О Куликовской Битве, Темерлане и Мамае. Факты.

1380 - состоялась Куликовская битва. Говорят: русские воевали с татарами. Победили, и потом еще почему-то 100 лет до 1480 года не могли от монголо-татарского ига избавиться? Хотя вроде бы и разбили. Только получается очень странно: московские войска состояли из москвичей, половцев, казанских татар, камских татар, астраханских татар, чудь, пермяков. Войска Мамая – генуэзцы, испанцы, французы, тевтоны, т.е армия наемников. Тем более, тем кто не знает, Мамай – это католическое христианское имя, т.е. маменькин сынок, до сих пор присутствующее в христианских святцах греческой церкви в форме Мамий. Более того, Мамайявляется родоначальником рода Глинских (русский княжеский род XV-XVIII веков). Союзником Мамая был литовский князь Ягайло, союзником Дмитрия считается хан Тохтамыш с войском из сибирских татар. “Москва... продемонстрировала верность союзу с законным наследником ханов Золотой Орды - Тохтамышем, стоявшим во главе волжских и сибирских татар”. А кто ж тогда татары? Кого называют татарами? При начале христианизации татарами называли всякого, кто не принял христову веру т.е. тать-арий означает: разбойник-ариец. В царских документах петровских времен есть даже такие строки: «Татаргоями или татарами называются все некрещеные народы».

В Тульской области, между Доном и Непрядвой, где сошлись более 500 тысяч воинов, из которых погибло около 300 тысяч, не найдено никаких следов битвы за многие годы исследований. Но в Москве, на территории Симонова монастыря, вокруг церкви Рождения Богородицы, обнаружено огромное количество мужских скелетов и черепов, и у всех черепов здоровые молодые зубы. Если бы это была эпидемия, были бы женские и детские черепа. Монастырь основан по свидетельствам в 1379 году. В самой церкви находятся гробницы героев Куликовской битвы Пересвета и Ослябя.



Более того, в той же Москве, на территории завода «Динамо» было найдено массовое захоронение воинов, погибших в Куликовской битве. Многочисленные надгробные плиты, упоминавшие в том числе Пересвета и Ослябя, 580 лет венчавшие могилы воинов, были разрушены отбойными молотками и вывезены на свалку лишь в 60-е годы XX века.

Фоменко и Носовский провели исследования, доказывающие, что Непрядва – это река Напрудная на московских прудах на Кулешках, она же Самотека, где теперь Самотечная площадь. Далее на Сретенке и Лубянке древнее Кутьково поле, вступает в Китай-город река Напрудная и называется Неглинная, запруженная перед кремлем. Дон – это просто река. Современный Дон в те времена назывался Танаис, в устье которого находился город Танаис. Таким образом Дмитрий Донской переправился через нынешнюю реку Москву по крымскому броду. Весомым доказательством этого является старая ярославская икона «Сергий Радонежский. Житийная икона», раскрытая в 1959 году, т е очищенная от старой потемневшей олифы. Внизу под фигурой Сергия проходит битва и подписано: «Сказание о мамаевом побоище». Лица воинов с обеих сторон одинаковы. Одинаковы одежды, оружие и знамена с изображением Спаса. Внизу иконы подписано: «Семен Малек поведал князю великому - уже Мамай-царь на гузин брод пришел и одна только ночь между нами, ибо к утру он дойдет до Непрядвы». Гузин брод – современная река Яуза в Москве. В «Поведание о Мамаевом побоище вел. кн. Дмитрия Ивановича Донского» в изложении Срезневского есть любопытные строки: «Мамаи же царь (не хан!)... нача призывати боги своя: Перуна, Салманата, Мокоша, Раклия, Руса и великаго своего помощника Ахмета…» Интересно, но церковь не возвела Дмитрия Донскогов лик святых, как Александра Невского за победу над ливонскими и тевтонскими рыцарями (латыши и эстонцы). Значит эта победа по тем временам не расценивалась в таких масштабах как сейчас.

Вынужденный уступить власть в Золотой Орде ставленнику Тамерлана Тохтамышу, Мамай со своими сокровищами и немногими приверженцами бежал в Крым и был убит в Кафе (современная Феодосия).

Современное освещение битвы на Куликовом поле основывается в первую очередь на том, что московскую дружину и лично московского князя Дмитрия Ивановича благословил авторитетный церковный деятель христианской церкви Сергий Радонежский, основатель Троицо-Сергиевого монастыря, который напутствовал московского князя благословением: “Симъ победиша врази твоя”. На самом деле, Сергий Радонежский никогда не был христианином, а то с какой бы стати при христианском священнике существовали сотни воинов хранителей Арконы из храма Свентовита с острова Ругий (Рюген), которые входили в "Орден Золотых поясов". Волхв Сергий также, как и Дмитрий Донской был канонизирован христианской церковью только в XIX веке. Зачем бы спрашивается, великий князь Дмитрий Иванович Московский пошёл к какому-то старику отшельнику, когда у него рядом под носом находилась вся Патриархия, почему же они его не благословили? Потому что они ему ответили: «Любая власть от Бога. Угодно, чтобы Мамай сидел в Кремле, значит, будет сидеть».

