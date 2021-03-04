На днях Михаил Горбачёв отпраздновал своё 90-летие. Как обычно, за предательство и развал страны, получил бурные овации от наших геополитических конкурентов. Однако, другие предатели оказались неожиданно забыты. Чтобы восполнить этот пробел, мы посвятили целый эфир на радио «Аврора» Председателю Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994) Станиславу Шушкевичу.

Хронометраж:

00:00 — Кто выступил инициатором развала СССР

09:09 — О «юридических моментах» развала Советского Союза

16:22 — Про Беловежскую тройку и мотивы их деяния

19:11 — Почему не судили Беловежскую тройку

20:46 — Как враги во власти разделили Русский народ

25:53 — Как Шушкевич «породил» Лукашенко

30:44 — Почему Путин не дезавуирует Ельцина

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P.S. Предыдущие выпуски эфиров с ИА «Аврора»: