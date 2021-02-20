Главная » Видео, История, Мировоззрение

“О новом взгляде на ХХ съезд КПСС” Е.Ю.Спицын, К.В.Сёмин и Д.А.Парфенов “Красная Линия. Точка зрения

152 2

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DfXRIrrOZoI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Теория голода"
Медвепутинская власть. Осенний призыв Генштаб довел до идиотизма
Три мнения о Сталине
Антисоветизм убивает.
Как умер Иосиф Сталин
Славяне постепенно пробуждаются, но им не хватает сплочённости, безстрашия и «Русского Духа»…
Катастрофа Волоколамска: Десятки отравленных детей и избитых родителей
Кто на самом деле написал ДОТУ и КОБ
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 26724 4282
    Русофил час назад

      Прием в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии.
      25 тост и последний Сталина.
      Так называемый “За Русский народ”.
      Но если почитать как БЫЛО на самом деле то это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО и насмешка над баранами.
      Все друг-друга хвалят,бухают.
      и….
      Никто даже не вспомнил о миллионах ПОГИБШИХ…
      КрасавчеГи все не один Сталинидзе.

      https://0gnev.livejournal.com/4765841.html

      А в разрушенной стране голод и каннибализм

    • 14425 12943
      Руса 48 мин. назад

        Действительно, нынешняя капиталистическая система в РФ не
        соответствует сталинскому социализму, несмотря на попытки
        апологетов буржуазии и олигархов скрестить ежа и ужа.
        Примазаться к Сталину без смены парадигмы, игнорируя его,
        у них не получится.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
      Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru