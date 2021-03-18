Радио Аврора 17.03.2021
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман.
Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, у меня такой к вам вопрос: ну, во-первых я вас поздравляю с семилетием возвращения Крыма в состав Российской Федерации и в связи с этим мой первый вопрос по поводу горящей души наших украинских небратьев, которые уничтожают братскую нам Украину. Это власти: Зеленский в очередной раз, как и предыдущие разы, как и предыдущие руководители этого государства с четырнадцатого года, как раз к моменту присоединения Крыма, издаёт очередной пакет программ, мер по возвращению, реинтеграции Крымского полуострова в состав Украины. Как вы считаете, насколько реалистично украинские политики себе вообще представляют возможность реинтеграции Крымского полуострова в состав бывшей Украины?
Боюсь, что слова украинский политик и реализм совмещаются чем дальше, тем хуже. У нас кстати принято говорить, что вернуть Крым в состав Украины очень просто, для этого достаточно чтобы сама Украина воссоединилась с остальной Россией. Но я боюсь, что даже в этом случае Крым в состав Украины не вернётся. Слишком уж памятно всё, что Украина там вытворяла. Причём вытворяла даже в чисто экономическом смысле. Ну, известно, что пришлось после возвращения Крыма в Российскую Федерацию вложить туда уже много миллиардов, даже в долларовом исчислении и это не потому что Крым вообще нуждается в дотациях, как принято говорить на Украине, а потому что Украина изымала доходы Крыма подчистую. Изымала даже ту часть доходов Крыма, которая в советское время оставалась там ради развития полуострова, ради поддержания и совершенствования его инфраструктуры и так далее. Так вот, уже одной этой памяти о двух с лишним десятилетиях разграбления, уже на мой взгляд, достаточно чтобы Крым не вернулся на Украину даже когда Украина вернётся в Россию. И поэтому, ну самое цензурное обозначение для рассуждений украинских политиков о Крыме, это “влажный сон”. И о том, что собой представлял Крым при Украине можно говорить много, но приведу так одну мелкую подробность. …