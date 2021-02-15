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Санкт-Петербург. Часть 136

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Вид на Сенатскую площадь. 1850-е
Вид на Сенатскую площадь. 1850-е

Московские триумфальные ворота. 1850-е
Московские триумфальные ворота. 1850-е

Николаевский мост. 1850-е
Николаевский мост. 1850-е

Преображенский собор. 1850-е
Преображенский собор. 1850-е

Медный всадник. 1856
Медный всадник. 1856

Вид на город. 1857
Вид на город. 1857

Вид на Неву с колокольни Петропавловского собора. 1857
Вид на Неву с колокольни Петропавловского собора. 1857

Петровские ворота Петропавловской крепости.1857
Петровские ворота Петропавловской крепости.1857

Реконструкция шпиля Петропавловского собора.1857
Реконструкция шпиля Петропавловского собора.1857

Конногвардейский бульвар. 1858
Конногвардейский бульвар. 1858

Благовещенский мост. 1853
Благовещенский мост. 1853

Вид на Исаакиевский собор со стороны Манежа. 1855
Вид на Исаакиевский собор со стороны Манежа. 1855

Голландская церковь у Полицейского моста. 1856
Голландская церковь у Полицейского моста. 1856

Государственный банк. 1850-е
Государственный банк. 1850-е

Зимний дворец. 1856
Зимний дворец. 1856

Преображенский собор. 1856
Преображенский собор. 1856

Троицкий собор. 1857
Троицкий собор. 1857

Михайловский дворец. 1857
Михайловский дворец. 1857

Мраморная площадка на морской террасе Монплезира. 1857
Мраморная площадка на морской террасе Монплезира. 1857

Нарвские триумфальные ворота. 1857
Нарвские триумфальные ворота. 1857

Бронзовые двери Исаакиевского собора. 1859
Бронзовые двери Исаакиевского собора. 1859

Источник: https://humus.livejournal.com/7604061.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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