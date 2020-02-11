КПСС против Сталина

„Он партию уничтожил. Не марксист он!" – Хрущёв на заседании Президиума ЦК 1 февраля 1956 г

Коммунистическая партия до сих пор не дезавуировали ни один документ и ни один вывод этого партийного судилища. ХХ съезд и все его выводы до настоящего времени считаются марксистами-ленинцами правильными, благостными, духоподъёмными и не подлежащими ревизии и пересмотру.

14 февраля 1956 года открылся ХХ съезд КПСС, на котором произошло историческое событие, глубина которого не осознана до сих пор . Сейчас, уже в ХХI веке, подавляющему большинству нормальных людей понятно, кто был Сталин и кто Хрущёв, чем являлся ХХ съезд и каковы были долгосрочные последствия „развенчивания культа личности".



Увлеченно реабилитируя бандеровцев и троцкистов, коммунистическая партия за все 65 лет после ХХ съезда не сделала даже тени попытки реабилитировать Сталина. То есть Сталин, в глазах коммунистов все эти годы и до сих пор – изгой, отщепенец, вредитель и главный искажатель дела Великого Ленина.

Не верите – спросите у любого современного записного марксиста, где хранятся и как выглядят официальные партийные документы, реабилитирующие Сталина и объявляющие решения ХХ съезда ничтожными. Обещаю феерическое зрелище с непроизвольной дефекацией кирпичами и полным отсутствием ответов по существу.

При этом речь Хрущёва и последующие „разоблачения Сталина". веером распространяемые партийной печатью, современные марксисты-ленинцы не знают и знать не хотят. А темы там затрагиваются более чем любопытные и детали имеются более чем значимые.

Как вам, например, такая мелочь, как время публикации полного доклада Хрущева – на Западе (США) – 4 июня 1956 , и в СССР – только в 1989. Только из одного этого факта понятно, для кого писался этот доклад, кому в первую очередь адресовался, для кого и для чего вообще была затеяна десталинизация.

Десталинизация выходит далеко за пределы репрессий. КПСС отрекалась буквально от всего, что составляет сегодня предмет национальной гордости как России, так и каждого русского в отдельности.

В 1956 году КПСС, связав 30 лет СССР с именем Сталина и объявив всё, что было сделано тогда, неправильным, полностью отделила себя от советского наследия 1929-1953 годов. Сама отделила. Без Колчака и Деникина. Без Гитлера и Геббельса. А отделив себя от всего „неправильного сталинского", потеряла право гордиться и индустриализацией, и советским атомным проектом и даже победой в Великой Отечественной войне, которая по праву зовется именно Отечественной, а не Коммунистической.

Однако по порядку:

Подготовка к съезду началась задолго до него.

Верный марксист-ленинец товарищ Хрущёв (цитата ХХ съезда) заблаговременно разместил своих партийных товарищей с Украины по ключевым позициям СССР, особенному вниманию уделив РСФСР (Да-да, борьба с великорусским шовинизмом. А что вы хотели? Тост Сталина 1945 года „За русский народ" тоже надо было искоренять, а для этого дела укрокадры годились, как нельзя лучше.)

Так, например, бывшие первые секретари украинских областей (Сталинской, Черниговской, Днепропетровской, Крымской, Киевской и Полтавской) Струев, Марков, Кириленко, Полянский, Стахурский взялись за руководство великорусскими областями (Молотовской, Орловской, Свердловской, Чкаловской) и важным Хабаровским краем на Дальнем Востоке.



Нашел „верный марксист – ленинец" Хрущёв новых руководителей партийных организаций и для Приморского края (Владивосток) и для Горьковской области. Приверженец Хрущёва Штыков сменил ближайшего сотрудника Маленкова – Шаталина, который был смещен с поста секретаря ЦК

Но даже с учётом рассаживания своих людей на ключевых местах, ещё на заседании 1 февраля 1956 года, Хрущев колебался. Говоря о том, что Сталин «партию уничтожил», «не марксист он», «все святое стер, что есть в человеке», тем не менее как бы в кулак заявлял: «Сталин, преданный делу социализма… но все варварскими способами». И тут же: «Ежов, наверное, не виноват, честный человек», «Ягода, наверное, чистый человек».

Однако жребий был брошен, мосты сожжены, „наши западные партнёры" требовали от КПСС демонстрации лояльности, и понеслось говно по трубам:

ИЗ ДОКЛАДА Н.С. ХРУЩЕВА

Товарищи! Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать надлежащие выводы как в области идейно-теоретической, так и в области практической работы.



Для этого необходимо:



Во-первых, по-большевистски осудить и искоренить как чуждый духу марксизма-ленинизма и несовместимый с принципами партийного руководства и нормами партийной жизни культ личности.



