“Я научу тебя”
Организаторы говно-конкурса "Евровидение" зацензурили белорусскую песню "Я научу тебя", так как по их заявлению, песня "политическая". Угрожают, что если музыканты не перепишут текст, то ее снимут с конкурса, так как она "прославляет режим Лукашенко и высмеивает протесты против него".
То есть когда мусор Джамалы пиарили из каждого утюга или когда майдаунов из "Грин бжолы" отправляли, это была не политика, а у белорусов политика. Отличные двойные стандарты, все как я люблю. Мы сами решаем, кому можно про политику, а кому нет.
Песня у белоруссов конечно политическая. Достаточно прямолинейным эзоповым языком белорусы стебут майдаунов и змагаров.
Само собой, те узнали в песне себя и устроили истерику про то, что режим Лукашенко совсем распоясался и хочет направить в цивилизованную Европу "Ябатек".
Песня конечно не шедевр на все времена, но возгоранием пятых точек у змагаров и майдаунов она безусловно запомнится. Выстрел попал точно в цель. Посылать такую песню на "Евровидение", это конечно был жирный троллинг, который удался. А ведь там могли сделать вид, что ничего не заметили, не привлекать внимание к песне и дождаться, пока она сольется в отборе. А так, дуболомные цензоры сделают ее хитом в определенных кругах.
Россия конечно могла бы поддержать белорусов, не только указанием на двойные стандарты и политическую цензуру, но и отказом от данного говно-конкурса, проявив солидарность с Белоруссией. Это безусловно было бы ценнее, участия в данном балагане.
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Помнится когда Билайн конкурс выиграл, такую истерию подняли – будто в войну победили. Потом парень со скрипочкой – тут же у него корни русские нашли. По Сережке Лазаревой плакали, когда ее засудили. Еще поди-ка и денюшки из бюджета сосут. А тут сразу – “*****-конкурс”.
естественно ,вся музыкальная тусовка в России принадлежит жидам -голубым ,а учитывая ,что *пр..д*…синг -это программа цивильного Запада уже более 100 лет,то и направление наших творческих личностей заточено на весь этот содом.Теперь ведь все отклонения от нормы в физическом,умственном ,духовном развитии возводятся с помощью рекламы,законов ,денег в разряд нормы и поощряются .Россия уже давно (наверное единственное ,кроме офшоров)принята в западное сообщество.Они поставляют фильмы ,типа Кончаловского с Дорогие товарищи и Цитадель Михалкова и всяких Звягинцевых с Хабенскими,музыку Филек с Алками(прошлогодняя больная колясница Самойлова)а сегодня вообще подняли откуда-то таджичку-чудо трансендерное в одном лице и лесби и Грета икуча др.болезней.Да пусть бы ,хоть пели ,как Билан(он может ,если разрешат) ,а то ведь все бузовы.
На их фоне белорусская группа -образец чистого ,народно-дворового творчества.
Так где там последний министр культуры Оленька с матами на майке ,менявшая веру и убеждения,её и не слышно ,какой то там фестиваль для ЛГБТ организовываетв Питере и все за налоги .Прэлэстно.А может это ХПП.
П.С.. Нет ,это все про деньги из бюджета и большие и не заморачиваются над вокалом .
Ты не поверишь.
А кто все эти люди?
Вне Вашей тусовки их никто и не знает.
Когда-то был и конкурс “комсомольской песни”.
И тоже никому ОНО было ненадоть