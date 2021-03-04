Предательство должно быть наказано
На днях Михаил Горбачёв отпраздновал своё 90-летие. Как обычно, за предательство и развал страны, получил бурные овации от наших геополитических конкурентов. Однако, другие предатели оказались неожиданно забыты. Чтобы восполнить этот пробел, мы посвятили целый эфир на радио «Аврора» Председателю Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994) Станиславу Шушкевичу.
Хронометраж:
00:00 — Кто выступил инициатором развала СССР
09:09 — О «юридических моментах» развала Советского Союза
16:22 — Про Беловежскую тройку и мотивы их деяния
19:11 — Почему не судили Беловежскую тройку
20:46 — Как враги во власти разделили Русский народ
25:53 — Как Шушкевич «породил» Лукашенко
30:44 — Почему Путин не дезавуирует Ельцина
- Воспитание молодёжи и ошибки 23 января
- Блокировка Ютуба, пропаганда и цензура в Интернете
- Россия, «постсоветское» пространство и Большая игра
- Что такое «политическая вакцинация», объединение «За Правду»
- Образ будущего нашей экономики и самой России
- О гибридных информационных войнах и интернет-ополчении
- О необходимости культурной революции в России
Так учили Наши Боги и Волхвы:
«Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания, умножается, а вина за приумноженное зло лежит на том, кто оставил совершившего зло ненаказанным и не привёл его на правый Божий суд»… (Заповеди Одина).
Слово мудрости волхва Велимудра:
«Во всех деяниях своих, великих и малых, и во всех отношениях между Родичами своими или Общинниками других Родов – Совесть и Правда наша Копная должны быть мерилом всего. В отношении ко всем язычникам должно исполнять Заповедь Перунову: “Какие деяния творят Вам люди, такие же и Вы сотворяше им, ибо каждое деяние своей мерою мерится».
Старикова к стенке.
Он пел ” И как один умрём в борьбе за ЭТО”
Но защищать СССР не вышел.
Горбачёв виноват что ОН не стал защищать СССР которому присягал.
К стенке
“”….Я был одним из главных рекламодателей (по молодости и по отсутствию интереса к политике) и спонсоров 80ти/летия Горбачева в Алберт-Холле, Лондон.
Поразился (опять же по наивности) что на сцене и по видеосвязи был весь западный мир, который нахваливал, наяривал и наглаживал Михаила. Говоря примерно одно и тоже — спасибо Миша! Это всё — ни одного русского там не выступило. Что меня тогда по молодости поразило тоже — я думал, что хотя бы те ребята из Московского Народного или другие, которые ему по гроб должны были придут. Удивительное было для меня открытие, тогда я впервые задумался о роли Михаила в
истории России — уж слишком его Шэрон Стоун и Шварценеггер с Бушем на сцене нахваливали…
П.С. ВВП хвалит Горби ,спасал и содержал Навальнера ,Алексеева целовала ему ручки,монумент Эльцину посещает со цветами,кланяется Солженицину ит.д.ит.д. и всё это больше похоже на какой- то изощренный троллинг,когда действо вызывает обратные чувства и заставляет немного думать,хотя бы немного..