В связи с этим нам предстоит провести большую работу над тем, чтобы с позиций марксизма-ленинизма критически рассмотреть и поправить получившие широкое хождение ошибочные взгляды, связанные с культом личности, в области исторической, философской, экономической и других наук, а также в области литературы и искусства.



В-третьих, полностью восстановить ленинские принципы советского социалистического демократизма, выраженные в Конституции Советского Союза, вести борьбу против произвола лиц, злоупотребляющих властью. Необходимо до конца исправить нарушения революционной социалистической законности…

Современные марксисты-ленинцы, с пеной у рта дрожащим голосом заявляющие „Не сметь противопоставлять Сталина Ленину!" в упор не видят в своём собственном глазу даже не бревно, а целую лесозаготовку. Сталина Ленину противопоставила прежде всего КПСС на своем ХХ съезде. Противопоставила и железобетонно держалась за свою позицию вплоть до распада СССР. Впрочем продолжает держаться и сейчас.

Однако вернемся к разоблачению коммунистами антинародной и антиленинской сущности Сталина. И здесь нам очень помогут „наши западные партнёры", которые скрупулёзно конспектировали все разоблачения „этого кровавого Сталина", ибо деньги, в том числе и 30 сребренников, любят счёт.

Еженедельник радиостанции „Освобождение" (Мюнхен) 20 июня 1956 года пишет:

Комммунистическая партия Советского Союза в вину генсеку и генералиссимусу вменила весь спектр преступлений против социализма:

1. Сталин поставил себя над партийным руководством и самое партией.

2. Сталин нарушил основы „внутрипартийной демократии и подавил всякую критику.

3. Сталин исключил всякий контроль и способство вал бюрократизации

4. Он использовал силовые органы для того, чтобы укрепить свою личную власть над партией»

5. Сталин нарушил „социалистическую законность и допускал насилие над правосудием.

6. Сталин допустил основные теоретические ошибки и поэтому не может считаться классиком „марсизма-ленинизма"

7. Сталин установил ложные хозяйственно-теоретические тезисы в книге „Экономические проблемы социализма" (1952 г ,)

8. Сталин задерживал развитие марксистско-ленинского учения

9. Сталин совершал хозяйственные и культурно-политические ошибки, нанесшие тяжелый вред развитию Советского Союза

10. Сталин задерживал развитие науки, литературы и искусства

11. Сталин допускал фальсификацию истории и отчасти лично побуждал к этому.

12. Сталин совершил тяжелые ошибки в военным руководстве и не может поэтому считаться гениальным полководцем.

13. Сталин допустил тяжелые ошибки в националь ной политике,

14. Сталин совершил тяжелые ошибки во внешней политике

Товарищи! – заканчивал „верный марксист-ленинец Хрущёв"(с)



XX съезд КПСС с новой силой показал нерушимое единство нашей партии, ее сплоченность вокруг нашего Центрального Комитета, ее твердую волю завершить великое дело строительства коммунизма. (Бурные аплодисменты.) Сам факт, что мы ставим на рассмотрение во всех их разветвлениях основные проблемы преодоления культа личности, чуждого марксизму-ленинизму, так же как и вопрос о ликвидации его тяжелых последствий, — является доказательством великой моральной и политической силы нашей партии.

(Бурные аплодисменты)

Мы абсолютно уверены, что наша партия, вооруженная историческими решениями XX-го съезда, поведет советский народ по ленинскому пути к новым успехам, к новым победам.

(Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, Все встают)

Читая речь Хрущёва, меня не отпускала устойчивое ощущение „Где-то я уже это слышал". Решил покопаться в своей папочке „Все о Сталине" и глазам не поверил – за исключением фактологической части, описывающей конкретные события, вся речь Хрущёва на ХХ съезде КПСС – это аккуратный конспект книг Троцкого „Сталин II том" и „Преданная революция"

Удивляюсь, как Никита Сергеич сдержался и под бурные овации не закончил речь цитатой Льва Давидовича:

„Долой Каина Сталина и его камарилью!

Долой хищную бюрократию!

Да здравствует СССР, крепость трудящихся!

Да здравствует мировая социалистическая революция!"

( Л. Д. Троцкий, Письмо в СССР 25 апреля 1940 г.)

Ну да впрочем и без этого всё прошло очень даже духоподъёмно

В заключительной резолюции XX съезда по вопросу о личности говорится:

„Съезд целиком одобряет проведенную Центральным Комитетом большую работу по восстановлению ленинских норм партийной жизни"

Ну то есть до 1956 года никаких ленинских норм в СССР не существовало.

КПСС ещё раз расписалась и подтвердила всем своим авторитетом „Сталин – это антиЛенин!"

