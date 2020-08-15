Почему Эйнштейн – вор. Расследование (2)

…Кроме того, выяснилось, что обнаруженное излучение не подвержено рефракции (его "лучи" не отклоняются в атмосфере Земли подобно лучам света) , воздействует на резистор и в том случае, если объектив телескопа закрыт (!) дюралевой крышкой толщиной 2 мм, в случае протяженных объектов (шаровых скоплений и галактики) ослабевает по мере приближения от центра объекта к его краям . Позднее эти результаты были полностью подтверждены сотрудниками Института математики Сибирского отделения АН СССР. Наблюдения проводились в том же месте, на том же инструменте и с теми же астрономическими объектами, как было у Козырева. Наблюдалось еще и Солнце. Сибирские ученые наряду с металлопленочным резистором (физическим датчиком) использовали бактерии, обладающие свойством образовывать колонии на твердой питательной среде (биологический датчик). Наблюдения с помощью физического датчика полностью подтвердили результаты самого Козырева. При использовании же биологического датчика было установлено, что под воздействием данного излучения бактерии более активно образуют колонии, чем в его отсутствии.



Все это, по нашему мнению, неоспоримо доказывает, что во Вселенной существует универсальное взаимодействие, которое:

а) устанавливает мгновенную связь наблюдателя с любым ее объектом – дальнодействие;

б) оказывает негэнтропийное воздействие на физический и биологический датчики – упорядочивает их структуру.

В редком теперь сборнике пулковских астрономов "Проблемы исследования Вселенной" (М. -Л, 1978), были опубликованы ошеломляющие результаты астрономических наблюдений Н.А. Козырева.



Позднее стало изнестно, что в соответствии с распоряжением лауреата Нобелевской премии, академика-секретаря Отделения физики и астрономии АН СССР А.М. Прохорова весь тираж этого сборника подлежал уничтожению, так как содержал в себе статьи, не соответствующие направлениям деятельности современной науки.



15.11.82 г. последовало повторное распоряжение уничтожить сборник; тем не менее небольшую часть тиража на свой страх и риск спас сотрудник Пулковской обсерватории Анатолий Александрович Ефимов. За это его пытались уволить.



Но, как известно, рукописи не горят… Козырев ушел от нас 27 февраля 1983 года. Вскоре вслед за ним ушли и два его ближайших соратника: В.В. Насонов – ленинградский инженер с золотыми руками, бесплатно помогавший в постановке уникальных экспериментов, и лаборант Козырева. А установленный в Пулково стенд, посвященный памяти нашего великого cотечественника, вскоре после его смерти был уничтожен…(Л.Б. Борисова, Д.Д. Рабунский "О чём рассказали звёзды (О работах Козырева Н.А.)) на www.delphis.ru )

Третий постулат Эйнштейна — это постулат об истинности математических преобразований Лоренца и физических следствий из них, который никогда не был доказан опытным путем, а, наоборот, опровергается экспериментальными данными и самим фактом существования Земли.



Лоренц вывел свои преобразования с целью «спасти» гипотезу об эфире, которую разделяло практически все научное сообщество физиков XIX века.



Статью об эфире для девятого издания Британской энциклопедии написал сам великий Максвелл. В ней, в частности, говорилось:



"Не может быть сомнений в том, что межпланетное и межзвёздное пространство не является пустым, а заполнено некой материальной субстанцией или телом, несомненно наиболее крупным и, возможно, самым однородным из всех известных тел". [25,107]



Однако интерференционные опыты Майкельсона 1881 г. и Майкельсона – Морли 1887 г. опровергли гипотезу об эфире. Мировое научное сообщество физиков оказалось в шоке. Обеспокоенный Лоренц в статье 1895 г. «Интерференционный опыт Майкельсона» выдвигает гипотезу о сокращении продольных размеров тел в результате их движения сквозь эфир (впервые аналогичную гипотезу высказал ирландский физик Фицджеральд в статье 1889 г. «Эфир и атмосфера Земли»).



Лоренц, в частности, писал:



«Как ни странна на первый взгляд указанная гипотеза, нужно всё же признать, что она вовсе не так неприемлема, если только допустить, что и молекулярные силы передаются через эфир, подобно тому, как мы можем теперь определённо утверждать относительно электрических и магнитных сил.



Если это так, то весьма вероятно, что поступательное движение изменит взаимодействие между двумя молекулами и атомами таким же образом, как и притяжение или отталкивание между заряженными частицами.



Поскольку форма и размеры твёрдого тела в конечном итоге обусловлены интенсивностью молекулярных взаимодействий, то в этом случае не может не произойти и изменение размеров. Следовательно, с теоретической стороны нет возражений против этой гипотезы. Относительно экспериментальной проверки нужно прежде всего заметить, что упоминаемое удлинение и сокращение чрезвычайно малы." [26,10-11]



Зачем нужна была эта «странная», как признавал сам Лоренц, и нелепая, как это видно невооруженным взглядом, гипотеза? Лоренц пытался сохранить существование эфира и отнесённого к нему абсолютного движения, несмотря на результаты опыта Майкельсона. Он хотел объяснить наблюдаемую в интерферометре независимость скорости света от движения Земли, предположив, что все тела при движении относительно эфира сокращаются в своих продольных размерах.



Такое сокращение Лоренц выводил из законов электродинамики, считая все тела состоящими из элементарных электрических зарядов. Движение относительно эфира вызывает силы, сдвигающие друг к другу заряды, движущиеся в эфире один за другим в направлении движения тела.



Никакие электродинамические явления не требовали для своего объяснения такой гипотезы, и она была введена ad hoc специально для объяснения одного факта – отрицательного результата опыта Майкельсона и аналогичных опытов.



Никакие прямые наблюдения не доказывали продольного сокращения тел при их движении в эфире.



Но Лоренца это не могло смутить. Ведь линейка, которой мы измеряем в продольном направлении движущееся тело, также движется и также сокращается. Поэтому прямое измерение не может обнаружить лоренцево сокращение." [`16,125]



В статье 1904 года "Электромагнитные явления в системе, движущейся с любой скоростью, меньшей скорости света" Лоренц, наконец, вывел свои знаменитые преобразования, связывающие одну систему координат пространства-времени (x', y', z', t')с другой(x, y, z, t), движущейся с постоянной скоростью V относительно первой, из которых следовало продольное сокращение размеров и замедление времени движущихся материальных систем, а также релятивистское правило сложения скоростей.



Несмотря на то что Эйнштейн в статье «К электродинамике движущихся тел» отказал эфиру в существовании, и гипотеза Фицджеральда-Лоренца стала как будто бы и не нужна, он попросту скопировал преобразования Лоренца (не сославшись при этом на статью Лоренца 1904 г.) и ввел их в СТО в качестве постулата.



Неудивительно, что нелепая (сам Фицджеральд жаловался в свое время Лоренцу на то, что над его идеей лишь «весело посмеялись».) [25,122] гипотеза Фицджеральда-Лоренца-Эйнштейна была немедленно экспериментально опровергнута известным немецким ученым Кауфманом уже в 1906 г.



Кауфман писал: «Результаты измерений несовместимы с постулатом Лоренца-Эйнштейна. Уравнение Абрагама и уравнение Бухерера в равной степени совпадают с результатами наблюдений». [39,165]



Современный релятивист профессор А.Н. Матвеев, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной и Ломоносовской премий так пишет о лоренцевом сокращении в свежем учебнике для вузов «Механика и теория относительности» (М.,2003):



"Поскольку размеры тел в направлении движения сокращаются в соответствии с формулой(16.3),а в перпендикулярном направлении остаются неизменными, форма движущихся тел изменяется. Тело как бы "сплющивается" в направлении движения. Следует ясно представить себе, какое физическое содержание имеет это изменение формы движущегося тела.



Дело в том, что если движущееся тело наблюдать с помощью обычных оптических приборов, например в видимом свете, то тело нам не будет представляться сплющенным (во как! – автор). Утверждение об изменении формы движущегося тела имеет следующее физическое содержание.



В некоторый момент времени покоящейся системы координат фиксируются в ней координаты всех точек поверхности движущегося тела. Тем самым делается как бы моментальный слепок с движущегося тела. Форма этого покоящегося в неподвижной системе координат слепка и принимается за форму движущегося тела.



