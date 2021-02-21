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Все что нужно знать про лайки и дизлайки

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Все что нужно знать про лайки и дизлайки на Ютубе.

И ведь проблема не только в цензуре "Биг-Теха".
















Но некоторые до сих всерьез рассматривают лайки или дизлайки как некий объективный показатель.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6571031.html
Метки: псаки, США, цензура, юмор, ютуб
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 16812 10082
    Maleos час назад

      Зато на ЯП всё по честнаку: одни дебилы лайкают других дебилов без всяких денег, патамушта другие дебилы лайкают первых дебилов, патамушта мысли у них сходятся. В результате, в среде дебилов существует общее дебильское мнение, за которое дебилам нужно цепляться любой ценой, патамушта признать, что оно ошибочное, дебилы не смогут никогда. Наукой не зафиксировано ни одного случая, когда бы дебил признал, что был не прав:))..

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