После съезда заказные статьи с разоблачением НЕ марксиста и НЕленинца Сталина посыпались из коммунистов, как из рога изобилия

Статья полковника И. Чашникова: „Важный вопрос военно-исторической науки" в „Красной Звезде" от 3 апреля 1956

Статья; „Коммунистическая партия побеждала и побеждает верностью ленинизму" в „Правде" от 5 апреля 1956 г.;57)

Речь Шепилова „Ленинизм – победное знамя со временной эпохи" от 22 апреля 1956 г.

Статья в „Трибуна Люду"; „О культе личности и его последствиях" от 10 марта 1956 г )

Статья И. Моравского; „Уроки XX съезда" в „Трибуна Люду" от 27 марта 1956 г.

Речь В. Ульбрехта; „Ответ на вопросы берлин кой конференции районных делегатов СЕПГ" в „Нойес Дейчланд" от 18 марта 1956 г.

Доклад П. Тольятти ЦК итальянской компартии от 15 марта 1956 г.

Но больше всего над Сталиным изгалялись именно СМИ КПСС:

„Правда" от 28 марта:

„Культ личности и сложившаяся под его влиянием в последний период жизни и деятельности И.В. Сталина, практика руководства нанесли большой ущерб. Игнорирование Сталиным норм партийной жизни и принципа коллективности партийного руководства, нередко единоличное решение вопросов приводило к извращению партийных принципов и партийной де мократии, к нарушениям революционной законности"

„Только в результате культа личности и связан ных с ним нарушений норм партийной жизни могли пробраться на руководящие посты в партии и государстве такой матерый агент империализма, как Берия и его сообщники."

„Культ личности умаляет роль партии и народ ных масс, отрицает роль коллективного руководства в партии, приглушает и ограничивает критику и са мокритику, парализует активность, инициативу пар тийных организаций трудящихся масс. Он привел к грубым нарушениям партийной демократии и революционной законности."

„В этих условиях многие искренние активисты КПСС, оппонировавшие в различных вопросах против Сталина, стали жертвами его гнета. Позднее этот гнет уже механически и слепо стал применяться все чаще и чаще против коммунистов и рядовых советских граждан, казавшихся подозрительными,. . "

„На основании ложных, сконструированных обвинений произошёл роспуск Коминтерна" (ну конечно, куда ж теперь без щедрой кормушки для тысяч профессиональных революционных бездельников – С.В.)

„Были арестованы почти все проживавшие тогда в Советском Союзе руководящие работники польской коммунистической партии." (А вот и угнетённые великороссами поляки нарисовались, куда ж без этой затычки в любой русофобской бочке – С.В.)

„Вследствии проявлений культа личности советская демократия часто искажалась," (Ну да, ну да, а после 1956 года советская демократия прямо расцвела… Надо рассказать об этом рабочим, расстрелянным в Новочеркасске, они не в курсе – С.В.)

Ну и конечно же великорусский шовинизм! Ну куда без него? Где только появляется Ленин или даже его тень, там сразу резко возрастает борьба с этими "русскими полуварварами, которым не должны уподобляться культурные европейцы" (цитата Ленина из письма Бела-Куну):

В мартовском номере „Вопросов Истории" В. Пентковская указывает: „Если Советский Союз, как многонациональное государство правильно построен, то это заслуга главным образом Ленина, а не Сталина, Ленин был против искажения федералистской идеи великодержавным шовинизмом и против нарушения пролетарского интернационализма

Дальнейшее развитие покажет, приведут ли эти новые ссылки на ленинские принципы к воскрешению советского федерализма и к возмещению тех несправедливостей, которые совершались во время сталинской .. эры по отношению к народам и народным группам, как внутри, так и вовне советских границ."

Ну вот не везёт марксистам-ленинцам с русскими, стоит им только отвернуться, а великорусские шовинисты сразу ррр-аз, и опять кого-то гнетут… Вот Сталина, оказывается, завербовали и уже вместе с ним „как внутри, так вовне советских границ" успели набезобразничать…

Отмечая 50 лет этого события, английская газета «Гардиан» включила доклад Хрущева в число величайших речей XX века.

А я завершу своё изложение цитатой других политиков:

„Преступные действия Хрущёва и его сподручных будут иметь долговременные последствия, они приведут к перерождению, а затем к разрушению СССР и КПСС…



Либо Советский Союз под руководством хрущёвцев превратится в бюрократическое социал- империалистическое государство, а КПСС станет номенклатурной надстройкой такого государства, либо ревизионистская, провокационная политика хрущёвцев приведёт к распаду КПСС и СССР, к превращению его республик в колонии и протектораты западного империализма. Товарищ Сталин неоднократно предупреждал об опасности стране и партии, исходящей от скрытых, внутренних врагов, действующих по заданию им- периалистических разведок. Сегодня эта опасность стала реальной".



21.12.1964 г. Мао ЦЗЭДУН, Энвер ХОДЖА»

С. Васильев



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