Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Прием в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии.
25 тост и последний Сталина.
Так называемый “За Русский народ”.
Но если почитать как БЫЛО на самом деле то это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО и насмешка над баранами.
Все друг-друга хвалят,бухают.
и….
Никто даже не вспомнил о миллионах ПОГИБШИХ…
КрасавчеГи все не один Сталинидзе.
https://0gnev.livejournal.com/4765841.html
А в разрушенной стране голод и каннибализм
Действительно, нынешняя капиталистическая система в РФ не
соответствует сталинскому социализму, несмотря на попытки
апологетов буржуазии и олигархов скрестить ежа и ужа.
Примазаться к Сталину без смены парадигмы, игнорируя его,
у них не получится.