Новости Украины и Новороссии 16 октября 2020
- 05:30 История наносит удар по протоукрам: Украины на картах нет (ФОТО).
- Вчера 22:00 МВФ сделал неутешительный прогноз для Украины.
- Вчера 21:57 Предвыборная имитация от Владимира Зеленского.
- Вчера 20:41 СБУ против ИГИЛ: спецоперация в Одессе (ФОТО).
- Вчера 19:05 Погребинский: Вопросы Зеленского – имитация государственной деятельности на уровне детсада.
- Вчера 19:03 Как Хантер Байден познакомил украинского бизнесмена с папой, вице-президентом.
- Вчера 18:05 Убирайтесь домой, бандеровцы.
- Вчера 17:03 Зеленский спросил про главное.
История наносит удар по протоукрам: Украины на картах нет (ФОТО)
Украина — это древнее и самобытное государство, обладающее тысячелетней историей? Предки современных украинцев — были древним и могучим племенем прото-украинцев? Лишь чудо спасло Европу и весь мир от украинской экспансии из-за «зрады проклятых москалей»?
Если вы хоть раз слышали эти фантастические бредни — тогда вам будет интересен и тот материал, который будет изложен ниже… А начнем мы с цитат о т. н. «украинском вопросе» тех ученых и политических деятелей, на глазах которых была создана «германская Украина» 1917 — 1920 гг.:
«…украинствовать значит: отказываться от своего прошлого, стыдиться принадлежности к русскому народу, даже названий „Русь“, „русский“, отказываться от преданий истории, тщательно стирать с себя все общерусские своеобразные черты и стараться подделаться под областную „украинскую“ самобытность.
Украинство — это отступление от вековых, всеми ветвями русского народа и народным гением выработанных языка и культуры, самопревращение в междуплеменной обносок, в обтирку то польских, то немецких сапогов: идолопоклонство пред областностью, угодничество пред польско-жидовско-немецкими социалистами, отречение от исконных начал своего народа, от исторического самосознания, отступление от церковно-общественных традиций.
Украинство — это недуг, который способен подточить даже самый сильный национальный организм, и нет осуждения, которое достаточно было бы для этого добровольного саморазрушения!» — из книги Осипа Андреевича Мончаловского: «Главные основы русской народности», издание Ставропигийского Института, Львов, Австро-Венгерская Империя, 1904 год.
Ниже, и для еще более наглядной иллюстрации процесса украинизации жителей современного Львова, Тернополя, Ивано-Франковска (бывшего Станислава), Киева, Харькова, Одессы и многих других городов бывшей Российской Империи — мы приводим карту Европы XVII века. Главное, на что необходимо обратить внимание, — это отсутствие на этой карте даже «географической украины»:
«Карта Малой Азии с Норвегией, Швецией, Данией, Лапландией, Польшей, Турцией, Россией и Московским княжеством» Николаса Висхера, около 1626 года — достаточно детальная карта первой половины XVII века, на которой изображены все европейские государства указанного периода истории человечества. Тем не менее, несмотря на наличие польской Волыни и Подолья, «окраины Речи Посполитой» и «Дикого Поля» — на данной карте вы не сможете найти ни одной «Украины».
Далиант Максимус, для «Русской Весны»
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МВФ сделал неутешительный прогноз для Украины
Международный валютный фонд спрогнозировал динамику изменений численности населения Украины до 2025 года. Соответствующие материалы опубликованы в материалах к октябрьскому обзору МВФ World Economic Outlook в четверг, 15 октября.
Согласно прогнозу МВФ, за шесть лет население Украины сократится на 1 млн человек. На конец 2019 года население составляло 41,733 млн человек, утверждают в МВФ, что несколько меньше официальных данных Госстата (41,902 млн человек).
Прогноз МВФ показывает, что население Украины составит:
на конец 2020 года — 41,536 млн человек,
на конец 2021 года — 41,369 млн человек,
на конец 2022 года — 41,204 млн человек,
на конец 2023 года — 41,039 млн человек,
на конец 2024 года — 40,875 млн человек,
на конец 2025 года — 40,712 млн человек.