Форма слепка не совпадала бы с формой тела, с которого слепок снят, если бы это тело покоилось. Слепок оказывается "сплющенным" в сравнении со своим покоящимся оригиналом. Эффект сплющивания является эффектом в указанном выше смысле. По-другому обстоит дело, если форма движущегося тела наблюдается визуально.



В этом случае два обстоятельства изменяют ситуацию: во-первых, лучи света от различных точек тела за разное время достигают глаза наблюдателя; во-вторых, имеет место аберрация света, изменяющая кажущееся направление, из которого лучи приходят в глаз наблюдателя. Как показывают расчеты, эти два обстоятельства приводят к тому, что при визуальном наблюдении форма движущегося тела не совпадает с той, которая получается по преобразованиям Лоренца." [21,112]



Лично мне никогда еще не доводилось читать в учебниках столь откровенной абракадабры. В попытках объяснить необъяснимое – сокращение продольных размеров движущегося тела – автор учебника применяет любые мыслимые софизмы и всё-таки не достигает своей цели: объяснить то, чего не наблюдается в природе, невозможно! И этой ахинее учат наших детей!



К счастью, сегодня имеются такие данные, которые неопровержимо доказывают ложность третьего постулата Эйнштейна.



Как мы помним, Лоренц писал в статье «Интерференционный опыт Майкельсона», что продольное сокращение Земли составляет приблизительно 6,5 см. Поскольку Лоренц умер, мы уже не сможем узнать, откуда он взял эти ошибочные данные. Современные наблюдения за движением ИСЗ дают диаметрально противоположные результаты.



"Измерения скоростей поворота плоскостей орбит первых спутников привели к выводу, что сжатие Земли заключено между 1/298,2 и 1/298,3. Это означает, что экваториальный радиус Земли больше полярного на 42,77 км, а не на 42,94 км, как это получалось по существовавшей до этого оценке." [21,216]



Итак, мы имеем не продольное сплющивание Земли в направлении ее орбитального движения со скоростью 30 км/с, а наоборот — поперечное! И не на 6,5 см, а на 42,77 км !!!



Сможет ли хоть один эйнштейнианец, живущий на сплющенной в полном противоречии с преобразованиями Лоренца Земле, объяснить это «антилоренцево сокращение»? Специфически математические ошибки, допущенные Лоренцем при выводе его преобразований, рассмотрены в статье М. Корневой «Ошибка Лоренца» ( см http://n-t.ru/tp/ns/ol.htm )

Постулат об относительности одновременности и замедлении хода движущихся часов — апофеоз эйнштейновского абсурда. Мало того, что этот постулат никогда не был подтвержден экспериментально, он находится в явном противоречии с принципом относительности, на котором основана сама «теория».



В самом деле, согласно принципу относительности наблюдатели в инерциальных системах отсчета абсолютно равноправны друг по отношению к другу. Если связать систему отсчета с Землей, то галилеев корабль будет двигаться, но если связать систему отсчета с кораблем, то он будет неподвижен, а Земля будет двигаться относительно него.



Если связать систему отсчета с Землей, то МКС будет двигаться вокруг нее, но если связать систему отсчета с МКС, то она будет неподвижна рядом с вращающейся Землей.



Но где, в таком случае, будет замедляться время? Ответить на этот вопрос невозможно.



Возьмем другой пример. Согласно Шкловскому, радиогалактика 3С 295 удаляется от нас (от Млечного пути) со скоростью 138 000 км/с.[33,23] Это вполне «релятивистская» скорость. Где же мы должны наблюдать замедление времени (и прочие «ужасные» релятивистские эффекты) — у нас в Млечном пути или в галактике 3С 295?



На самом деле оно не наблюдается нигде, поскольку этот постулат Эйнштейна столь же ложен и абсурден, как и все остальные.



Впервые идею относительности одновременности высказал Пуанкаре в книге «Наука и гипотеза» (1902 г.), которую усердно изучал Эйнштейн вместе с друзьями по "Академии Олимпия" в 1902-1903 г.г.



В этой работе Пуанкаре абсолютно необоснованно пытался связать ход времени со скоростью распространения светового сигнала.



В 1905 г. Эйнштейн копирует рассуждения Пуанкаре в своей вздорной статье «К электродинамике движущихся тел».



Следует отметить, что Пуанкаре высказал гипотезу относительности одновременности (времени) в эпоху господства представления о бесконечной во времени и пространстве, несотворенной и неуничтожаемой Вселенной. Эта эпоха кончилась в 1929 г., когда Хаббл открыл факт «разбегания» галактик, что привело к утверждению в науке теории Большого Взрыва. После этого рассуждения Пуанкаре-Эйнштейна об относительности времени стали невозможны.



В самом деле, по последним расчетам возраст Вселенной составляет приблизительно 13 700 000 000 лет. Стало быть, для нашей Вселенной существует момент t0 , когда не существовало ни Вселенной, ни пространства, ни времени. После Большого Взрыва, с появлением пространства и времени, все последующие моменты времени t1, t2, t3, … , tn были одновременными для всего континуума пространственных точек Вселенной.Абсолютно одновременными — иначе мы не можем мыслить.



Предположим, что 2000-ый год по христианскому летоисчислению — это 13 700 000 000-й, а 2003-ий, год начала эпохи Водолея — 13 700 000 003-й год от Сотворения Мира. Тогда сегодня идет 13 700 000 007-й, во всей Вселенной. Этот год идет и в Солнечной системе, и на Сириусе, и в Туманности Андромеды, и даже в галактике 3С 295, удаляющейся от нас со скоростью 138 000 км/с.



Так что, к счастью, в нашей Вселенной идет абсолютное время, введенное в научный оборот самым великим физиком всех времен и народов сэром Исааком Ньютоном в его знаменитой работе «Математические начала натуральной философии» в 1687 г. от Рождества Христова. Эйнштейн отдыхает.



Эйнштейновский «парадокс близнецов» — это не более чем апория, аналогичная апориям Зенона «Стрела», «Ахиллес и черепаха» и т.п. «Парадокс близнецов» не имеет никакого отношения к физической реальности и был уже неоднократно разбит в пух и прах различными авторами. Тех, кто испытывает удовольствие, когда нормальная человеческая логика торжествует над изощренным эйнштейновским абсурдом, отсылаю к книге С.Н. Артехи «Критика основ теории относительности», которую можно скачать здесь http://www.antidogma.ru/russian/relatbook.html )

Из преобразований Лоренца вытекает еще так называемый релятивистский «закон» сложения скоростей. Согласно этому «закону» никакая сумма скоростей не может превышать скорость света, объявленную релятивистами константой.



Вот что пишет господин Матвеев в уже цитировавшемся ранее учебнике физики:"Представим теперь ракету, которая движется со скоростью 100 000 км/с относительно Земли. Пусть в ракете в направлении её движения перемещается некоторый предмет со скоростью 100 000 км/с относительно ракеты. Спрашивается, какова будет скорость этого предмета относительно Земли? Если бы измерить ее, то получилось бы 164 000 км/с.." [21,96-97]



Вот так. Не измерял. Но знаю, что «100 000 + 100 000 = 164 000», — утверждает профессор, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной и Ломоносовской премий, А.Н. Матвеев.



С арифметикой плоховато, профессор? Да нет, просто наш уважаемый профессор — релятивист, которому не писаны ни законы арифметики (правила сложения), ни законы физики (классический закон сложения скоростей), ни законы этики (лгать нехорошо, особенно детям!). Я не удивлюсь, если уже в самом скором времени за подобные утверждения студенты начнут бить профессорам морду. Не приводя при этом никаких доказательств.

Среди релятивистов бытует мнение о математической красоте и изяществе СТО. Якобы с математической точки зрения она безупречна.



На самом деле это не так. Эйнштейн в своих работах постоянно допускал грубые математические ошибки (из-за этого даже его докторская диссертация впоследствии была признана ошибочной).



Не является исключением и статья «К электродинамике движущихся тел». Нелегкий труд по выявлению и анализу математических ошибок Эйнштейна взял на себя английский математик Стивен Брайант (Steven Bryant). Результаты его работы представлены на сайте www.RelativityChallenge.com.



