных значков на клавиатуре компьютера – автор)в точном соответствии полученному в теории относительности.



Герке отметил этот факт в статье 1916 г.(Annalen der Physic),содержащей критику теорий Эйнштейна, утверждая,что приоритет принадлежит Герберу." [27, 170].



Если кто-либо задумает поискать оригинальные расчёты Эйнштейна по аномальному смещению перигелия Меркурия (чем был вынужден заниматься автор настоящей книги), то он нигде не сможет найти их, поскольку Эйнштейн нигде и никогда их не публиковал, о чём опять же свидетельствует Роузвер:



"Возможно, Эйнштейн предусмотрел такую возможность, когда опубликовал подобные расчёты для красного смещения и отклонения световых лучей в гравитационном поле, но не для смещения перигелия."[27,222]



Хотя Эйнштейн нигде и никогда не упоминает имя Гербера, он не мог не познакомиться с его работами, когда вплотную занялся теорией тяготения.



Эйнштейн в ноябре 1915 г., подхлестываемый Гильбертом, играет ва-банк: он крадет уравнение гравитационного поля у простодушного Гильберта, а формулу расчета аномального вращения перигелия Меркурия — у покойного Гербера. (статьи-доклады «Объяснение аномального движения перигелия Меркурия в ОТО» от 18 ноября 1915 г. и «Уравнение гравитационного поля» от 25 ноября 1915 г.).

Мы видим, что как при создании СТО (специальной теории относительности), так и при создании ОТО (общей теории относительности) Эйнштейн использовал один и тот же «научный» метод — воровство чужих научных идей и компиляцию их в единую наукообразную систему, обильно сдобренную пустой болтовней самого Эйнштейна.



При создании специальной теории относительности Эйнштейн использовал идеи Пуанкаре и формулы Лоренца, при создании общей теории относительности — формулы Гильберта и Гербера.



Если бы Эйнштейн ограничился воровством только уравнения гравитационного поля, то оно «повисло» бы в воздухе в качестве абстрактного математического формализма, как у Гильберта в «Основаниях физики», которые знает сегодня лишь узкий круг математиков и физиков.



Но Эйнштейн подкрепил свою теорию правильным расчетом векового аномального вращения перигелия Меркурия (а впоследствии — и других планет Солнечной системы) и стал великим. Ведь формула Гербера-то правильная!

Интересно, что современные релятивисты все реже и реже упоминают формулу Гербера-Эйнштейна в своих учебниках. Связано это, на мой взгляд, с двумя обстоятельствами.



Во-первых, формулу расчета аномального вращения перигелия планет Солнечной системы следует выводить из уравнения гравитационного поля ОТО, а сделать это невозможно.



Во-вторых, с появлением в Интернете перевода статьи Гербера, выдавать сию формулу за эйнштейновскую попросту опасно: можно схлопотать по лбу указкой за подлог.



Вот, например, хорошо нам известный релятивист А.Н. Матвеев в своем учебнике «Механика и теория относительности» для расчета аномального вращения перигелия Меркурия использует формулу не общей теории относительности (Гербера- Эйнштейна), а специальной теории относительности (преобразования Лоренца).



Согласно Матвееву, за аномальное вращение перигелия Меркурия отвечает релятивистское возрастание его массы вследствие высокой орбитальной скорости (учебник приводит значение 50 км/с). Матвеев рассчитывает аномальное вращение перигелия Меркурия, используя преобразования Лоренца, и получает значение 7'',41/столетие (вместо 43'' !!!) [21, 202-205]



Окончив расчет, Матвеев скромно добавляет:"Таким образом, хотя изменение массы со скоростью и приводит к вращению перигелия, оно в случае Меркурия ответственно лишь за небольшую часть необъяснённой величины вращения. Удовлетворительное объяснение вращения перигелия Меркурия дано теорией тяготения Эйнштейна и явилось одним из основных аргументов в пользу общей теории относительности". [21, 205]



Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Эйнштейн в своей теории тяготения дает якобы «удовлетворительное» объяснение вращению перигелия Меркурия, а Матвеев в своем учебнике повторить его, видите ли, не может. А ведь это первое, главное и самое «классическое» доказательство верности общей теории относительности! Так где же оно, господин Матвеев?

Аналогичным образом обстоит дело и со вторым «классическим" доказательством правильности ОТО: якобы точным предсказанием величины отклонения лучей света в поле тяготения Солнца. Формула расчета отклонения лучей света в поле тяготения Солнца также не выводится из уравнения гравитационного поля общей теории относительности.



Идея, формула (угол отклонения = 2 G·M/с^2·R) и расчет отклонения принадлежат немецкому астроному Иоганну Георгу фон Зольднеру.



В 1801 г. он представил в «Берлинский астрономический ежегодник» статью об отклонении луча света в гравитационном поле звезды, которая была опубликована в 1804 г.



В этой статье содержится вышеприведенная формула, выведенная на основании закона всемирного тяготения Ньютона, математический расчет и результат величины отклонения, равный 0'',84.



Эйнштейн в статье 1911 г. «О влиянии силы тяжести на распространение света» использует формулу Зольднера, как всегда, без ссылки на первоисточник, и получает результат 0'',83 (современное применение формулы Зольднера с учетом уточненного значения физических констант дает значение 0'',87).



Как же потом Эйнштейн получил современное значение в 1'',75 ? Заслушаем Пайса.



"Для луча света, проходящего около Солнца,R=7х10^ 10 см;M=2×10^ 33 г и угол отклонения=0",87 (Эйнштейн получил значение 0",83).Через четыре года он добавил к этому результату множитель 2. [39, 192]



Вот так. Взял формулу Зольднера и умножил ее на 2: 4G·M/с^2·R. Просто, как все гениальное. А как же тензоры? А никак.



Вообще-то, лучше бы умножил на 3. Но тогда Эйнштейн этого не знал. (подробно об истории проблемы отклонения лучей света в поле тяготения массивных тел см. монографию Захарова А.Ф. «Гравитационные линзы и микролизы», М., 1997. В этой работе, кстати, хорошо показано, что приоритет в открытии эффекта гравитационных линз принадлежит такжен не Эйнштейну).

В этом месте начинается самое интересное. Мы помним, что экспедиция Эддингтона 1919 г. на остров Принсипи по измерению отклонения лучей Солнцем во время солнечного затмения дала результат (1,61 ± 0,30)'', что почти на 100% совпало с предсказанным Эйнштейном результатом (хотя вторая экспедиция того же года на Собраль Кромлейна-Дэвидсона дала результат(1,98 ± 0,30)'', что должно было насторожить ученых).



После этого пресса захлебнулась в восторженном визге («Революция в науке», «Новая теория строения Вселенной», «Отказ от взглядов Ньютона» — «Times»; «Свет в небесах перекосился… Триумф теории Эйнштейна» — «New York Times»), Эйнштейн был канонизирован, а его ТО вошла во все учебники.



Однако с течением времени стало происходить нечто странное: чем точнее становились измерительные приборы, чем меньше погрешность измерения, тем сильнее расходились результаты астрономических наблюдений с эйнштейновским предсказанием.



Вот результаты измерений во время последующих солнечных затмений:

Авторы Год Значение

Кромлейн и Дэвидсон 1919 1,98"±0,18

Эддингтон и Котингем 1919 1,61"±0,45

Кэмпбелл и Трюмплер 1922 1,78"±0,17

Фрейндлих, Клюбер и Брунн 1929 2,24"±0,10

Михайлов 1936 2,73"±0,31

ван Бисброк 1947 2,01"±0,27

Шмейдлер 1959 2,17"±0,34

Тайну несоответствия астрономических данных и предсказаний общей теории относительности раскрыл нам Роузвер в своей знаменитой книге Roseveare N.T."Mercuru's perihelion from Le Verrier to Einstein" (Oxford,Clarendon Press,1982).



Он впервые в истории физики вывел формулу расчета отклонения лучей света в поле тяготения Солнца из общей формулы закона гравиoдинамики Гербера (27, 175-176) и получил значение 2'',62 (!!!), что точно совпадает с результатами последних астрономических измерений (мы видим из таблицы, что после 1929 г.. значение отклонения ни разу не было меньше 2",а среднее значение по результатам 1929-1959 г..г. составляет приблизительно 2",3,что и требовалось доказать).



Это триумф Гербера и конец Эйнштейна. Sic transit gloria mundi. Гербер, имя которого никогда не упоминалось в релятивистских учебниках, — это анафема релятивизму. Это окончательный смертный приговор теории относительности, и обжалованию он не подлежит.

Третьим «классическим» доказательством истинности ОТО считается эффект гравитационного красного смещения, предсказанный Эйнштейном в статье «О влиянии силы тяжести на распространение света» (1911 г.).



Гравитационное красное смещение — это красное смещение в спектре электромагнитного излучения, обусловленное влиянием сильного гравитационного поля. Однако и здесь при расчете величины гравитационного красного смещения Эйнштейн использует классическую формулу Ньютона-Зольднера — (Vо-V/Vо=GM/с^2R) —, основанную на корпускулярной теории света Ньютона.



Так что, если гравитационное красное смещение и является доказательством какой-либо теории, то только этой последней.



Применяя «бритву Оккама», предписывающую не умножать сущности сверх необходимого, мы аккуратно «срезаем» этой бритвой раковый нарост "общей теории относительности" со здорового тела классической физики и отправляем в мусорную корзину.



Помимо трех «классических» доказательств, разобранных выше, релятивисты пытаются привести некоторые другие (эксперимент Хефеле-Китинга, время жизни мюонов и т.п.), но все они настолько шиты белыми нитками, их интерпретация настолько предвзята и некорректна, что я оставляю их без внимания.



Читателя, который захочет убедиться в разоблачении и этих мошеннических трюков релятивистов, я вновь отсылаю к работе С.Н. Артехи «Критика основ теории относительности"





Кому он показал язык? Всем нам!



Таким образом, мы видим, что теория относительности Эйнштейна, не имеющая ни одного экспериментального доказательства, а по количеству содержащегося в ней абсурда достойная занять место в книге рекордов Гиннеса, признается современной официальной физикой величайшим достижением человеческой научной мысли, а Эйнштейн — величайшим ученым всех времен и народов.



В этом и заключается один из главных парадоксов XX — начала XXI века, т.е. конца эпохи Рыб — начала эпохи Водолея.

Почему и как в теоретической физике на 100 лет закрепился бред сивой кобылы — этот вопрос остается открытым и еще ждет своего заинтересованного исследователя.



Еще предстоит выяснить, какова во всей этой истории роль самого Эйнштейна, с методичным упрямством осла протаскивавшего в науку свои псевдонаучные теории; какова — Планка, единственного физика высшего уровня, всерьез воспринявшего Эйнштейна и помогавшего ему в его продвижении на научный Олимп; какова — сионизма, осуществившего блестящую pr-компанию по небывалому возвеличиванию физика средней руки.



Здесь и сейчас напомним лишь несколько фактов, свидетельствующих о том, насколько на самом деле было сильно сопротивление классической физики, препятствовавшей появлению, укреплению и метастазированию в ее здоровом организме раковой опухоли — ТО Эйнштейна.



Следует ясно помнить, что статья Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел» (1905 г.), дешевая компиляция заблуждений Лоренца и Пуанкаре (Лоренц и Пуанкаре прославили свои имена множеством великолепных научных работ, но Эйнштейн очаровывался именно заблуждениями) с неряшливой логикой и кучей ошибок «от Эйнштейна», была встречена ледяным молчанием.



Более того. В 1906 г. последовало прямое экспериментальное опровержение специальной теории относительности Кауфманом. Реакцию некоторых заинтересованных лиц я уже приводил ранее. Пуанкаре высокомерно молчал, понимая, что созданный его руками Голем заговорил собственным языком.



Если бы Пуанкаре признал эксперимент Кауфмана «решающим», как оно и было на самом деле, и печатно высказался против Эйнштейна, специальная теория относительности была бы абортирована (см С.Голдберг «Молчание Пуанкаре и теория относительности Эйнштейна»[35, 341-357]).



Но Пуанкаре промолчал — он до конца своей жизни в 1912 г. так ни разу не высказался ни за, ни против теории относительности Эйнштейна.



В общем, Эйнштейн пел, Пуанкаре молчал, ну а Лоренц – головой качал. И вот на этом фоне зыбкой неопределенности Планк подал Эйнштейну дружескую руку, очарованный тем, что Эйнштейн одним из первых признал его причудливую идею квантов.



Эйнштейн начал набирать очки и пошел в гору. В 1909 г. австрийский физик Пауль Эренфест дал изящное опровержение специальной теории относительности, вошедшее в науку под названием «парадокс Эренфеста».



"Преобразование Лоренца подпирает собой весь мир эйнштейновских формул. Восходит оно к теории, предложенной физиком Хендриком Антоном Лоренцом."



Суть, вкратце, сводится к следующему: продольные — в направлении движения — размеры быстро движущегося тела сокращаются. Еще в 1909 году известный австрийский физик Пауль Эренфест усомнился в этом выводе.



Вот его возражение: допустим, движущиеся предметы, действительно, сплющиваются. Хорошо, проведем опыт с диском. Будем вращать его, постепенно увеличивая скорость. Размеры диска, как говорит г-н Эйнштейн, будут уменьшаться; кроме того, диск искривится. Когда же скорость вращения достигнет скорости света, диск попросту исчезнет.

Эйнштейн оказался в шоке, потому что Эренфест был прав. Творец теории относительности опубликовал на страницах одного из специальных журналов пару своих контраргументов, а затем помог оппоненту получить должность профессора физики в Нидерландах, к чему тот давно уже стремился. Эренфест перебрался туда в 1912 году. В свою очередь, со страниц книг о частной теории относительности исчезает упомянутое нами открытие Эренфеста: так называемый парадокс Эренфеста.

Лишь в 1973 году умозрительный эксперимент Эренфеста был воплощен на практике. Физик Томас Э. Фипс фотографировал диск, вращавшийся с огромной скоростью. Эти снимки (сделанные при использовании вспышки) должны были послужить доказательством формул Эйнштейна.



Однако с этим вышла промашка. Размеры диска — вопреки теории — не изменились. «Продольное сжатие», возвещенное частной теорией относительности, оказалось предельной фикцией.



Фипс направил отчет о своей работе в редакцию популярного журнала «Nature». Та ее отклонила. В конце концов, статья была помещена на страницах некоего специального журнала, выходившего небольшим тиражом в Италии. Однако никто так и не перепечатал ее. Сенсации не произошло. Статья оказалась незамеченной."

Если Эйнштейн нашел против «парадокса Эренфеста» тот «аргумент», что помог Эренфесту получить должность профессора физики в Нидерландах, и Эренфест замолчал, то вот подкупить Сольвеевский конгресс 1911 г. (собрание лучших физиков мира) не удалось — Эйнштейн и его ТО провалились с треском.



В 1913 г. «Эйнштейн заметил, что, по мнению Ланжевена, в мире всего 12 человек понимают смысл теории относительности» [16,184].



Мы до сих пор не знаем имена тех 12-и апостолов абсурда, но мы знаем, что активными противниками ТО были такие известные ученые, как Адлер, Мах, Эренфест, Нернст, Абрагам, Лоренц, Ленард, Резерфорд. Резерфорд, например, называл теорию относительности не иначе, как «чепухой».



В 1916 г. немецкий физик Герке (Gehrсke) обнаружив, что Эйнштейн использует в работах по общей теории относительности формулу Гербера без ссылки на Гербера и пытается при помощи этой формулы доказать истинность абсурдной "общей теории относительности", прямо обвинил Эйнштейна в плагиате (статья в «Анналах физики»).



Самое время было дать Эйнштейну по рукам. Однако самому Эйнштейну плюй в глаза – все божья роса, а августейшие академические авторитеты промолчали.



В 1921 г. Филипп Ленард, рыцарь печального образа классической физики (Нобелевский лауреат 1905 года) повторно уличил Эйнштейна в плагиате — на этот раз в использовании формулы Зольднера при вычислении отклонения луча света в поле тяготения Солнца (Lenard P.//Ann.Phys.(Leipzig). – 1921. – Bd 65. – S. 593).



Одновременно в 1921 г. в Германии был издан научный сборник «100 авторов против Эйнштейна». Я не могу его прокомментировать потому, что он давно стал библиографической редкостью, и достать его сегодня практически невозможно.



Однако после канонизации Эйнштейна Эддингтоном на совместном заседании Английского Королевского астрономического общества 6 ноября 1919 г. и беспрецедентного восхваления в прессе, Эйнштейн стал неуязвим для критики. Хотя трезвые головы находились и после 1919 г.



Весной 1922 г. Эйнштейн гостил во Франции по приглашению физиков Ланжевена и Нордмана. Помимо прочего они пытались пригласить Эйнштейна на заседание французской Академии Наук. Однако 230 академиков заявили, что "они покинут собрание, если Эйнштейн появится на нем» [16,219] — столь велико было чувство брезгливости к известному плагиатору и апологету абсурда.



В Германии Ленард, глава самой мощной в мире немецкой школы естествоиспытателей, несмотря ни на что продолжал борьбу за идеалы классической физики. В 1933 г. Ленарду все-таки удалось вымести из Германии ТО вместе с Эйнштейном (по несчастливому совпадению в этом году в Германии к власти пришел фашизм).



В 1933 г. Ленард писал в «Volkischen Beobachter»:



«Наиболее важный пример опасного влияния еврейских кругов на изучение природы представляет Эйнштейн со своими теориями и математической болтовней, составленной из старых сведений и произвольных добавок. Сейчас его теория разбита вдребезги — такова судьба всех изделий, далеких от природы». [16, 232]



Тем, кто думает, что ТО тесно связана с техническим прогрессом, следует обратить внимание на следующий факт.



В фашистской Германии, где впервые были изобретены баллистические ракеты, реактивные самолеты, дисковидные летательные аппараты типа НЛО, а также впервые испытана атомная бомба осенью 1944 г. на острове Рюген и 3 марта 1945 г. возле Ордруфа, теория относительности Эйнштейна была официально запрещена.



Нет ничего более далекого от природы и технического прогресса, чем ТО Эйнштейна.



Современный физик Денисов заметил в своей книге «Мифы теории относительности", что «свет у Эйнштейна распространяется не в среде, а в поле векторов и скаляров».



Релятивист В. Захаров, много читавший Эйнштейна, дает определение гравитационного поля:



«И так была впервые вскрыта природа (выделено Захаровым – автор) гравитационного поля: тяготение есть искривлённость пространства-времени. Из-за специальных свойств симметрии тензора Римана (он симметричен по каждой паре индексов и не меняется также при перестановке самих этих пар индексов), из 256 компонент этого тензора в 4-мерном пространстве независимыми являются только 20..Комплекс из этих 20 величин есть гравитационное поле." [14, 187-188].



Он же сумел найти основную идею ОТО:



"А пока основную идею общей теории относительности лучше всего можно выразить словами авторов известной монографии "Гравитация" Ч..Мизнера, К.Торна и Дж.Уилера:



"Пространство воздействует на материю, указывая ей, как двигаться. Материя в свою очередь оказывает обратное действие на пространство, указывая ему, как искривляться" [14, 198].



