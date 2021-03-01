Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Сёмин про голосование по памятнику на Лубянке

264 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=srL0UOWuMX8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Путин объяснил русским: это не ваша земля
В Братиславе поставили памятник Сталину
Последние новости с Украины и Новороссии за сегодня, 4 февраля 2015
Сжигать нефть: как Россия докатилась до такого?
Высокая мораль граждан СССР...
О дивный новый мир
Чем грозит ненавистникам России появление статьи 67.1 в Конституции РФ?
Третья причина поддержать поправки в Конституцию
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 37786 33140
    Вячеслав час назад

      Это, – своего рода, лакмусовая бумажка, проверка роста самосознания русов и коренных народов… И власти, видя, что большинство людей на стороне язычника князя, решили прикрыть голосование…

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru