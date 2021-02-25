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Голосуем за возвращение Железного Феликса на Лубянку!

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Заходим по ссылке https://ag.mos.ru/poll/10351?ref=81L5VdIOPz, голосуем за возвращение Железного Феликса на Лубянку.

Требуется регистрация, самый простой вариант – авторизоваться через Госуслуги.

Железный Феликс должен вернуться на свое законное место.
Памятник Александру Невскому также можно и нужно поставить, подобрав для него соответствующее место. Противопоставление Невского Дзержинскому, такая же разводка либералов, как и противопоставление Невского Сталину на конкурсе "Имя России" в 2008 году.

PS. Как уже отмечают, практически со старта голосования идет накрутка голосов за Невского, как и в 2008-м году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6581393.html
Метки: дзержинский, лубянка, памятники
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 16958 10152
    Maleos 47 мин. назад

      Чем бегать по дебильским сайтам, собирающим подписи под всякой муйнёй, предлагаю следующее:
      Поскольку после референдума за изменение ельцинской конституции произошло разделение общества на народ, который решил её изменить и на врагов народа, которых колониальная конституция устраивает, а разговаривать одних с другими стало не о чем, – ПРЕДЛАГАЮ дискуссии, ставшие совершенно бессмысленными и иногда просто неприличными, обеим сторонам исключить в принципе. Ресурсы данного сайта, окончательно превратившегося в антироссийский, это позволяют сделать легко. Для этого достаточно сторонам, противоположным по своему отношению к России, внести одна другую в “чёрный список”, и тогда единомышленникам станет можно спокойно пообщаться. Враги России, есть надежда, успокоятся, окончательно погрузившись в свой вымышленный мир, либо, если не успокоятся, будут изливать понос друг на друга и захлёбываться собственным ядом, но зато перестанут гадить непосредственно, а вы избавлены от необходимости читать их бред.
      Как вы понимаете, нет никакого смысла дискутировать с серым, трёхшестёрочным, мирославой, сергеем64, молью, аморальным обликом, компьютерным томографом из польши, серьожи из эстонского вымирата, жертвой ЕГЭ женечкой или ушибленных славяно-ариев вячеславом и русой, позорящей своё название, и их родственниками по разуму, чьи мировоззрения одинаковы и сводятся к двум ложным предпосылкам: “в России(СССР) всё плохо” и “Путин всё слил”, в том числе и Советский Союз, а в зобу клокочет ненависть к своей родине… Или, о чём можно разговаривать с твердолобым, у которого мировоззрение не поднимается выше пояса, а самомнение, как у красножопого гамадрила?.. Так может, следует поберечь нервы и время?.. Очень рекомендую!

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      • 18758 14242
        SergeevMaleos 22 мин. назад

          Ну Вы конечно оптимист, но не до такой же степени. Серые и прочие изчезнут, на их место встанут малиновые или коричневые. Да и не интересно будет общаться с единомышленниками, пинать будет некого. И ещё один нескромный вопрос кто такой трехшестерочный, вроде похожего Ника здесь нет.

      • 6902 5638
        Женечка 34 мин. назад

          Если немного вдуматься, то Дзержинский сейчас был бы в глубоком подполье, а не на площади, ведь он в против буржуев боролся, которые нынче у власти. Но тогда он живой был.

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        • 6902 5638
          Женечка 14 мин. назад

            Тут любят поступавшие за пол кабана рассказывать какое егэ плохое. Те, которые Жи-Ши с Ы пишут и -ться, -тся путают.

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