1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933. Вып.2
01. Выселенный арендатор со своими детьми покидает дом на Арч-стрит, Уолворт, под бдительным присмотром полиции. 17 января
02. Мужчина перед кофейным киоском, в котором предлагают кофе беднякам всего за 1 цент
03. Обездоленная фермерская семья
04. Более чем столетние рекорды холодной погоды в Нью-Йорке были побиты 9 февраля, когда температура упала до 13,3 градуса ниже нуля, что вызвало неисчислимые трудности у бездомных
05. Делегация из Нью-Мексико прибыла в Вашингтон на «Континентальный конгресс» для безработных
06. Женщины подают заявления в трудовой лагерь
07. Миссис Гиффорд Пинчот (в шляпе), жена губернатора Пенсильвании, марширует во главе группы забастовщиков «потогонного цеха», которых она призвала «драться» за достойную зарплату
08. Пикет мексиканских женщин в Калифорнии
09. «Продам яблоки»
10.Рабочие разгружают ящики с пивом на пивоварне в Нью-Йорке вскоре после отмены запрета. Отмена запрета была ключевой политикой правительства Франклина Рузвельта, поскольку она давала правительству возможность повысить налоговые поступления во время экономических трудностей. 3 апреля
11. Слепой нищий, Нью-Йорк
12. Толпа безработных собралась посмотреть объявления о вакансиях возле агентства по трудоустройству на Шестой авеню в Нью-Йорке.
13. Уведомление о банкротстве банка. 14 февраля
14. Фермеры в районе Чикаго выливают молоко из одного из грузовиков штрейкбрехеров, не участвовавших в забастовке, возле Гарварда, штат Иллинойс. 16 сентября
15. Фермеры Миннесоты проходят маршем от здания Капитолия штата через город Сент-Пол в знак протеста против отсутствия государственных средств помощи. 22 марта
16. Часть делегации нуждающихся безработных одиноких женщин, которые маршировали со знаменами к штаб-квартире Управления строительных работ в попытке получить работу.7 декабря
17. Элеонора Рузвельт разговаривает с девушками в лагере для безработных в Бэар-Маунтин. 1 июля
18. Франклин Рузвельт посещает лагеря гражданского корпуса охраны природы. 12 августа
19. Франклин Д. Рузвельт посещает лагерь Гражданского корпуса охраны природы в Биг Медоу, Скайленд Драйв, Вирджиния. 12 августа
20. Франклин Делано Рузвельт принимает присягу 32-го президента США.Март