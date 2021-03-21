Deus Vult коммунизм
О протокоммунистических христианских сектах и движениях времен средних веков.
Тема весьма нажористая получилась. Стоит отметить, что своеобразные гибриды коммунизма/социализма с христианством можно встретить и сегодня, особенно в Латинской Америке, где существуют элементы христианского социализма и теологии освобождения (как в той же Венесуэле), где учение Маркса соседствует с Библией, а Иисус Христос изображается в виде первого революционера. Все это корнями уходит еще в Средние века.
Deus Vult коммунизм
Аннотация:
Когда впервые появились коммунистические учения?
Почему победило христианство?
Был ли Иисус Христос первым коммунистом?
Почему убивали за спор, было ли у Иисуса имущество?
Товарность и первые христианские общины?
Сколько ересей стояло за коммунизм?
Использованные источники:
Амусин И. Д.История древнего мира. Общественные и религиозные течения в Палестине во II в. до н. э. — I в. н. э. Кумранская община
К.Каутский Происхождение христианства М., 1990
Штекли А.Э Томас Мюнцер. М, 1958 (ЖЗЛ)
Смирин М.М. – Народная реформация Томаса Мюнцера М.: АН СССР, 1947
Ф.Энгельс Крестьянская война в Германии
У.Эко Имя Розы (см. про ересь "День второй")
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