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Предвыборная имитация от Владимира Зеленского
Предвыборная имитация от Владимира Зеленского
В преддверии местных выборов на Украине и в условиях падающего рейтинга партии «Слуга Народа» Зеленский решил с помощью полит. технологических методов попробовать переломить негативные электоральные тенденции. Так как в вопросах выполнения своих основных предвыборных обещаний, которые он столь щедро раздавал весной 2019-го года, ему предъявить особо нечего, то прицепом к выборам была запущена пиар-кампания «вопросов от президента». Анонсировано «5 важных вопросов», которые зададут украинцам вместе с обычным голосованием на местных выборах.
Причем сразу указывается, что это не референдум, а «опрос», который будет происходить даже не на избирательных участках, а на выходе из них в виде «экзитпола», когда некие активисты будут предлагать гражданам ответить на 5 вопросов от Зеленского, причем отвечать на них никто особо и не обязывает, а государство по итогам опроса не обязано предпринимать каких-то действий. Но формально это подается как «диалог Зеленского с населением». И, казалось бы, вот он чудесный момент, наконец спросить:
1) Должен ли русский язык быть вторым государственным?
Ведь еще со времен Кучмы, несмотря на все разговоры про демократию и волю народа, такого рода референдум не был проведен. Не проведен по простой причине – потому что результат его будет немного предсказуем, и он будет идти вразрез с программой насильственной украинизации. Тем более, что даже по актуальной украинской официальной статистике, лишь для 44% жителей Украины украинский язык является языком повседневного общения. Ну и как при таких цифрах можно спрашивать про русский язык у населения? Никак нельзя.
2) Надо ли закончить войну на Донбассе и провести переговоры с ДНР и ЛНР?
И снова результат будет немного предсказуем, тем более, что большинство на Украине голосовало за Зеленского именно потому, что он обещал добиться мира и посадить Порошенко. Но за 1,5 года нет ни мира, ни посадки Порошенко. Поэтому ключевые вопросы «войны и мира» обществу, конечно, никто не доверит, а то еще вдруг выяснится, что это не «российская агрессия», а гражданская война, о чем периодически проговариваются украинские политики и олигархи.
Эти и другие подобные вопросы могли бы куда как лучше трескучих слов показать, что Зеленский всерьез о чем-то собрался говорить с народом. Но что же мы видим вместо этого?
Чтобы поддержать интригу, вопросы анонсируют по одному в день, чтобы выжать из этой истории максимальный медийный эффект, потому что если бы их анонсировали все сразу, люди бы посмотрели, обсудили, посмеялись и тема с опросами быстро бы сошла с новостных полос. А так пиар-ход растянули на 5 дней
Уже первый вопрос выглядит весьма комично, так как имеющий всю полноту власти Зеленский всерьез спрашивает о том, надо ли ужесточать борьбу с коррупцией и сажать коррупционеров надолго. Это спрашивает человек, который шел на выборы с лозунгами борьбы с коррупцией и который контролирует СБУ, НАБУ и Генпрокуратуру, а также имеет большинство в Верховной Раде, дающее возможность принимать необходимые законы. Но посадок коррупционеров де-факто нет, тот же Порошенко не сидит, большинство фигурантов дела Укроборонпрома гуляют на свободе. Какая разница, насколько сажать, если практически в принципе не сажают за коррупцию. Нет разницы, если не будут сажать на 5 или 25 лет. И в том, и другом случае импотенция государства будет проявляться весьма наглядно.
Второй вопрос не менее чудесен. Он предлагает узнать отнюдь не про войну на Донбассе, а про создание «свободной экономической зоны на Донбассе». В прифронтовой полосе. Где отсутствуют выборы и действуют военные администрации. Как не трудно догадаться, экономические перспективы проектов в этой зоне будут прекрасны.
Три оставшихся вопроса официально не анонсированы, но ужи слиты в сеть. Тут и легализация канабиса в медицинских целях (сразу вспоминаются обвинения Порошенко в адрес Зеленского, что тот употребляет кокаин), и сокращение депутатов Верховной Рады до 300 человек, что никак не меняет простого факта, что все эти депутаты так или иначе контролируются олигархическими группами, позиции которых при Зеленском не ослабли, а, наоборот, укрепились.
И, наконец, вопрос о поддержке Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности. Причем публично этот вопрос Зеленский уже поднимал, но Россия с ним на эту тему разговаривать не собирается. Так что «да» по этому вопросу Зеленский если и сможет использовать, то чтобы продолжить саботировать Минские соглашения, предлагая РФ и ЛДНР заведомо неприемлемые форматы, то есть заниматься тем же, чем занимался Порошенко в 2014-2019 годах.
В общем, все это выглядит как набор пиар-инициатив, замешанных на голом популизме, чтобы привлечь внимание к Зеленскому и «Слуге Народа» перед выборами в условиях осложняющейся электоральной обстановки. Причем никаких обязательств по выполнению этих инициатив нет. Можно что-то выполнить, например, сократить число депутатов и легализовать марихуану, а можно и нет. В конечном итоге главная цель всего этого действа – обеспечить пристойный результат на выборах, чтобы не получить электоральную катастрофу уже этой осенью, отсрочив ее на некоторое время. И если для этого потребуется имитировать очередную демонстрацию «общения Голобородько со зрителями», то новые серии безусловно покажут.
Специально для ИА "АСД"
https://asd.news/articles/ukraina/opros-obshchestvennogo-mneniya/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
СБУ против ИГИЛ: спецоперация в Одессе (ФОТО)
В Одессе спецназ и оперативники СБУ схватили участника террористической группировки, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации „Исламское государство“*, который, согласно учету Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.
На Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды „ИГИЛ“.
Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.
Во исполнение решения Офиса Генерального прокурора об экстрадиции Службой безопасности Украины задержанного конвоировали и передали компетентным органам страны его происхождения», — говорится в сообщении.
*Запрещённая в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Погребинский: Вопросы Зеленского – имитация государственной деятельности на уровне детсада
Опросник Зеленского – откровенная глупость, безобразие и манипуляция. Нужно быть полными идиотами, чтобы задавать подобные вопросы, сказал газете киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал идею Владимира Зеленского провести всенародной опрос среди украинцев в день региональных выборов 25 октября.
Эксперт назвал инициативу незаконной и предположил, что в будущем ее оспорят в суде, потому что организаторы должны быть привлечены к уголовной ответственности «за нарушение украинской конституции и украинских законов». Погребинский считает, что подобную процедуру нужно было организовывать по правилам референдума, а в данном случае это не может иметь «никаких юридических последствий».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента Украины Михаил Подоляк озвучил пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Среди них вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращении количества нардепов до 300, легализация каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
Идею задать украинцам «пять важных вопросов» анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.
Говоря про вопрос об использования марихуаны в медицинских целях, Погребинский напомнил, что на Украине уже сейчас в этих целях используются гораздо более тяжелые наркотики. Они применяются, чтобы облегчить мучения человека.
Эксперт также удивился вопросу по поводу инициативы сократить число депутатов. Согласно социологическим исследованиям, это предложение поддерживает «абсолютное большинство людей».
Политолог подчеркнул, что выполнение Минских соглашений подразумевает появление в Донбассе легитимной власти, которая может получить полномочия для «реализации каких-угодно экономических программ». Но команда президента хочет получить свою власть в Донбассе без выполнения Минских соглашений. «Это манипуляция. Потому что если люди скажут «нет», то Зеленский заявит, что Донбассу нельзя давать никакой особый статус. А если скажут да, то Зеленский заявит об этом на встрече в «Нормандском формате». И те идиоты, которые подсказывают президенту, думают, что он покажет итоги опроса и Кремль скажет: «Раз так, то пусть будет свободная экономическая зона» и отдаст границу. Единственный смысл во всей этой игре – как бы продемонстрировать участие украинцев в решении важных государственных проблем», – полагает Погребинский.
Что касается вопроса по поводу гарантий Украине безопасности в соответствии с будапештским меморандумом, то эксперт назвал его «бредовым». «Это имитация государственной деятельности на уровне детского сада. Другая цель этого опроса связана с приближающимися выборами и людям надо сказать, что украинский президент и власть действительно хотят услышать народ», – подытожил Погребинский.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Как Хантер Байден познакомил украинского бизнесмена с папой, вице-президентом
Искомая статья из NYP об украинской коррупции, которую начали цензурировать Twitter и Facebook, так как она слишком сильно дискредитирует Байдена.
Сама публикация этих материалов была ожидаемой – Трамп и его окружения изначально рассматривали дело "Бурисмы" как один из основных способов дискредитации Байдена.
Это оружие приберегалось под самые выборы и теперь активно пущено в ход. Оппоненты естественно противодействуют. Само собой Twitter и Facebook показывают свою полнейшую ангажированность с дем.партией.
