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История , которую нам не преподавали

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Всю свою жизнь этот человек критиковал советскую власть, живя по её присмотром.

Вот что он сказал о своей советской Родине, после приобретения тех знаний, которые позволили ему произнести новые слова бывшей Родине с новой высоты обзора событий.

«Она была суровой, совсем не ласковой с виду. Не гламурной. Не приторно любезной. У неё не было на это времени. Да и желания не было. И происхождение подкачало. Простой она была.

    Всю жизнь, помню, она работала. Много. Очень много. Занималась сразу всем. И прежде всего – нами, оболтусами.

    Кормила, как могла. Не трюфелями, не лангустами, не пармезаном с моцареллой. Кормила простым сыром, простой колбасой, завёрнутой в грубую серую обёрточную бумагу.

    Учила. Совала нос в книги, запихивала в кружки и спортивные секции, водила в кино на детские утренники по 10 копеек за билет. В кукольные театры, в ТЮЗ, Позже в драму, оперу и балет.

    Учила думать. Учила делать выводы. Сомневаться и добиваться. И мы старались, как умели. И капризничали. И воротили носы.

    И взрослели, умнели, мудрели, получали степени ордена и звания. И ничего не понимали. Хотя думали, что понимаем всё.

    А она снова и снова отправляла нас в институты и университеты. В НИИ, На заводы и на стадионы. В колхозы. В стройотряды. На далёкие стройки. В космос. Она всё время куда-то нацеливала нас. Даже против нашей воли. Брала за руку и вела. Тихонько подталкивала сзади. Потом махала рукой и уходила дальше, наблюдая за нами со стороны. Издалека.

    Она не была благодушно-показной и нарочисто щедрой. Она была экономной. Бережливой. Не баловала бесконечным разнообразием заморских благ. Предпочитала своё, домашнее.

    Но иногда вдруг нечаянно дарила американские фильмы, французские духи, немецкие ботинки или финские куртки. Нечасто и немного. Зато все они были отменного качества – и кинокартины, и одежда, и косметика и детские игрушки. Как и положено быть подаркам, сделанным близкими людьми.

    Мы дрались за ними в очереди. Шумно и совсем по-детски восхищались. А она вздыхала. Молча. Она не могла дать больше. И потому молчала. И снова работала. Строила. Возводила. Запускала. Изобретала. И кормила. И учила.

    Нам не хватало. И мы роптали. Избалованные дети, ещё не знающие горя. Мы ворчали, мы жаловались. Ив были недовольны. Нам было мало.

    И однажды мы возмутились. Громко и всерьёз. Она не удивилась. Она всё понимала. И потому  ничего не сказала. Тяжело вздохнула и ушла. Совсем. Навсегда.

    Она не обиделась за свою долгую трудную жизнь, она привыкла ко всему. Она не была идеальной и сама это понимала. Она была живой и потому ошибалась. Иногда серьёзно. Но чаще трагически. В нашу пользу. Она слишком любила нас. Хотя старалась это не показывать. Она слишком хорошо думала о нас. Лучше, чем мы были на самом деле. И берегла нас, как могла. От всего дурного. Мы думали, что мы выросли давно. Мы были уверены, что вполне проживём без неё. Мы ошибались. А она нет.

    Она оказалась права и на этот раз. Как и почти всегда. Но выслушав наши упрёки, спорить не стала. И ушла. Не выстрелив. Не пролив крови. Не хлопнув дверью. Не оскорбив нас на прощание. Ушла, оставив нас жить так, как мы хотели тогда.
 Вот мы и живём с тех пор. Зато теперь мы знаем всё. И что такое изобилие. И что такое горе. Вдоволь. Счастливы ли мы? Не знаю. Но точно знаю, какие слова многие из нас так и не сказали ей тогда.

    Мы заплатили сполна за своё подростковое нахальство. Теперь мы поняли всё, чего никак не смогли незрелым умом в те годы нашего безмятежного избалованного детства.

    Спасибо тебе! Не поминай нам плохо. И прости. За всё! Советская Родина.

                                                                               Михаил Жванецкий.».
Источник: https://foiz.ru/diary/234396
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18879 14331
    Sergeev два часа назад

      Критиковать не значит не любить.

    • 993 797
      Valeriy Bondarik два часа назад

        _._Здравствуй`те_._

        Благодарность Тебе И…Низкий Поклон – Дорогая Родина!
        Родина = СССР за то, что Ты Была(и Осталась в памяти)!!!
        * за Всё то,что Ты нам,детям Своим – в То Время Дала!
        Ты Старалась Так,Как Могла!Ты Естественно нас и Руегала…
        * но Ты нас Учила Добру и Жизни по Совести!
        Ты нас Реально – от “доброго” мира Защищала…
        …БОЛЬШИНСТВО из-нас,про “ЭТО” и НЕ знало…
        А мы Тебя(ИНЫЕ…)ругали,но мы МНОГОе НЕ понимали…
        Нас,ТОГДАшние “добрые” гоВОРуны – ОБМАНывали…
        Тебя РАЗВАЛивали те,коГо Ты-же и Оберегала!
        …а НЫНЕ эТА СВОРА – ругать(оскорблять)Тебя стала!
        Но Время ПрИДЁТ…и Начинает Понимать Народ…
        Что НУЖНО Возрождать – Величие Родины…и Оно Придёт…!!!
        - – - – -
        Ничего ни к кому личного. Благодарю.
        = = = = =
        С уважением – Валерий Бондарик.
        г. Эдмонтон. Канада.03-3-21.

        3
        3
      • 16743 13889
        марина два часа назад

          Прэлэстно.Жванецкий за СССР и благодарит,Сергеев оправдывается.Выходит сам факт существования СССР -это ничто в истории без личностной чьей- то оценки.И каждый находит свою личность.Хохол уже поселил здесь Марка Солонина навсегда.Серый притащил веселого любимца многих Мишу .Но этот же Миша и сказал такие слова ;” : “Моя мечта — разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое”.”А что сделать с русскими -он мыслит вслух-сделать им уголок и дать наушники на китайском”-план развития он оказывается знал задолго-на чьей территории и за чей счет и чьи жизни построят чудный новый мир….https://www.youtube.com/watch?v=30ddRLWbawg&feature=emb_title
          Серый ,такой простой и милый ,и наивный ,нашел кумира .А как же Болдырев -ведь тебе положено его двигать…
          П.С. и еще мне желание уничтожить и стереть всех русских,напомнило желание здешнего одного постояльца ,который мечтает утиллизировать всех шариковых.Однако?

          2
          2
        • 17036 10226
          Maleos час назад

            Еврей Жванецкий рассуждает, как еврей, и оценивает, как еврей. И как любой еврей, нацелен на разрушение всего, к чему прикасается, чтобы потом сожалеть о том, что разрушил. Но еврей, что бы ни разрушал, всегда оказывается хоть в мелком, но выигрыше, потому что критикуя, таки что-то предлагает, имея ввиду свою выгоду. Разрушив СССР, евреи материально ничего не потеряли, но много приобрели. Правда, окончательно опаскудились и окончательно разучились созидать, потому что созидать что-то более-менее приемлемое они могут только под прессом. Без пресса – только стыд, срам и позорище. Другое дело, гойские дебилы. Подссывая евреям, которые разрушают, но имеют сначала ввиду, а потом и в натуре, исключительно собственную выгоду, гойские дебилы в состоянии осилить только первое – критиковать, но ничего не предлагать взамен, уверенные, что второе им кто-то должен принести на блюдечке, и в результате всегда остаются в дyраках. Помогли совжыдам развалить СССР https://mmanificarum.blogspot.com/p/israel-ministry-of-foreign-affairs.html, теперь помогают амержыдам https://pbs.twimg.com/media/DK0nqarW0AAPaWQ.jpg развалить Россию. В первом случае УЖЕ получили хрен на блюдечке, теперь делают то же самое и почему уверены, что результат на этот раз будет другой?..

            1
            1
          • 6150 4982
            Sergey64 час назад

              Если до кого-то слова не дошли, перечитайте еще раз.
              И еще. И еще.
              Теперь уберите фамилию автора. Теперь уберите того, кто это здесь разместил.
              Сделали?
              Ну а теперь скажите – с чем вы здесь не согласны?
              Без привязки и без предубеждения.
              PS: и заткнитесь.

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              1
            • 37819 33173
              Вячеслав 59 мин. назад

                “Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить бы что-то новое. Вот просто разровнять”.
                Жванецкий…

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