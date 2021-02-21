Все что нужно знать про лайки и дизлайки
Все что нужно знать про лайки и дизлайки на Ютубе.
И ведь проблема не только в цензуре "Биг-Теха".
Но некоторые до сих всерьез рассматривают лайки или дизлайки как некий объективный показатель.
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Зато на ЯП всё по честнаку: одни дебилы лайкают других дебилов без всяких денег, патамушта другие дебилы лайкают первых дебилов, патамушта мысли у них сходятся. В результате, в среде дебилов существует общее дебильское мнение, за которое дебилам нужно цепляться любой ценой, патамушта признать, что оно ошибочное, дебилы не смогут никогда. Наукой не зафиксировано ни одного случая, когда бы дебил признал, что был не прав:))..
-Кто будет в божьм храме мотиться получит кадилом по е… лу.
-батюшка вы же сами мотитесь…
-допи…. ля сын мой!
:)