Такова основная идея общей теории относительности… Иных предсказаний, кроме сделанных Мизнером, Торпом и Уилером, по своей пародийности сравнимых разве что с ляпсусами самого Эйнштейна, добиться от ТО за столетие существования этой "теории" не удалось.



Совсем не удивительно, что после подведения под здание классической физики теоретического фундамента в виде эйнштейновской теории относительности, это здание искривилось, перекосилось и рухнуло.

Вследствие незаслуженного забвения теории запаздывания потенциала Гаусса-Вебера-Гербера[5;6] (заметим в скобках, что закон запаздавания потенциала существует как закон природы, в то время как теории относительности не существует в качестве научной теории, это есть лишь измышление Эйнштейна, см на эту тему статью Н. Носкова "Теория запаздывания потенциала против теории относительности" здесь http://n-t.ru/tp/ns/tz.htm ) теория относительности Эйнштейна сумела проникнуть в науку и закрепиться в ней.



В некоторых странах, как, например, в США, — в большей степени; в других, как, например, во Франции, — в меньшей.



В какой ожесточенной борьбе проходило внедрение теории относительности в советскую физику, можно узнать из книги Буслаева «Теория относительности и ее критика», которую можно прочитать здесь http://mgo-rksmb.narod.ru/edu8phys.html



После того, как это произошло, теория относительности превратилась в догму, не подлежащую критике.



АН СССР трижды (1934, 1942 ,1964 г.г.) принимала Постановления, где запрещалось «всем научным советам и журналам, научным кафедрам принимать, рассматривать, обсуждать и публиковать работы, критикующие теорию Эйнштейна».



Те, кто все-таки осмеливался критиковать теорию относительности, объявлялись параноиками, принудительно помещались в психиатрические клиники.



В 1966 г. отделение общей и прикладной физики АН СССР помогло выявить медикам 24 «параноиков». Так продолжалось вплоть до распада Советского Союза.



Именно в это время в СССР-России был опубликован ряд важных работ, посвященных критике ТО:

Денисов «Мифы теории относительности», М., 1989;

В. Секерин «Теория относительности — мистификация века», Новосибирск, 1991;

Л.Д.Брусин «Иллюзия Эйнштейна и реальность Ньютона», М., 1993.



Однако во второй половине 90-х годов прошлого века эйнштейнианцы вновь сомкнули свои потные шеренги.



11 ноября 1998 г. при РАН была образована Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований (КРАНБЛИФ) под руководством академика Э.Круглякова.



В состав этой комиссии вошли следующие граждане (назвать их учёными язык не поворачивается): Александров Е.Б., Бабак Е.В., Брагинский В.Б., Гинзбург В.Л., Котов Ю.А., Кругляков Е.П., Нахмансон М.С., Петров Р.В., Рубаков В.А., Садовский М.В., Симонов П.В., Соколов Б.С., Тревогин П.А., Фадеев Л.Д., Холшевников К.В., Чарушин В.Н., Шевелев Г.Г., Эйдельман Е.Д.



Страна должна знать своих «героев», ибо это – "научная" инквизиция ХХI века, "учёные с большой дороги."



Поскольку в задачу комиссии входило бороться со лженаукой, чем, как мы выяснили, является исповедуемый членами комиссии релятивизм, то, следовательно, комиссия приняла на себя обязательство бороться с наукой. Чем она с переменным успехом и занимается по сей день.



С появлением свободного Интернета делать это становится все трудней и трудней — у комиссии нет возможности осуществлять цензуру в Сети. И наука в России постепенно поднимает голову.



Однако за столетие безраздельного господства репрессивного эйнштейнианства было предано забвению столько научных открытий, пущено под откос столько перспективных научно-технических направлений (неполный список содержится в уже упоминавшейся главе из книги Фоминского "Взлёт и падение Эйнштейна"), сломано столько судеб талантливых ученых, что пересчитать ущерб представляется вряд ли возможным. Эйнштейн дорого обошелся человечеству…

И. Смородин

***

.