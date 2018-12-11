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Санкт-Петербург.Часть 111

10:48. 11 декабря 2018 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:

[прошлые выпуски]Санкт-Петербург конца ХIХ века
Немножко Петербурга
Санкт-Петербург
<Санкт-Петербург.Часть 2
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Санкт-Петербург.Часть 4
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Санкт-Петербург.Часть 6
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Санкт-Петербург.Часть 12
Санкт-Петербург.Часть 13
Санкт-Петербург.Часть 14
Санкт-Петербург.Часть 15
Санкт-Петербург.Часть 16.Невский проспект
Санкт-Петербург.Часть 17
Санкт-Петербург.Часть 18
Санкт-Петербург.Часть 19
Санкт-Петербург.Часть 20
Санкт-Петербург.Часть 21
Санкт-Петербург.Часть 22
Санкт-Петербург.Часть 23
Санкт-Петербург.Часть 24
Санкт-Петербург.Часть 25
Санкт-Петербург.Часть 26
Санкт-Петербург.Часть 27
Санкт-Петербург.Часть 28
Санкт-Петербург.Часть 29
Санкт-Петербург.Часть 30
Санкт-Петербург.Часть 31.Собрание видов и достопримечательностей Петербурга
Санкт-Петербург.Часть 32.Зимний дворец
Санкт-Петербург.Часть 33.Петербург и его достопримечательности
Санкт-Петербург.Часть 34.Елагин дворец
Санкт-Петербург.Часть 35.Санкт-Петербург в цвете
Санкт-Петербург.Часть 36
Санкт-Петербург.Часть 37.Санкт-Петербург Карла Буллы
Санкт-Петербург.Часть 38.Санкт-Петербург и окрестности
Санкт-Петербург.Часть 39
Санкт-Петербург.Часть 40
Санкт-Петербург.Часть 41
Санкт-Петербург.Часть 42
Санкт-Петербург.Часть 43
Санкт-Петербург.Часть 44
Санкт-Петербург.Часть 45.Санкт-Петербург в 1860-е годы
Санкт-Петербург.Часть 46.Санкт-Петербург 1892 года
Санкт-Петербург.Часть 47.Петроград 1917 года на фотографиях Карла Буллы
Санкт-Петербург.Часть 48
Санкт-Петербург.Часть 49.Магазины города на Неве
Санкт-Петербург.Часть 49.Магазины города на Неве. Часть 2
Санкт-Петербург.Часть 50.Театры и кинотеатры Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург.Часть 51.Рестораны Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург.Часть 52.Банки Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург.Часть 52.Банки Санкт-Петербурга-2
Санкт-Петербург.Часть 53.Посольства иностранных держав в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург.Часть 53.Посольства иностранных держав в Санкт-Петербурге-2
Санкт-Петербург.Часть 53.Посольства иностранных держав в Санкт-Петербурге-3
Санкт-Петербург.Часть 53.Посольства иностранных держав в Санкт-Петербурге-4
Санкт-Петербург.Часть 53.Посольства иностранных держав в Санкт-Петербурге-5
Санкт-Петербург.Часть 54.Кладбища
Санкт-Петербург.Часть 54.Кладбища-2
Санкт-Петербург.Часть 55.Пожары в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург.Часть 56.Демонстрации 1917 года
Санкт-Петербург.Часть 57.Выставки служебных собак
Санкт-Петербург.Часть 58.Императорский Ботанический сад Петра Великого (Аптекарский остров)
Санкт-Петербург.Часть 59. Водочная империя
Санкт-Петербург.Часть 60. Заводы Санкт-Петербурга. Часть 1
Санкт-Петербург.Часть 60. Заводы Санкт-Петербурга. Часть 2
Санкт-Петербург.Часть 60. Заводы Санкт-Петербурга. Часть 3
Санкт-Петербург.Часть 61
Санкт-Петербург.Часть 62
Санкт-Петербург.Часть 63
Санкт-Петербург.Часть 64. Дача вдовы генерал-майора графини М.Э.Клейнмихель (Каменный остров, 31)
Санкт-Петербург.Часть 65. Петербургская консерватория (Театральная пл.,3)
Санкт-Петербург.Часть 66. Манифестация студентов 18 октября 1905 г.
