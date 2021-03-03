История , которую нам не преподавали
Всю свою жизнь этот человек критиковал советскую власть, живя по её присмотром.
Вот что он сказал о своей советской Родине, после приобретения тех знаний, которые позволили ему произнести новые слова бывшей Родине с новой высоты обзора событий.
Всю жизнь, помню, она работала. Много. Очень много. Занималась сразу всем. И прежде всего – нами, оболтусами.
Кормила, как могла. Не трюфелями, не лангустами, не пармезаном с моцареллой. Кормила простым сыром, простой колбасой, завёрнутой в грубую серую обёрточную бумагу.
Учила. Совала нос в книги, запихивала в кружки и спортивные секции, водила в кино на детские утренники по 10 копеек за билет. В кукольные театры, в ТЮЗ, Позже в драму, оперу и балет.
Учила думать. Учила делать выводы. Сомневаться и добиваться. И мы старались, как умели. И капризничали. И воротили носы.
И взрослели, умнели, мудрели, получали степени ордена и звания. И ничего не понимали. Хотя думали, что понимаем всё.
А она снова и снова отправляла нас в институты и университеты. В НИИ, На заводы и на стадионы. В колхозы. В стройотряды. На далёкие стройки. В космос. Она всё время куда-то нацеливала нас. Даже против нашей воли. Брала за руку и вела. Тихонько подталкивала сзади. Потом махала рукой и уходила дальше, наблюдая за нами со стороны. Издалека.
Она не была благодушно-показной и нарочисто щедрой. Она была экономной. Бережливой. Не баловала бесконечным разнообразием заморских благ. Предпочитала своё, домашнее.
Но иногда вдруг нечаянно дарила американские фильмы, французские духи, немецкие ботинки или финские куртки. Нечасто и немного. Зато все они были отменного качества – и кинокартины, и одежда, и косметика и детские игрушки. Как и положено быть подаркам, сделанным близкими людьми.
Мы дрались за ними в очереди. Шумно и совсем по-детски восхищались. А она вздыхала. Молча. Она не могла дать больше. И потому молчала. И снова работала. Строила. Возводила. Запускала. Изобретала. И кормила. И учила.
Нам не хватало. И мы роптали. Избалованные дети, ещё не знающие горя. Мы ворчали, мы жаловались. Ив были недовольны. Нам было мало.
И однажды мы возмутились. Громко и всерьёз. Она не удивилась. Она всё понимала. И потому ничего не сказала. Тяжело вздохнула и ушла. Совсем. Навсегда.
Она не обиделась за свою долгую трудную жизнь, она привыкла ко всему. Она не была идеальной и сама это понимала. Она была живой и потому ошибалась. Иногда серьёзно. Но чаще трагически. В нашу пользу. Она слишком любила нас. Хотя старалась это не показывать. Она слишком хорошо думала о нас. Лучше, чем мы были на самом деле. И берегла нас, как могла. От всего дурного. Мы думали, что мы выросли давно. Мы были уверены, что вполне проживём без неё. Мы ошибались. А она нет.
Она оказалась права и на этот раз. Как и почти всегда. Но выслушав наши упрёки, спорить не стала. И ушла. Не выстрелив. Не пролив крови. Не хлопнув дверью. Не оскорбив нас на прощание. Ушла, оставив нас жить так, как мы хотели тогда.
Мы заплатили сполна за своё подростковое нахальство. Теперь мы поняли всё, чего никак не смогли незрелым умом в те годы нашего безмятежного избалованного детства.
Спасибо тебе! Не поминай нам плохо. И прости. За всё! Советская Родина.
Михаил Жванецкий.».
Критиковать не значит не любить.
_._Здравствуй`те_._
Благодарность Тебе И…Низкий Поклон – Дорогая Родина!
Родина = СССР за то, что Ты Была(и Осталась в памяти)!!!
* за Всё то,что Ты нам,детям Своим – в То Время Дала!
Ты Старалась Так,Как Могла!Ты Естественно нас и Руегала…
* но Ты нас Учила Добру и Жизни по Совести!
Ты нас Реально – от “доброго” мира Защищала…
…БОЛЬШИНСТВО из-нас,про “ЭТО” и НЕ знало…
А мы Тебя(ИНЫЕ…)ругали,но мы МНОГОе НЕ понимали…
Нас,ТОГДАшние “добрые” гоВОРуны – ОБМАНывали…
Тебя РАЗВАЛивали те,коГо Ты-же и Оберегала!
…а НЫНЕ эТА СВОРА – ругать(оскорблять)Тебя стала!
Но Время ПрИДЁТ…и Начинает Понимать Народ…
Что НУЖНО Возрождать – Величие Родины…и Оно Придёт…!!!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада.03-3-21.
Прэлэстно.Жванецкий за СССР и благодарит,Сергеев оправдывается.Выходит сам факт существования СССР -это ничто в истории без личностной чьей- то оценки.И каждый находит свою личность.Хохол уже поселил здесь Марка Солонина навсегда.Серый притащил веселого любимца многих Мишу .Но этот же Миша и сказал такие слова ;” : “Моя мечта — разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое”.”А что сделать с русскими -он мыслит вслух-сделать им уголок и дать наушники на китайском”-план развития он оказывается знал задолго-на чьей территории и за чей счет и чьи жизни построят чудный новый мир….https://www.youtube.com/watch?v=30ddRLWbawg&feature=emb_title
Серый ,такой простой и милый ,и наивный ,нашел кумира .А как же Болдырев -ведь тебе положено его двигать…
П.С. и еще мне желание уничтожить и стереть всех русских,напомнило желание здешнего одного постояльца ,который мечтает утиллизировать всех шариковых.Однако?
Еврей Жванецкий рассуждает, как еврей, и оценивает, как еврей. И как любой еврей, нацелен на разрушение всего, к чему прикасается, чтобы потом сожалеть о том, что разрушил. Но еврей, что бы ни разрушал, всегда оказывается хоть в мелком, но выигрыше, потому что критикуя, таки что-то предлагает, имея ввиду свою выгоду. Разрушив СССР, евреи материально ничего не потеряли, но много приобрели. Правда, окончательно опаскудились и окончательно разучились созидать, потому что созидать что-то более-менее приемлемое они могут только под прессом. Без пресса – только стыд, срам и позорище. Другое дело, гойские дебилы. Подссывая евреям, которые разрушают, но имеют сначала ввиду, а потом и в натуре, исключительно собственную выгоду, гойские дебилы в состоянии осилить только первое – критиковать, но ничего не предлагать взамен, уверенные, что второе им кто-то должен принести на блюдечке, и в результате всегда остаются в дyраках. Помогли совжыдам развалить СССР https://mmanificarum.blogspot.com/p/israel-ministry-of-foreign-affairs.html, теперь помогают амержыдам https://pbs.twimg.com/media/DK0nqarW0AAPaWQ.jpg развалить Россию. В первом случае УЖЕ получили хрен на блюдечке, теперь делают то же самое и почему уверены, что результат на этот раз будет другой?..
Если до кого-то слова не дошли, перечитайте еще раз.
И еще. И еще.
Теперь уберите фамилию автора. Теперь уберите того, кто это здесь разместил.
Сделали?
Ну а теперь скажите – с чем вы здесь не согласны?
Без привязки и без предубеждения.
PS: и заткнитесь.
“Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить бы что-то новое. Вот просто разровнять”.
Жванецкий…