Неопровержимая улика: электронная переписка о том, как Хантер Байден познакомил украинского бизнесмена с папой, вице-президентом (New York Post, США)
Как следует из электронных писем, попавших в распоряжение редакции газеты «Нью-Йорк пост» (New York Post), Хантер Байден (Hunter Biden) познакомил своего отца, тогдашнего вице-президента Джо Байдена (Joe Biden), с топ-менеджером украинской энергетической компании. Произошло это менее чем за год до того, как Байден-старший оказал давление на украинских правительственных чиновников, потребовав уволить прокурора, который расследовал деятельность компании.
Эта встреча, о которой до этого не сообщалось, упоминается в благодарственном письме, якобы отправленном Хантеру Байдену Вадимом Пожарским, консультантом Совета директоров компании «Бурисма» 17 апреля 2015 года, примерно через год после того, как Хантер вошел в Совет директоров этой компании с зарплатой, якобы доходившей до 50 тысяч долларов в месяц.
«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с вашим отцом и провел [так в тексте] некоторое время вместе. Это, правда [так в тексте], большая честь и удовольствие», — говорится в электронном письме.
Из электронного письма, отправленного ранее, в мае 2014 года, также следует, что Пожарский, который по имеющимся данным, был в «Бурисме» третьим лицом, просит Хантера «посоветовать, как вы могли бы использовать свое влияние» в интересах компании.
Сенсационная и убийственная переписка, которая полностью противоречит заявлению Джо Байдена, утверждавшего, что «никогда не говорил с сыном о своих деловых отношениях за рубежом»), содержится в большом массиве данных, извлеченных из ноутбука.
Ноутбук был оставлен в ремонтной мастерской в родном штате Байдена Делавэр в апреле 2019 года, о чем рассказал владелец мастерской.
В другом материале, извлеченном из ноутбука, была обнаружена непристойная 12-минутная видеозапись, в которой, по всей видимости, фигурирует Хантер (признавшийся, что борется с проблемами зависимости), курящий крэк во время полового акта с неизвестной женщиной. В материалах было множество других откровенных изображений сексуального характера.
По словам владельца ремонтной мастерской, клиент, который принес на ремонт ноутбук MacBook Pro после того, как в процессор попала вода, так и не заплатил за ремонт и не забрал ноутбук или жесткий диск со все его содержимым. Как сказал владелец, он неоднократно пытался связаться с клиентом.
Владелец мастерской не смог точно узнать в клиенте Хантера Байдена, но, по его словам, на ноутбуке была наклейка Фонда Бо Байдена, названного в честь покойного брата Хантера и бывшего генерального прокурора штата Делавэр.
Судя по попавшей в распоряжение «Нью-Йорк пост» фотографии повестки, выданной федеральным судом штата Делавэр, ноутбук и жесткий диск были изъяты ФБР в декабре, после того как владелец мастерской сообщил в ФБР о том, что они находятся у него.
Но, по словам владельца мастерской, перед тем как передать ноутбук с жестким диском в ФБР, он сделал копию жесткого диска и позже передал ее Роберту Костелло (Robert Costello), адвокату бывшего мэра Руди Джулиани (Rudy Giuliani).
О существовании жесткого диска рассказал в конце сентября в интервью газете «Нью-Йорк пост» бывший советник президента Трампа Стив Бэннон (Steve Bannon), а в воскресенье Джулиани передал в редакцию газеты его копию.
Менее чем через восемь месяцев после того, как Пожарский поблагодарил Хантера Байдена за знакомство с его отцом, тогдашний вице-президент, как уже известно, во время поездки в Киев в декабре 2015 года оказал давление на президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка, требуя, чтобы те отправили в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, и угрожая задержать гарантию США по кредиту в размере одного миллиарда долларов.
«Я посмотрел на них и сказал: „Через шесть часов я уезжаю. Если прокурор не будет уволен, денег вы не получите"», — хвастливо заявил Байден в Совете по международным отношениям в 2018 году.
«Ну, черт побери, его и уволили»
По словам Шокина, когда в марте 2016 года его увольняли, он уже наметил «конкретные планы» по расследованию деятельности компании «Бурисма», которые «включали допросы и другие следственные действия в отношении всех членов руководства, в том числе и Хантера Байдена».
Джо Байден утверждает, что США хотели убрать Шокина с поста генпрокурора, поскольку их беспокоил вопрос коррупции, и это беспокойство разделял и Европейский союз.
Между тем, судя по содержанию электронного письма, отправленного 12 мая 2014 года (вскоре после того, как Хантер Байден вошел в Совет директоров компании «Бурисма»), Пожарский пытался заставить его использовать свое политическое влияние, чтобы помочь компании.
Письмо, в заголовке которого было указано «вопрос, требующий безотлагательного решения», было также отправлено Девону Арчеру (Devon Archer), деловому партнеру Хантера Байдена, который в то время тоже был членом Совета директоров «Бурисмы».
Пожарский отметил, что «неофициально представители новой власти склонны довольно агрессивно действовать в отношении Н. З. с целью получения от него денег».
Кто такой Н. З., в письме не говорилось, но, по-видимому, речь шла об основателе компании «Бурисма» Николае Злочевском.
Когда предполагаемая попытка вымогательства закончилась неудачей, «они приступили к конкретным действиям» в виде «одного или нескольких досудебных разбирательств», писал Пожарский.
Нам срочно нужен ваш совет о том, как вы могли бы использовать свое влияние для передачи сообщения/сигнала, чтобы остановить то, что мы считаем действиями, продиктованными политическими соображениями«, добавил он.
Хантер Байден ответил, что они с Арчером находятся в Катаре, в Дохе, и попросил прислать дополнительную информацию об «официальных (если таковые имеются) обвинениях, выдвигаемых против „Бурисмы"».
«Кто, в конечном счете, стоит за этими нападками в отношении компании? Кто в нынешнем временном правительстве может пресечь подобные нападки», — добавил он.
Обмен этими письмами произошел в тот же день, когда компания «Бурисма» объявила о расширении совета директоров и включении в его состав Хантера Байдена, который согласно пресс-релизу (теперь уже удаленному с веб-сайта компании), был назначен ответственным за «юридический отдел компании и будет оказывать компании поддержку в отношениях с международными организациями». Как следует из многочисленных сообщений, Хантер Байден фактически вошел в совет директоров в апреле 2014 года.
В прошлом году адвокат Хантера сказал, что тот «не был членом руководства», добавив: «Хантер никогда не отвечал за юридические дела компании».
Примерно через четыре месяца после (начала) переписки Хантера Байдена с Пожарским Арчер переслал Хантеру Байдену цепочку электронных писем по теме «влияние повышения налогов на объемы производства компании «Бурисма», в которой Пожарский сообщал, что Кабинет министров Украины представил в Верховную раду новый законопроект о налогах.
«Если этот закон будет принят, он уничтожит весь частный сектор газодобычи в зародыше», — писал Пожарский.
В письме от 24 сентября 2014 года Пожарский также сообщил, что «собирается передать эту информацию в посольство США здесь, в Киеве, а также в офис господина Амоса Хохштейна (Amos Hochstein) в Штатах».
В то время Хохштейн был только что назначен специальным посланником Госдепартамента и координатором по международным энергетическим вопросам.
В декабре 2017 года государственная энергетическая компания Украины группа «Нафтогаз» сообщила, что Хохштейн занял пост независимого директора в наблюдательном совете компании, но в понедельник он объявил о своей отставке.
«Компания вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и попытками олигархов обогатиться за счет сомнительных сделок», — написал Хохштейн в статье, опубликованной в украинской газете «Киев Пост» (Kyiv Post).
Помимо отрицания того, что он говорил с Хантером Байденом о своих зарубежных деловых связях, Джо Байден неоднократно отрицал наличие в этих отношениях с участием компании «Бурисма» конфликта интересов или незаконных действий.
В феврале прошлого года во время выступления в программе «Тудей» («Today») на телеканале «Эн-Би-Си» (NBC) он вспылил, когда соведущая Саванна Гатри (Savannah Guthrie) спросила его, можно ли считать «неприемлемым то, что [Хантер] занял этот пост, зная, что на самом деле его ввели в состав директоров потому, что эта компания хотела получить доступ к вам». «Это не так. Вы говорите то, о чем сами понятия не имеете», — ответил Байден-старший.
В декабре прошлого года на встрече с общественностью в Айове, организованной Демократической партией во время праймериз, Джо Байден также вышел из себя. Один из присутствовавших обвинил его в том, что он отправил Хантера на Украину «чтобы тот получил работу и работал в газовой компании без всякого опыта работы в области газодобычи, чтобы получить доступ к… президенту». «Ты, мужик, врешь, черт возьми. Это неправда, и никто никогда этого не говорил», — вскипел от злости Байден.