На этом сайте также можно найти информацию о новейших экспериментальных подтверждениях того факта, что скорость света не является константой. В недавних опытах с оптическим кабелем Гонзалес-Херраез (Gonzalez-Herraez), Зонг (Song) и Зеваназ (Thevanaz) произвольно ускоряли, замедляли скорость света, а также полностью останавливали («замораживали») его в пространстве.

К началу XX века закон всемирного тяготения Ньютона, названный современниками «величайшим обобщением, достигнутым человеческим разумом», нуждался лишь в одной поправке — на скорость взаимодействия.



Известно, что ньютоновская формула закона всемирного тяготения по умолчанию предполагает скорость распространения гравитации бесконечной или мгновенной, что нашло отражение в истории физики как принцип дальнодействия.



Однако уже ученым XIX века стало абсолютно ясно, что любая скорость взаимодействия в природе может быть только конечной, передаваясь в среде от частицы к частице со вполне определенной скоростью.



Скорость света, как один из видов электромагнитных взаимодействий, была определена экспериментально и оказалась равной приблизительно 300 000 км/с. Поскольку скорость гравитационного взаимодействия измерить не удалось, оставалось надеяться, что ее можно будет предсказать теоретически.



Ожидаемое предсказание было сделано скромным школьным учителем из Старгорода (Германия) Паулем Гербером в небольшой гениальной статье «О пространственном и временном распространении гравитации», опубликованной в «Анналах физики» за 1898 год.



Основываясь на законе запаздывания потенциала Гаусса-Вебера, Гербер обобщил закон всемирного тяготения Ньютона на скорость гравитационного взаимодействия, которая согласно его формулам оказалась равна скорости света.



Одновременно формула Гербера позволила получить величины аномального вращения перигелиев всех планет Солнечной системы, которые не могли быть объяснены в рамках закона всемирного тяготения Ньютона.



Вычисленная Гербером величина аномального смещения перигелия Меркурия — единственная достоверно известная на тот момент — составила 41'' за столетие, что точно соответствовало данным Леверье (38'', Франция, 1859), который открыл указанную аномалию, и Ньюкома (43'', США, 1882), который уточнил ее величину.



Вычисленные Гербером значения аномального вращения перигелиев других планет Солнечной системы (Венера — 8''; Земля — 3'',6; Марс — 1'',3; Юпитер — 0'',06; Сатурн — 0'',01; Уран — 0'',002; Нептун — 0'',0007) блестяще подтвердились позднейшими астрономическими наблюдениями и совпали с теоретически предсказанными.



Точное предсказание Гербером на основе открытого им закона гравиодинамики значений аномального вращения перигелиев планет Солнечной системы можно сравнить лишь с открытиями «на кончике пера» планеты Нептун французским астрономом Я. Леверье в 1846 г. в результате применения закона всемирного тяготения (закона гравиостатики) Ньютона.



Статьи Гербера, однако, имели два недостатка: сам закон гравиодинамики не был сформулирован достаточно четко, а его автор не обладал ученой степенью. Эти недостатки, к глубокому сожалению, повлияли на прохладный прием идей Гербера академическим сообществом того времени.



Закон гравиодинамики Гербера не был понят современниками, а после появления ОТО Эйнштейна сознательно игнорировался.



На русский язык, например, статья Гербера «О пространственном и временном распространении гравитации» была переведена лишь в 2004 (!) году Йоханом Карлом, и теперь ее можно, наконец, прочитать здесь http://bourabai.narod.ru/articles/gerber/gerber-rus.htm



Вместе с тем смысл этого закона прозрачен и ясен: чем выше взаимная скорость гравитирующих тел, тем сильнее запаздывание гравитационного потенциала взаимодействия, тем больше расхождение с классическим законом всемирного тяготения Ньютона.



Поскольку наибольшую орбитальную скорость имеет Меркурий (Меркурий — 48 км/с; Венера — 35 км/с; Земля – 30 км/с; Марс — 24 км/с; Юпитер — 13 км/с; Сатурн — 9,8 км/с; Уран — 7 км/с; Нептун — 5,5 км/с), постольку аномальное вращение его перигелия является наибольшим в Солнечной системе.



