Из России вывезли продовольствия более чем на 30 млрд долларов. Большую часть – в Китай
В 2020 году Россия установила рекорд по экспорту продовольствия – страна получила более 30 млрд долларов на вывозе сельхозпродуктов за границу, пишет РБК. Однако это же привело к рекордной за пять лет продовольственной инфляции – рост цен за год только официально составила около 8% (независимая оценка говорит о росте цен на 15-20%), а по отдельным категориям наблюдался рост до 150%. Правительству в этой связи пришлось заняться регулированием цен.
Цена сельскохозяйственных достижений
- Россия пошла на рекорд в 2020 году и экспортировала продовольствия на 30,9 млрд долларов, подсчитали в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза России, пишет РБК. Эксперты подчеркивают – это на 20% больше в натуральном и денежном выражении, чем в 2019 году.
- Больше всего продуктов из России вывезли в Китай – 13% от всех поставок. На втором месте Турция – 10%, а затем идет Казахстан – 7%. На первом месте среди экспортируемых товаров оказалось зерно (рост на треть), на втором – масложировая продукция (рост на 22%), на третьем – мясо (рост на 53%). Нарастить экспорт мяса российские производители смогли за счет открытия китайского рынка – Китай в 2020 году стал крупнейшим покупателем российского мяса.
- В результате Россия впервые за постсоветскую историю стала нетто-экспортером продовольствия, то есть заработала на экспорте больше, чем потратила на импорт. Если на импорт ушло 29,7 млрд долларов, то на экспорте заработок составил 30,9 млрд руб., говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
- Наращивать сельскохозяйственный экспорт правительству поручил президент Владимир Путин. К 2024 году экспорт продовольствия должен вырасти в 2,2 раза и достичь 45 млрд долларов. Но уже в конце 2020 года , цены на продукты в России начали стремительно расти из-за «экспортных возможностей».
- Достижение России по экспорту сельхозпродукции не выглядит победно на фоне продовольственной инфляции на внутреннем рынке: по данным Росстата, в январе 2021 года годовой рост цен на продукты достиг 8,2%. При этом в Евросоюзе цены выросли всего на 1,1%.
- Инфляция не только не замедлилась с начала года, но и начала еще сильнее раскручиваться. В итоге в стране уже отмечается дефицит ряда товаров, в частности мяса птицы – самого доступного для россиян, потерявших 3,5% доходов в 2020 году. Складывающаяся ситуация ограничивает возможности властей подавать увеличение экспорта как очередную победу.
- Если же учесть более миллиона тонн пальмового масла , ежегодно ввозимого в Россию. Около 20-ти миллионов граждан , выживающих на доход меньше прожиточного минимума , да постоянное обсуждение введения продовольственных карточек. То нынешнее достижение выглядит более чем сомнительно.
Завалили экспорт нефти и газа,продавать что то надо,иначе на замки и содержание яхт не хватает вот продают все что спросом пользуется,хорошо что пока еще человеческими органами не торгуют ,хотя, лиха беда -начало.
Хорошо то, что хорошо кончается.
А вы смотрю уже и до “лиха беда начало добрались” …
Откуда же в вас, вместе взятых, столько желчи берётся.
Любые начинания в стране обрыгать готовы.
Для пингвинов,где вы увидели благие начинания?
Теорию изучать надо в том числе и марксизма и тогда эти выводы вас не удивят.
Где там великие начинания “великого” ХППешника?Почитайте программы Путина с 2003 года и будет вам счастье.
Тупым и жирным пингвинам правда не нужна,поэтому они и не хотят ее слышать,но эта статья не на вас рассчитана а на тех кто еще шевелит извилинами,поэтому можете смело плюнуть через губу и продолжать мелочь тырить.
