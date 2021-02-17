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«Черным запорожцам» слава?

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Источник: stoletie.ru @ Святослав Князев

Киев героизирует нацистов на официальном уровне.

В 2020 году на официальном сайте министерства обороны Украины появилась примечательная страница. В разделе, посвященном «силам специальных операций», был опубликован материал «Пётр Дьяченко – легенда черных запорожцев». Все бы ничего, если бы речь в нем не шла о главном резиденте одного из подразделений абвера в центральных и северо-восточных районах Украинской ССР…

Дьяченко родился в 1895 году под Миргородом. В годы Первой мировой войны поступил на военную службу, участвовал в боях на территории Литвы и Польши. Был ранен и награжден Георгиевскими крестами, учился в школе прапорщиков. В 1917 году стал штабс-капитаном, после чего вскоре перешел в формирования украинской Центральной рады, и в их составе начал служить Германии. В частности, он участвовал в немецком наступлении 1918 года на территории Украины в составе так называемой Запорожской дивизии. Затем – воевал с Белой гвардией, Красной армией и махновцами. Во главе дивизиона так называемых черных запорожцев – проводил карательные операции против противников Симона Петлюры. Во время Советско-польской войны Дьяченко воевал на стороне поляков. Побывав некоторое время в лагерях для интернированных, он был призван в Войско Польское в звании майора. В 1939 году находился на должности заместителя командира полка в кавалерийской бригаде.

Верности «новой родине» Дьяченко не проявил. В 1939 году сдался в плен немцам, а уже в 1940-м служит начальником нацистской полиции в Сувалках.

После нападения Германии на СССР Дьяченко (на фото в центре) перешел на службу в оккупационную администрацию на территории современной Украины. Некоторое время был начальником штаба у коллаборациониста Тараса Боровца в его «Полесской сечи». Однако примерно в то же время, когда у Боровца начали портиться отношения с немцами, порвал с ним и бывший «черный запорожец».

В 1942 году Дьяченко стал главным резидентом Зондерштаба «R» абвера в центральных и северо-восточных регионах Украины. Под прикрытием различных хозяйственных и административных организаций создавал агентурные сети нацистской разведки.

Дьяченко собирал информацию о партизанах, ведущих борьбу с оккупантами (в том числе – о легендарных подразделениях Сидора Ковпака и Алексея Федорова), а однажды с группой карателей проник в настоящий партизанский отряд и совершил теракт против его руководства. Также Дьяченко по линии гитлеровцев сотрудничал со структурами Организации украинских националистов (запрещена в РФ), с различными её фракциями – бандеровской и мельниковской, снабжая бандитов оружием и документами.

В 1944 году Дьяченко стал одним из организаторов 31-го батальона СД (службы безопасности СС). Принимал участие в массовых убийствах поляков на Западной Украине и в подавлении Варшавского восстания. В 1945 году, когда нацистская военная машина начала «сыпаться», Дьяченко командовал полком, бригадой и дивизией.

9 мая того же года он сдался американцам, после чего жил в Западной Германии и США. Дьяченко работал на западные спецслужбы, помогая им вести разведывательно-подрывную деятельность против Советского Союза.

Как видим, речь идет о предателе-приспособленце, готовым за 30 сребреников на любые преступления. Сначала он предал Россию, перейдя на сторону Германии в годы Первой мировой войны. Потом предал немцев, поступив на службу к полякам. Затем предал приютившую его Польшу, превратившись в нацистского полицая. В дальнейшем точно так же поступил он и с собственным народом «по рождению» – убивая русских и украинцев в рядах гитлеровских спецслужб и карательных частей. Но в 1945-м он предал и своих гитлеровских хозяев, благополучно перейдя на сторону США, как только это стало ему выгодно. Воистину, этот человек с моральной точки зрения – настоящий символ постмайданной Украины. И все же он переплюнул многих. С оглядкой на международное право его официальное восхваление является просто дикостью. Нюрнбергским трибуналом как СС в целом, так и СД в частности, были признаны преступными организациями. Более того, Дьяченко участвовал по поручению гитлеровского командования в карательных операциях против гражданского населения – как на территории УССР, так и в Польше. Таким образом, правительство Украины перешло к прямой героизации нацистского режима и гитлеровских офицеров. Тут уже сослаться на вымышленную «борьбу УПА (запрещена в РФ – Ред.) против всех» – не получится. Дьяченко официально служил Третьему рейху до самого конца войны. Кстати, наверное, чтобы ни у кого не оставалось никаких иллюзий по поводу отношения украинских властей к нацистскому преступнику Дьяченко, его именем была даже названа улица в городе Вознесенске, носившая ранее имя Паши Ангелиной – дважды Героя Социалистического Труда, одной из первых женщин-трактористок, бригада которой покупала в годы Великой Отечественной войны танки для Красной армии…

Впрочем, одним Дьяченко активная героизация гитлеровцев на Украине сейчас не ограничивается. В издании «Лилея-НВ» в серии «Победители» изданы мемуары Евгения Побегущего. Этот деятель, как и Дьяченко, в 1939 году служил в рядах польской армии, однако при первой же возможности перешел на сторону Гитлера.

В 1941 году он уже командовал находящимся в подчинении у абверовского спецподразделения «Бранденбург-800» коллаборационистским батальоном «Роланд». В дальнейшем Побегущий стал командиром 201-го батальона вспомогательной полиции, участвовавшего в Холокосте и других военных преступлениях против мирного населения Белоруссии, а также – командиром батальона и полка в составе дивизии СС «Галичина». После войны он скрывался от правосудия на территории Западной Германии.

Вряд ли украинские издатели настолько плохо знают историю, чтобы не разбираться в том, кто именно победил в Великой Отечественной войне. Очевидно, в категорию «победителей» они зачислили Побегущего по неким другим критериям. Например, – морально-идеологической близости к нынешней украинской власти. И в этом весь смысл.

Современная Украина полностью отказалась от правопреемственности по отношению к УССР, входившей, по оценкам экспертов, в 1991 году в десятку наиболее индустриально развитых стран мира. Вместо этого официальный Киев де-факто (и уже практически де-юре) считает себя продолжателем «Украинской державы», которую Степан Бандера провозгласил в 1941 году под официальным протекторатом Адольфа Гитлера и Третьего рейха.

Тем самым, в контексте решений Нюрнбергского трибунала, украинский режим превращает себя в террористическое формирование сродни ИГИЛу (запрещена в РФ). Пока что официальные лица на Западе это предпочитают не замечать, но стоит киевским политикам сделать что-то неугодное для своих патронов, и этот вопрос неизбежно поднимут.

Тем более, что в ведущих западных СМИ материалы о «нацификации» Украины в последнее время выходят с завидной регулярностью. Поэтому каждому, кто сегодня выставляет хвалебные оды о нацистах на страницах государственных ведомств, восхищается ими в фейсбуке или пишет славящие их книги, стоит хорошенько подумать над своим будущем. Режим не вечен, а решения Нюрнбергского трибунала пока что никто не отменял…

Источник: https://nstarikov.ru/chernym-zaporozhcam-slava-124493
Метки: чит.клуб
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