Следует отметить то обстоятельство, что в статье Гербера «О пространственном и временном распространении гравитации» содержатся интересные факты, подтверждающие вывод о том, что скорость света не является константой.



Гербер, в частности, пишет:"Наименьшую величину скорости света до сих пор нашёл Фуко c = 298000 км/сек; наибольшая получена по последним наблюдениям по методу Рёмера c = 308000 км/сек; скорость 320 000 км/сек нашёл в своих экспериментах Герц для электрических волн."

Скорость света, измеренная по методу Рёмера, — это скорость света в межзвездном газе, которая будет, безусловно, выше скорости света в воздухе (300 000 км/с).



Скорость электромагнитных волн в 320 000 км/с, полученная Герцем, подтверждает зависимость скорости электромагнитных волн от длины волны: чем больше длина волны, тем выше скорость.



В оптическом диапазоне наибольшей скоростью обладает красный свет, еще большую скорость имеет инфракрасное излучение, а радиоволны могут достигать скорости 320 000 км/с (на 20 000 км/с больше пресловутой эйнштейновской "предельной константы"). С ними и имел дело Герц.

Когда Эйнштейн в 1907 году приступил к сочинению ОТО, он, видимо, не был знаком с работами Гербера. Иначе он бы не поставил своей целью то, что уже давно до него блестяще выполнил Гербер: объяснение аномальности вращения перигелия Меркурия.



24 декабря 1907 г. Эйнштейн писал своему другу Конраду Габихту: "Сейчас я вновь занимаюсь теорией относительности применительно к закону тяготения…Я рассчитываю объяснить, чем вызываются непонятные пока вековые изменения перигелия Меркурия…но пока что-то ничего не выходит". [25,175] (заметим в скобках: у Эйнштейна так никогда ничего и не выйдет).



Другой целью Эйнштейна было: "видоизменить теорию тяготения Ньютона так, чтобы её законы соответствовали специальной теории относительности. Попытки такого рода продемонстрировали, что это возможно, но они не удовлетворили меня, так как строились на физически необоснованных гипотезах." [25,170]



Одной из таких гипотез была гипотеза об относительности гравитационного поля. Вот что пишет Эйнштейн в статье «Развитие основных идей и методов теории относительности (1928 г.):



"И тогда мне в голову пришла счастливейшая мысль в моей жизни. Существование гравитационного поля может считаться лишь относительным, точно так же, как существование электрического поля, наводимого в результате электромагнитной индукции. Это связано с тем, что для наблюдателя, свободно падающего с крыши, гравитационное поле, по крайней мере, в его ближайшем окружении, не существует." [25,170]



Доказывать, что гравитационное поле, как и порождающая его масса, абсолютно, что оно существует как во время падения, так и во время приземления наблюдателя — все равно, что доказывать, что белое это белое. Если бы Эйнштейн поставил себя на место наблюдателя и, прыгнув с крыши, разбил себе голову, то, возможно, тогда он бы понял, что гравитационное поле абсолютно, и даже, возможно, вообще перестал бы заниматься физикой, предотвратив ее дальнейшее разрушение.



Но этого не произошло. Эйнштейн продолжал сочинять ОТО, двигаясь от абсурда к абсурду.



Следующей «физически необоснованной гипотезой» Эйнштейна, положенной впоследствии в основу ОТО, стал так называемый «принцип эквивалентности». Здесь не имеется в виду равенство инертной и тяжелой масс, известное физикам со времен Ньютона, и, являющееся, по сути, не принципом, а простым трюизмом.



Неутомимый Эйнштейн выдумал «сильный принцип эквивалентности» (после этого равенство тяжелой и инертной масс стали называть «слабым принципом эквивалентности»).



БСЭ трактует принцип эквивалентности как «утверждение, согласно которому поле тяготения в небольшой области пространства и времени по своему проявлению тождественно ускоренной системе отсчета».



Сам Эйнштейн сформулировал этот принцип в работе «Проект обобщенной теории относительности и теории тяготения» (1913 г.) следующим образом:



«наблюдатель, находящийся в закрытом ящике, никаким способом не сможет установить, покоится ящик в статическом гравитационном поле или же находится в пространстве, свободном от гравитационных полей, но движется с ускорением, вызываемым приложенными к ящику силами.»