Вдумайтесь, что пишет христианский летописец, когда рухнуло Великокняжье знамя. Рухнуло знамя, и по всем законам той войны, всё русское воинство должно было бросить оружие и сдаться в плен, либо бежать. Но летописец пишет, что тут же над воями пронёсся клич призыв к старым славянским Богам: Перуну, Сварогу, Одину, Велесу, Индре, и идёт перечисление. «И в миг, христолюбивое рыцарство обратилось ордой озверевших язычников, которое, сметая всё на своём пути, уничтожило войско Мамая».

1382 - хан Тохтамыш совершил очередное нашествие и сжег Москву, предварительно забрав с собой всю московскую библиотекку и все найденные древние книги и карты.

«И тотчас начали татары сечь их всех подряд. Первым из них убит был князь Остей перед городом, а потом начали сечь попов, игуменов, хотя и были они в ризах и с крестами, и черных людей. И можно было тут видеть святые иконы, поверженные и на земле лежащие, и кресты святые валялись поруганные, ногами попираемые, обобранные и ободранные. Потом татары, продолжая сечь людей, вступили в город, а иные по лестницам взобрались на стены, и никто не сопротивлялся им на заборолах, ибо не было защитников на стенах, и не было ни избавляющих, ни спасающих. И была внутри города сеча великая и вне его также. И до тех пор секли, пока руки и плечи их не ослабли и не обессилели они, сабли их уже не рубили - лезвия их притупились. Люди христианские, находившиеся тогда в городе, метались по улицам туда и сюда, бегая толпами, вопя, и крича, и в грудь себя бия. Негде спасения обрести, и негде от смерти избавиться, и негде от острия меча укрыться. Лишились всего и князья, и воевода, и все войско их истребили, и оружия у них не осталось! Некоторые в церквах соборных каменных затворились, но и там не спаслись, так как безбожные проломили двери церковные и людей мечами иссекли. Везде крик и вопль был ужасный, так что кричащие не слышали друг друга из-за воплей множества народа. Татары же христиан, выволакивая из церквей, грабя и раздевая донага, убивали, а церкви соборные грабили, и алтарные святые места топтали, и кресты святые и чудотворные иконы обдирали, украшенные золотом и серебром, и жемчугом, и бисером, и драгоценными камнями: и пелены, золотом шитые и жемчугом саженные, срывали, и, со святых икон оклад содрав, те святые иконы топтали, и сосуды церковные, служебные, священные, златокованые и серебряные, драгоценные позабирали, и ризы поповские многоценные расхитили. Книги же, в бесчисленном множестве снесенные со всего города и из сел и в соборных церквах до самых стропил наложенные, отправленные сюда сохранения ради, - те все до единой погубили. Что же говорить о казне великого князя, - то многосокровенное сокровище в момент исчезло и тщательно сохранявшееся богатство и богатотворное имение быстро расхищено было».

/ Новгородская (Карамзинская) летопись /

1390 - Золотая Орда, пережив многолетнюю засуху и вспышку холеры, выкосившую целые города, разделилась на три отдельных княжества: Астраханское, Казанское и Крымское. Окончательный удар по Орде нанёс в 1395 году эмир Аксак-Тимур (другое произношение – Тимур Ленк, Тамерлан), разбивший полки Тохтамыша.

Тимур взял столицу Золотой Орды и угнал в Самарканд женщин и детей, но не оставил себе письменных сокровищ погибшей империи. В противном случае они бы были найдены. В результате от Сибирской Русиостались одни руины. Ничего – ни книг, ни летописей, ни карт. Историки подсунули название - Каракорум. Якобы он являлся столицей сибирских скифов. Но название явно тюркское: то ли “чёрный камень”, то ли “чёрный песок”. На самом же деле столица Сибирской Руси называлась Хара-хор, и лежала эта столица не в Монголии, а в предгорьях Алтая. “Хара” на древнерусском - центр мира, на санскрите она – “Меру”, а “Хор” – единство. Мы и сейчас поем хором. Руины Хара-хора и сейчас поражают своим величием.



Ордынцы-половцы, сохраняя веками качества витязей, образовали казачьи войска, которые и к XX веку являлись становым хребтом России. Насчитывая к 1916 году 4,4 миллиона человек и занимая земли от Чёрного до Жёлтого моря, казачество являлось наиболее серьезным противником тех, кто был сторонником идеи разрушения России. Поэтому во времена революционной смуты 1905-1907 годов в партийных программах и пропагандистской литературе социал-демократических партий казаки, после неудачных попыток вовлечь их в революционное движение, именовались «оплотом царизма», и поэтому всё казачество, в соответствии с партийными решениями тех лет, подлежало уничтожению.

Так завершилось уничтожение Сибирской Руси. Ни населения, ни городов, ни сёл. Одни безымянные руины. Искоренены были даже воспоминания.

1412 - возникает Речь Посполитая, объединенное польско-литовское государство. Происходит крещение в католицизм полоцких руссов и крещение Литвы. Официально государство просуществовало до 1795 года.

1453 - после признания византийским патриархом главенства над византийским христианством Римской католической церкви, и не оказания обещанной папской курией помощи в борьбе с турками, прекратила свое существование Византийская империя. Конечно Иван III мог помочь военной силой своему родственнику из Византии (был женат на племяннице последнего императора Софье Палеолог), но почему-то не захотел. Он сослался на то, что занят войной с католической Литвой. В результате масса обездоленных греческих священников хлынула на просторы единоверной Руси и Иван III очень скоро пришёл к решению о необходимости религиозной реформации в пользу византийских беженцев. Кончилось тем, что христианская церковь Сергия Радонежского вынуждена была уступить греческой и уйти в подполье.