Потом Байден продолжил оскорблять мужчину, когда тот начал выступать, назвав его «жирным» и сказав, что «тебе, чувак, надо отжиматься».
ФБР направило вопросы об изъятии ноутбука и жесткого диска в прокуратуру штата Делавэр, представитель которой сказал: «Моя канцелярия не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о проведении расследования».
Адвокат Хантера Байдена отказался комментировать подробности, но при этом обрушился с критикой в адрес Джулиани.
«Он распространяет развенчанные многими конспирологические теории о семье Байдена, слепо доверяя лицам, связанным с российской разведкой», — заявил адвокат Джордж Месирес (George R. Mesires), имея в виду Джулиани.
На просьбы прокомментировать ситуацию ни Пожарский, ни представители предвыборного штаба Джо Байдена не ответили. Связаться с Хохштейном не удалось.
Эмма-Джо Моррис (Emma-Jo Morris), Габриэль Фонруж (Gabrielle Fonrouge)
https://inosmi.ru/politic/20201015/248327077.html – цинк
Можно ожидать, что до выборов последуют и другие разоблачения семейства Байденов. Поможет ли это Трампу, узнаем уже скоро.
Представитель Facebook заявил, что ограничение доступа к публикации газеты The New York Post о Хантере Байдене связано с проведением проверки достоверности приведенных в ней фактов. Доступ и репосты этой статьи также ограничил и Twitter.
Вот так вот ненавязчиво корпорации берут на себя роль цензоров.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Убирайтесь домой, бандеровцы
Обзор польской прессы на тему отношения польских националистов к украинцам на территории Польши.
В Польше растет неприязнь к украинцам.
Местные СМИ с завидным постоянством сообщают о нападках на заробитчан на почве их национальной принадлежности. Вот лишь некоторые истории, опубликованные на страницах польских интернет-изданий в течение последних нескольких месяцев.
«Украинцы приезжают и забирают рабочие места»
Суд в Кракове оставил в силе приговор в отношении поляка, который угрожал украинцу из-за его национальной принадлежности. В одном из многоквартирных домов Пшемыслав В. и двое женщин (Анета В. и Дорота Л.) устроили вечеринку. Когда женщины вышли на балкон, то сверху услышали иностранную речь. Этажом выше над ними снимал квартиру заробитчанин Виталий Ф., который в это время тоже вышел на балкон, поговорить со своей невестой.
Иностранная речь вызвала резкую неприязнь у жительниц Польши, и те, не стесняясь в выражениях, начали оскорблять украинку.
Кроме того, звучали слова о том, что «украинцы приезжают и забирают рабочие места» и будет лучше, если те уедут обратно. После того как украинская пара скрылась в квартире, разгоряченные польки поднялись на балкон этажом выше и продолжили нецензурные оскорбления. Когда Виталий попросил Анету покинуть балкон, та закричала. Находящийся внизу Пшемыслав прибежал на крик и, расценив ситуацию как нападение, пригрозил украинцу кухонным ножом. Вся эта история закончилась в суде, который приговорил поляка к восьми месяцам заключения.
Угрожал депортировать за неправильный счет
В Зелена-Гуре в ресторане Бахус посетитель Ирениуш С. пришел в ярость после того, как украинский официант принес ему счет, где был указан ИНН несуществующей фирмы. Оскорбив заробитчанина нецензурной бранью, он ушел, не заплатив за обед. На этом мужчина не успокоился и на следующий день пришел снова и устроил скандал. Он был агрессивен до такой степени, что обслуживающий персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал охрану.
Ирениуш все это время бушевал и угрожал официанту, постоянно подчеркивая, что тот украинец.
Он говорил, что «иммигрант, который не знает польского права, должен отсюда уезжать». Кроме того, публично называл его «бандеровцем».
Позже поляк записал видео и опубликовал его в сети. «Ну что ж, милое государство. Пора закончить дело», — с выражением говорит мужчина на видео и перезаряжает пистолет. В посте отмечен ресторан «Бахус». После этого события Ирениуш был задержан полицией. Пистолет оказался лишь имитацией боевого оружия. Тем не менее жителю Польши грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет.
Оплевал из-за русского языка
В Супермаркете «Бедронка» в Кракове разразился скандал после того, как посетителя попросили надеть маску или покинуть магазин. Покупатель отреагировал очень нервно и начал размахивать руками перед лицом охранника.
А когда он услышал, что охранник разговаривает по-русски, то в адрес последнего посыпались многочисленные нецензурные ругательства.
В заключение поляк несколько раз плюнул в его сторону. Позже полиция установила личность посетителя. Тридцатисемилетний мужчина теперь будет отвечать за публичное оскорбление лица из-за его национальной принадлежности, за что ему может грозить до 3 лет тюрьмы.
Украинская речь может вызвать проблемы
В Легнице супружескую пару с Украины среди бела дня оскорбили и побили в ресторане, который находится непосредственно в центре города. Супруги имели неосторожность заговорить во время обеда по-украински. Это вызвало агрессию со стороны двух поляков, находившихся в этом же заведении. «Польша для поляков» — услышали заробитчане.
Агрессоры забросали посетителей оскорблениями и побили.
За украинцев вступились работники ресторана, которые вызвали полицию. Однако к моменту приезда правоохранителей нападавших уже не было. На данный момент их разыскивает полиция.
В Лодзи завершился суд над двумя поляками, избившими украинца. Руслан Д. вместе с соотечественником разговаривал по-украински. Неподалеку от них на скамейке пила пиво группа пьяных поляков.
Когда они услышали украинскую речь, то в адрес заробитчан посыпались ругательства.
Оскорбленный Руслан попытался уйти, но был избит. Украинец получил многочисленные переломы. Суд из-за избиения на почве национальной принадлежности приговорил одного поляка к 5 месяцам, а другого к 16 месяцам заключения.
В свою очередь те утверждали, что украинцы первыми напали на них, а они всего лишь защищались.
Украинки тоже подвергаются нападениям
В Варшаве украинку в автобусе назвали «украинской свиньей» и осыпали нецензурными оскорблениями.
— Я села отдельно, но за каким-то паном. Через некоторое время он начинает кричать на меня за то, что я сижу здесь, что ему нужно пересесть. После этих слов он начал оскорблять меня. Какой-то пан встал на мою защиту и попросил этого мужчину не приставать ко мне. На помощь я вызвала водителя автобуса, тот попросил его выйти. Он не хотел выходить и кричал, что найдет меня, хотел ударить меня, но испугался, — написала девушка.
В Щецине в суд поступило обвинительное заключение в отношении поляка, который в одном из магазинов на почве национальной неприязни побил украинку.
— Подозреваемый, действуя публично и без причины, демонстрируя грубое пренебрежение к закону, ударил пострадавшую гражданку Украины в грудь и пластиковым пакетом со стеклянной банкой в лицо, а также угрожал ей и другой пострадавшей гражданке Украины убийством из-за их национальности, — пояснили в прокуратуре.
Пострадавшая получила ушибы. Поляку грозит до 10 лет лишения свободы.
«Сбить украинца — это все равно что сбить фазана»
В либеральных польских медиа разразился скандал после комментария в соцсетях Якуба Кендзерского, являющегося руководителем молодежного отделения правой партии «Корвин» на Подкарпатье.
В популярной группе в Facebook один из участников задался вопросом «Если вы сбили украинца, то нужно ли об этом куда-нибудь сообщать?»
Этот факт осветили либеральные медиа, в которых появились материалы под заголовками «Вульгарно прировнял украинцев к фазанам» и «Молодежный активист Корвин: сбить украинца — это все равно что сбить фазана».
После этого Кендзерский попытался оправдаться, заявив, что это была ирония и шутка, не имеющая ничего общего с антиукраинскими взглядами. Тем не менее на его выходку вынуждена была отреагировать пресс-секретарь партии Корвин, которая подчеркнула, что к активисту будут приняты меры дисциплинарного характера.
О том, что толкает местных жителей на подобные выходки и почему многие поляки неприязненно относятся к украинцам, читайте в следующем материале RuBaltic.Ru на тему отношений поляков и украинских гастарбайтеров в Польше.
Сергей Широколюбов
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201007-ubiraytes-domoy-banderovtsy-v-polshe-napadayut-na-ukraintsev/ – цинк
https://made-inussr.livejournal.com/506652.html – версия без цензуры (издательство вырезало польские ругательства
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