Давайте не по теме….Стрельну в вас.Представьте….Я висел на доске почета,типа…Защищал “космогеническую гипотезу сотворения мира Иммануила Канта”…вывез всех….прям дискурс…был.Я НИХ.Я НЕ ПОМНЮ.Прям вообще….Знаете…я знаю что столица Новой Зеландии-Веллингтон,пролив Кука.Это было на 4 года раньше.Я ничего не помню за космогеническую гипотезу сотворения мира Иммануилла Канта…От слова совсем.Я даже не понимаю что это означает.НОЛЬ.Я же на это полгода потратил…Я не пил,не употреблял наркотические средства…Вот так вот…произошло…
Статья правильная и справедливая. Ждем еще очередного подорожания продуктов в связи с ростом цен на упаковку. Доколе? Господа в ГосДуре,вы там чем занимаетесь?
Всё правильно.
Пусть ДОРОЖАЮТ.
Причём СИЛЬНО…..
Единственные люди в стране РАБОТАЮТ это те кто КОРМЯТ.
Пусть БОГАТЕЮТ.
Они это заслужили
Кто заслужил? Ты вообще адекватный? Или обизьян? Видимо второе. Тебе же по-хрен чего жрать(бананы самое то) А ЛЮДИ в отличие от обизьян разбираются в еде. Но обизьяну по-хрен,ему главное что бы было сыто и доступно. И побольше. Обизьян доволен. Бля,сколько уродов тут тусуется…. Брахман,как такое допустил?
Ты только ныл что нихрена не разбираешься и скупаешь в супермаркетах всё комбижировое.
Так быстро поумнел?
Ну раз умный то денег заработаешь и ЗАПЛАТИШЬ.
И за еду и за техосмотр.
Вообще читаешь? Что тебе пишут? Вникаешь? Али нет? Видимо нет. Отдыхай,тебе полезно….))
Удивляет другое – заставляют различные министерства и ведомства объяснить рост цен на продукты питания, галерный раб просит население не сердиться на рост цен, а сами, без зазрения совести, гонят продукты неграм и узкоплёночным…
Тут все дело в СИСТЕМЕ. Галерный тут ни при чем. Он нанятый менеджер,всего лишь. Поэтому реально с него чего-то там спрашивать излишне. Но это для тех,кто понимает.Для тугих Путин-виновник всех,вся и всегда. Ну в общем всех бед,которые обрушились в последнее время на страну.На него недалекие списывают все,их право,при том,что Госдеп это хорошо финансирует. Одна вещь,-все те блохеры-пропагандоны которые вещают о замках Путина сидят на зарплате от Госдепа. Это реальность. Они на зарплате. Госдеп выделил из бюджета 6 миллиардов, это думаете зря? Серые и прочие отрабатывают свою пайку. Не только здесь,на других сайтах. Нормальный человек всегда отличит мух от котлет. А НЕнормальный….А зачем было сделано ЕГЭ? Именно для этого,что бы оболванить и отупить молодое поколение. Удалось,зачет упырям.
От того, что продукты вывозят, на рост цен это не влияет. Оно как бы должно, но вот не влияет. Цены поднимают продавцы путём сговора, да и то не всегда это у них получается. С курями получилось, но на долго ли?
Пусть уж лучше вывозят, чем закроют свои предприятия, рынок в стране перенасыщен, мясом и птицей завалены все прилавки.
Да ладно.
Влияет и ещё как.
Толи здесь продать за рупь то ли там за СТО.
Колхозаны ведь не хирурги высшей квалификации.
Это хирурга ночью будят и он летит в Америку,Китай,Европу спасать очередного родственника очередного миллиардера.
И спасает.
И получает миллиард долларов
СРАЗУ.
А на след день лечит и спасает “дорогих россиян” уже БЕСПЛАТНО.
А чтоб не терять квалификацию.
А денешки местные ему ненадоть.
——–
Так шо я если попросят готов платить адыгам вдвое больше за еду.
Они это заслужили.
Всё вкусно.
Пусть богатеют труженики
Шиш тебе, не продасть адыг тебе свой сыр, чайникам впарит, там дороже, ты столько не заплатишь, ибо беден и скуп.
Да вот звонили.
Хотят чтоб завтра у них купил.
Цены прежние,смешные,привезут домой.
В Пекин им видимо везти далеченько ))
Приятного аппетита.