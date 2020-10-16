Украина — это древнее и самобытное государство, обладающее тысячелетней историей? Предки современных украинцев — были древним и могучим племенем прото-украинцев? Лишь чудо спасло Европу и весь мир от украинской экспансии из-за «зрады проклятых москалей»?

Если вы хоть раз слышали эти фантастические бредни — тогда вам будет интересен и тот материал, который будет изложен ниже… А начнем мы с цитат о т. н. «украинском вопросе» тех ученых и политических деятелей, на глазах которых была создана «германская Украина» 1917 — 1920 гг.:

«…украинствовать значит: отказываться от своего прошлого, стыдиться принадлежности к русскому народу, даже названий „Русь“, „русский“, отказываться от преданий истории, тщательно стирать с себя все общерусские своеобразные черты и стараться подделаться под областную „украинскую“ самобытность.

Украинство — это отступление от вековых, всеми ветвями русского народа и народным гением выработанных языка и культуры, самопревращение в междуплеменной обносок, в обтирку то польских, то немецких сапогов: идолопоклонство пред областностью, угодничество пред польско-жидовско-немецкими социалистами, отречение от исконных начал своего народа, от исторического самосознания, отступление от церковно-общественных традиций.

Украинство — это недуг, который способен подточить даже самый сильный национальный организм, и нет осуждения, которое достаточно было бы для этого добровольного саморазрушения!» — из книги Осипа Андреевича Мончаловского: «Главные основы русской народности», издание Ставропигийского Института, Львов, Австро-Венгерская Империя, 1904 год.

Ниже, и для еще более наглядной иллюстрации процесса украинизации жителей современного Львова, Тернополя, Ивано-Франковска (бывшего Станислава), Киева, Харькова, Одессы и многих других городов бывшей Российской Империи — мы приводим карту Европы XVII века. Главное, на что необходимо обратить внимание, — это отсутствие на этой карте даже «географической украины»:

«Карта Малой Азии с Норвегией, Швецией, Данией, Лапландией, Польшей, Турцией, Россией и Московским княжеством» Николаса Висхера, около 1626 года — достаточно детальная карта первой половины XVII века, на которой изображены все европейские государства указанного периода истории человечества. Тем не менее, несмотря на наличие польской Волыни и Подолья, «окраины Речи Посполитой» и «Дикого Поля» — на данной карте вы не сможете найти ни одной «Украины».

Далиант Максимус, для «Русской Весны»