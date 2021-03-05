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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933. Вып.2

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01. Выселенный арендатор со своими детьми покидает дом на Арч-стрит, Уолворт, под бдительным присмотром полиции. 17 января


02. Мужчина перед кофейным киоском, в котором предлагают кофе беднякам всего за 1 цент


03. Обездоленная фермерская семья


04. Более чем столетние рекорды холодной погоды в Нью-Йорке были побиты 9 февраля, когда температура упала до 13,3 градуса ниже нуля, что вызвало неисчислимые трудности у бездомных


05. Делегация из Нью-Мексико прибыла в Вашингтон на «Континентальный конгресс» для безработных


06. Женщины подают заявления в трудовой лагерь


07. Миссис Гиффорд Пинчот (в шляпе), жена губернатора Пенсильвании, марширует во главе группы забастовщиков «потогонного цеха», которых она призвала «драться» за достойную зарплату


08. Пикет мексиканских женщин в Калифорнии


09. «Продам яблоки»


10.Рабочие разгружают ящики с пивом на пивоварне в Нью-Йорке вскоре после отмены запрета. Отмена запрета была ключевой политикой правительства Франклина Рузвельта, поскольку она давала правительству возможность повысить налоговые поступления во время экономических трудностей. 3 апреля


11. Слепой нищий, Нью-Йорк


12. Толпа безработных собралась посмотреть объявления о вакансиях возле агентства по трудоустройству на Шестой авеню в Нью-Йорке.


13. Уведомление о банкротстве банка. 14 февраля


14. Фермеры в районе Чикаго выливают молоко из одного из грузовиков штрейкбрехеров, не участвовавших в забастовке, возле Гарварда, штат Иллинойс. 16 сентября


15. Фермеры Миннесоты проходят маршем от здания Капитолия штата через город Сент-Пол в знак протеста против отсутствия государственных средств помощи. 22 марта


16. Часть делегации нуждающихся безработных одиноких женщин, которые маршировали со знаменами к штаб-квартире Управления строительных работ в попытке получить работу.7 декабря


17. Элеонора Рузвельт разговаривает с девушками в лагере для безработных в Бэар-Маунтин. 1 июля


18. Франклин Рузвельт посещает лагеря гражданского корпуса охраны природы. 12 августа


19. Франклин Д. Рузвельт посещает лагерь Гражданского корпуса охраны природы в Биг Медоу, Скайленд Драйв, Вирджиния. 12 августа


20. Франклин Делано Рузвельт принимает присягу 32-го президента США.Март

Источник: https://humus.livejournal.com/7635849.html
Метки: история, США, фото
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