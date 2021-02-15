Санкт-Петербург. Часть 136
Вид на Сенатскую площадь. 1850-е
Московские триумфальные ворота. 1850-е
Николаевский мост. 1850-е
Преображенский собор. 1850-е
Медный всадник. 1856
Вид на город. 1857
Вид на Неву с колокольни Петропавловского собора. 1857
Петровские ворота Петропавловской крепости.1857
Реконструкция шпиля Петропавловского собора.1857
Конногвардейский бульвар. 1858
Благовещенский мост. 1853
Вид на Исаакиевский собор со стороны Манежа. 1855
Голландская церковь у Полицейского моста. 1856
Государственный банк. 1850-е
Зимний дворец. 1856
Преображенский собор. 1856
Троицкий собор. 1857
Михайловский дворец. 1857
Мраморная площадка на морской террасе Монплезира. 1857
Нарвские триумфальные ворота. 1857