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“Политическая история Руси. Князь Владимир”. Выпуск № 6. Е.Ю.Спицын “История России. Курс лекций.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZALYPUBTVY4
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