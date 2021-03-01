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Битва за Лубянку

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tnZNeu4c6BI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4037 3669
    Хан_Уман час назад

      Там где соловьёв, там воля финансов.
      Голос диктаторов мира!
      А, Согласитесь, так правильно говорит!
      Приятно слышать…
      Но…
      Кто он вот в чём вопрос!

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