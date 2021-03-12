Смотрю очень интересный сериал – «Ради всего человечества». Фабула проста – альтернативная история, США полностью проигрывают космическую гонку Советскому Союзу. Космонавт Леонов – первый человек на Луне, в США уныние и судорожные попытки что-либо изменить

Главный по космической программе – разумеется, Вернер Фон Браун, который только что создал великолепную ракету «Сатурн 5». Но этого мало, так как СССР всё равно жмёт по всем фронтам. Президент Ричард Никсон крайне недоволен Брауном и хочет его убрать, чего бы это не стоило. И вот на слушаниях в конгрессе США, Брауну выкладывают огромную кучу скелетов из его шкафа. Скелеты, понятно, из его нацистского прошлого. Не жалеют старого уважаемого учёного, открывшего Америке дорогу в космос.

Припоминают членство в нацистской партии, то, что он был целым штурмбаннфюрером СС, жизни невинных британцев, погибших от обстрелов ракетами ФАУ, труд заключённых концлагерей и всё в этом духе. Само собой – честно и заслуженно. Всё это в истории Фон Брауна было. Он на самом деле военный преступник, заслуживающий если не смертной казни (а может и её), то уж точно заключения.

Вернер что-то мямлит на слушаниях в Конгрессе, пытается оправдываться, но его буквально избивают суровой правдой, не оставляя никаких шансов. И конечно же – в итоге убирают из НАСА. Того самого Вернера Фон Брауна, который НАСА по сути и создал. И благодаря которому у США появилась своя космическая программа.

Вот что интересно – в сериале Фон Брауну выставили все счета только в самом конце 60-х годов. И только из-за того, что он оказался «неэффективным менеджером». То есть, всё это знали и бережно хранили. Да и вообще – ни для кого это не было никаким секретом. Только вся история Фон Брауна никого особо не трогала. До тех пор, пока он был нужен. А как же? Ценный кадр, где ещё такого найдёшь? И до лампочки, что был нацистом. И что тысячи заключённых концлагерей, измождённые, голодные, валящиеся с ног, собирали ракеты ФАУ, которые затем падали на Британию, убивая гражданское население. Кстати, во время слушаний в Конгрессе, Вернеру Фон Брауну кидают в лицо, что заключённых на сборке ракет ФАУ погибло в разы больше, чем британцев, ставших жертвами этой ракеты.

Вот обожаю американцев за то, что они ни фига не рефлексируют. Ничего личного, чувак, только бизнес. В данном случае – тоже никакой рефлексии. Обнажили всю свою сущность. Бережно хранили и опекали нациста Фон Брауна всё время, пока он был нужен, облизывали бывшего штурмбаннфюрера СС – а где ещё такого найдёшь? Но вот только понадобилось его слить – и слили! Ничуть не жалея. Да и то – в сериале. А в реальности, Вернер Фон Браун почил в возрасте 65-ти лет. И практически до конца работал на космическую славу Америки. Наверняка, работал бы и дальше, но рак поджелудочной сгубил старого нацистского гения.

Интересно, как Вернер Фон Браун объясняет молодой американской девушке, зачем он во время войны творил все свои непотребства: «Прогресс всегда стоит жертв».

Но то видный дядька, на самом деле выдающийся учёный и инженер. А вы знаете, сколько нацистов рангом поменьше США пригрели у себя на грудке? Я даже не говорю о палачах изо всяких «национально-освободительных» движений, типа украинских бандеровцев или каких-нибудь хорватских усташей, которые по макушку в человеческой крови. Этих вообще вагон и маленькая тележка. А я – именно о нацистах. Истинных арийцах, членах НСДАП и СС. Те, кого в Нюрнберге повесили или приговорили к длительным срокам заключения – лишь верхушка айсберга. Крупняк. Который нельзя было не повесить.

А вот рыбёшки поменьше – сгодились в дело. Опытные ведь, да и дело знают – как бороться с «большевистской заразой». Очень многие оказались на тёплых местах в ЦРУ, только немного от кровушки отмылись. Да и не только в ЦРУ – даже в Госдепе места нашлись столь ценным кадрам. И работали они там десятки лет. Ничуть не менее плодотворно, чем в Третьем Рейхе.

Кого-то в итоге вычислили. Случайно. И подняли шум. Были вынужденные увольнения, наверняка не хотелось расставаться со столько хорошими и прилежными работниками. Но там такие упыри – что деваться некуда. А кто-то почил в своих собственных постелях, в окружении скорбящей семьи. И почти до конца жизни боролся с диким восточным варварским народом. Дело всей жизни, так сказать.

Вернеру Фон Брауну в реальности повезло, что он был нужен Америке до конца своих дней. Да и в сериале, наверняка не посадили в тюрьму, а даже и пенсию выписали. Заслуженный человек, всё-таки. Как и очень многие нацисты, трудившиеся на благо США целые десятилетия.