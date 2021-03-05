

01. Выселенный арендатор со своими детьми покидает дом на Арч-стрит, Уолворт, под бдительным присмотром полиции. 17 января



02. Мужчина перед кофейным киоском, в котором предлагают кофе беднякам всего за 1 цент



03. Обездоленная фермерская семья



04. Более чем столетние рекорды холодной погоды в Нью-Йорке были побиты 9 февраля, когда температура упала до 13,3 градуса ниже нуля, что вызвало неисчислимые трудности у бездомных



05. Делегация из Нью-Мексико прибыла в Вашингтон на «Континентальный конгресс» для безработных



06. Женщины подают заявления в трудовой лагерь



07. Миссис Гиффорд Пинчот (в шляпе), жена губернатора Пенсильвании, марширует во главе группы забастовщиков «потогонного цеха», которых она призвала «драться» за достойную зарплату



08. Пикет мексиканских женщин в Калифорнии



09. «Продам яблоки»



10.Рабочие разгружают ящики с пивом на пивоварне в Нью-Йорке вскоре после отмены запрета. Отмена запрета была ключевой политикой правительства Франклина Рузвельта, поскольку она давала правительству возможность повысить налоговые поступления во время экономических трудностей. 3 апреля



11. Слепой нищий, Нью-Йорк



12. Толпа безработных собралась посмотреть объявления о вакансиях возле агентства по трудоустройству на Шестой авеню в Нью-Йорке.



13. Уведомление о банкротстве банка. 14 февраля



14. Фермеры в районе Чикаго выливают молоко из одного из грузовиков штрейкбрехеров, не участвовавших в забастовке, возле Гарварда, штат Иллинойс. 16 сентября



15. Фермеры Миннесоты проходят маршем от здания Капитолия штата через город Сент-Пол в знак протеста против отсутствия государственных средств помощи. 22 марта



16. Часть делегации нуждающихся безработных одиноких женщин, которые маршировали со знаменами к штаб-квартире Управления строительных работ в попытке получить работу.7 декабря



17. Элеонора Рузвельт разговаривает с девушками в лагере для безработных в Бэар-Маунтин. 1 июля



18. Франклин Рузвельт посещает лагеря гражданского корпуса охраны природы. 12 августа



19. Франклин Д. Рузвельт посещает лагерь Гражданского корпуса охраны природы в Биг Медоу, Скайленд Драйв, Вирджиния. 12 августа



20. Франклин Делано Рузвельт принимает присягу 32-го президента США.Март