По поводу принципа эквивалентности Эйнштейна нужно сказать следующее. В то время как во Вселенной мы сможем найти миллиарды планет, аналогичных Земле по массе и порождаемому ей гравитационному полю, то обнаружить тела, движущиеся в космосе с равномерным ускорением в 9,8 м/с^2 (величина, равная ускорению свободного падения) практически невозможно.



Уже одно это делает принцип эквивалентности Эйнштейна искусственным, безжизненным и бессмысленным.



Но если даже мы возьмем два ящика и в один из них (ящик-1) поместим Конрада Габихта, оставив его на Земле, а в другой (ящик-2) засунем Эйнштейна, приделаем к нему реактивный двигатель и придадим равномерное ускорение в 9,8 м/с^2, то уже через 33 дня ящик с Эйнштейном достигнет скорости света.



Однако перед этим, как мы знаем из СТО, масса ящика вместе с упакованным в нем Эйнштейном чудовищно увеличится, так что вести речь о физической эквивалентности ящика-1 и ящика-2 уже не приходится. Этот пример ярко показывает, что теории относительности Эйнштейна лучше бы подошло другое наименование: теория абсурдности.

В августе 1912 г. Эйнштейна осенило: мы живем в искривленном пространстве! То ли эта мысль пришла в голову Эйнштейна с глубокого похмелья, то ли в результате семейных неурядиц (первый брак Эйнштейна с Милевой Марич оказался неудачным), но как бы там ни было, он не отказался от этой мысли до конца жизни.



"В августе 1912 г. Эйнштейн с семьёй вернулся в Цюрих. Десятого числа того же месяца он официально зарегистрировал своё проживание по адресу Гофштрассе,116.В период между 10 и 16 августа Эйнштейну стало ясно, что математическим аппаратом того, что мы сейчас называем общей теорией относительности, должна быть геометрия Римана. Эта внезапная догадка изменила отношение Эйнштейна к физике и физическим теориям на всю оставшуюся жизнь." [25,202)



Отношение Эйнштейна к физике изменилось в том смысле, что в своей будущей ОТО он осуществил полную геометризацию физики, лишив физику собственно физического содержания.



Для того, чтобы сделать ОТО недоступной для критики, Эйнштейн облек ее в тензорную форму, непонятную как для физиков начала XX века, так и для большинства физиков спустя столетие.



Впрочем, основания ОТО — сильный принцип эквивалентности и постулат (снова постулат!) о римановом (неевклидовом) характере пространства Вселенной — ложны в той же степени, что и основания СТО.



Даже отъявленный релятивист Матвеев (который смело полагает, что 100 000 + 100 000 = 164 000) вынужден признать в своём учебнике по физике издания 2003 г. :



"В настоящее время произведены многие измерения, на основе которых сделан вывод о границах применимости геометрии Евклида. Результат сформулирован так: евклидова геометрия достаточно точно описывает геометрические соотношения реального мира, начиная с расстояний, раз в десять меньших, чем размеры ядер, т.е.. с расстояний 10^ -16 м, до расстояний, близких к "размерам Вселенной",т.е. расстояний 10^ 26 м=10^ 10 световых лет." [21,33-34]

Собственно, во времена Эйнштейна это было известно не хуже, чем сейчас. В противном случае, в своей практической деятельности — архитектурно-строительном проектировании, инженерной геодезии и т.п. — человечество должно было бы руководствоваться римановой, а не евклидовой геометрией, поскольку, согласно Эйнштейну, искривленность пространства у поверхности Земли вследствие максимальной напряженности гравитационного поля является наибольшей.



Однако этого никогда не происходило, не происходит и не произойдет — мы живем в евклидовом пространстве. Но Эйнштейн всегда игнорировал неудобные для его теории факты (как впоследствии его последователи).



В 1912-1913 г.г. Эйнштейн в содружестве с математиком Марселем Гроссманом, который обучил его основам тензорного исчисления, опубликовали ряд статей по ОТО, которые сам Гроссман позднее в 1931 г. раскритиковал в пух и прах [25,217]



В 1913 – первой половине 1915 г.г. Эйнштейн уже самостоятельно опубликовал еще ряд статей по ОТО, но успеха они не имели. Физики просто-напросто игнорировали эйнштейновский бред.



В начале 1915 г. Эйнштейн писал математику Леви-Чивите: «Поразительно, насколько мало мои коллеги ощущают внутреннюю потребность в настоящей теории относительности… Поэтому было бы вдвойне приятно получше познакомиться с таким человеком, как Вы." [25,235) Абстрактные математические упражнения Эйнштейна интересовали лишь математиков: Леви-Чивиту, Гильберта. С ними и переписывался Эйнштейн в это время.

В июне 1915 г. Эйнштейн прочитал в Геттингене, математической столице мира, курс из шести лекций по ОТО, который прослушал наиболее выдающийся математик того времени Давид Гильберт (David Gilbert). Ознакомившись с ходом мыслей Эйнштейна, Гильберт заразился от него идеей построения новых уравнений гравитации.



Поскольку исходная посылка — эквивалентность ускоренного движения и гравитации, а также отождествление на этой основе гравитационного поля с метрическим тензором риманова пространства — была неверна, то, двигаясь в направлении, очерченном Эйнштейном, можно было ожидать лишь создания более или менее правдоподобного математического формализма, если и имеющего связь с физической реальностью, то весьма и весьма опосредованную.



Этим и занимались Эйнштейн с Гильбертом летом-осенью 1915 г. одновременно, хотя и независимо друг от друга.



У Гильберта дела продвигались быстрее, о чем Эйнштейн узнал из письма А. Зоммерфельда от 28 октября 1915 г. В нем Зоммерфельд сообщил Эйнштейну, что Гильберт выступил недавно с критикой работы Эйнштейна-Гроссмана, где они обосновывали свой отказ от поиска общековариантной формы уравнения гравитационного поля.



Эйнштейн понял, что, во-первых, Гильберт работает над той же самой проблемой, что и он, и, во-вторых, находится ближе к получению общековариантных уравнений гравитационного поля, чем он сам.



Обладая поистине дьявольской гордыней и фантастическим честолюбием и тщеславием, допустить приоритета Гильберта в решении этой проблемы Эйнштейн не мог. И тогда в ноябре 1915 г. «под дулом пистолета» Гильберта Эйнштейн предпринимает лихорадочные усилия по «сдаче под ключ» незавершенной ОТO (общей теории относительности).



Это выразилось в обнародовании четырех статей-докладов Прусской Академии наук: 4, 11, 18 и 25 ноября 1915 г. Одновременно Эйнштейн завязывает переписку с Гильбертом, чтобы выяснить степень готовности уравнений гравитационного поля и, если представится возможным, получить готовые результаты.



Давид Гильберт, человек безукоризненной честности, выслал Эйнштейну гранки своей статьи 17 ноября 1915 г., не предполагая, чем это ему грозит. Эйнштейн, имеющий богатый опыт в присваивании чужих идей, опубликовал эти уравнения в своем заключительном докладе 25 ноября 1915 г. под названием «Уравнения гравитационного поля» без упоминания имени Гильберта.



Статья Гильберта «Основания физики» появилась в свет немного позднее. Так Эйнштейн лишил Гильберта приоритета в создании уравнений гравитационного поля. (Более подробно об этой истории можно узнать из книги известного советского физика А.А. Тяпкина «Об истории возникновения «теории относительности», которую можно прочитать здесь http://www.h-cosmos.ru/papers/thist.htm )

Что же из себя представляют эти самые уравнения гравитационного поля? Действительно ли они превосходят по своей глубине и мощи ньютоновский закон всемирного тяготения, как это утверждают релятивисты?



Не похоже. В отличие от закона всемирного тяготения Ньютона, который имеет предельно ясное как математическое (F=G·Mm/R^2), так и вербальное выражение («два тела действуют друг на друга с силой, которая обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и прямо пропорциональна произведению их масс»), уравнение (-я) гравитационного поля Эйнштейна вербально сформулировать невозможно.



Это та редкая, возможно высшая, форма абсурда, которую даже нельзя выразить словами. Абракадабра. Здесь абсурдист Эйнштейн превзошел сам себя…

И. Смородин

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