Санкт-Петербург.Часть 67. Пожар и восстановление собора пресвятой Троицы (Троицкий собор) (Петербургская сторона, Троицкая пл.)
Санкт-Петербург. Часть 68. Правительствующий Сенат
Санкт-Петербург. Часть 69
Санкт-Петербург. Часть 70
Санкт-Петербург. Часть 71
Санкт-Петербург. Часть 72
Санкт-Петербург. Часть 73
Санкт-Петербург. Часть 74
Санкт-Петербург. Часть 75
Санкт-Петербург. Часть 76
Санкт-Петербург. Часть 77
Санкт-Петербург. Часть 78
Санкт-Петербург. Часть 79
Санкт-Петербург. Часть 80
Санкт-Петербург. Часть 81
Санкт-Петербург. Часть 82
Санкт-Петербург. Часть 83
Санкт-Петербург. Часть 84
Санкт-Петербург. Часть 85
Санкт-Петербург. Часть 86
Санкт-Петербург. Часть 87
Санкт-Петербург. Часть 88
Санкт-Петербург. Часть 89
Санкт-Петербург. Часть 90. Санкт-Петербург в 1890
Санкт-Петербург. Часть 91. Санкт-Петербург в 1874
Санкт-Петербург. Часть 92
Санкт-Петербург. Часть 93.1880. Пять снимков города из альбома швейцарских путешественников
Санкт-Петербург. Часть 94. Город и окрестности
Санкт-Петербург. Часть 95. Город и окрестности в 1860-х
Санкт-Петербург. Часть 96
Санкт-Петербург. Часть 97. Фотографии города и окрестностей с eBay
Санкт-Петербург. Часть 98. Санкт-Петербург в конце 1860-х – начале 1870-х
Санкт-Петербург. Часть 99
Санкт-Петербург. Часть 100. Санкт-Петербург в 1850-х
Санкт-Петербург.Часть 101. Санкт-Петербург в 1860-х
Санкт-Петербург.Часть 102. Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей
Санкт-Петербург. Часть 103. 1880-е. «Souvenir de St. Pétersbourg»
Санкт-Петербург. Часть 104. 1914. Подносной альбом от городской Думы Санкт-Петербурга президенту Франции. Часть 1
Санкт-Петербург. Часть 104. 1914. Подносной альбом от городской Думы Санкт-Петербурга президенту Франции. Часть 2
Санкт-Петербург. Часть 105. Виды города начала ХХ века
Санкт-Петербург. Часть 106
Санкт-Петербург. Часть 107. Санкт-Петербург на открытках. Вып.1
Санкт-Петербург. Часть 107. Санкт-Петербург на открытках. Вып.2
Санкт-Петербург. Часть 107. Санкт-Петербург на открытках. Вып.3
Санкт-Петербург. Часть 107. Санкт-Петербург на открытках. Вып.4
Санкт-Петербург. Часть 107. Санкт-Петербург на открытках. Вып.5
Санкт-Петербург. Часть 107. Санкт-Петербург на открытках. Вып.6
Санкт-Петербург. Часть 107. Санкт-Петербург на открытках. Вып.7
Санкт-Петербург. Часть 108. 1896. Город и окрестности на снимках Франтишека Кратки
Санкт-Петербург. Часть 109
Санкт-Петербург. Часть 110
1905.Иллюстрированный альбом Городской и домовой администрации Санкт-Петербурга. Часть 1
1905.Иллюстрированный альбом Городской и домовой администрации Санкт-Петербурга. Часть 2
1905.Иллюстрированный альбом Городской и домовой администрации Санкт-Петербурга. Часть 3
Карл Булла.Город и люди
Зимний Дворец и Эрмитаж в акварелях Э.П.Гау
Зимний Дворец и Эрмитаж в акварелях Э.П.Гау.2
Зимний Дворец и Эрмитаж в акварелях Э.П.Гау.3
Зимний Дворец и Эрмитаж в акварелях Э.П.Гау.4
«Виды Санкт-Петербурга и окрестностей» Карла Беггрова
Костюмы и виды Санкт-Петербурга 1833 г
Путешествие из Петербурга в Москву
Санкт-Петербург.Луиджи Премацци. Особняк барона А.Л. Штиглица. 1870.
Санкт-Петербург в литографиях
Новая коллекция сорока шести видов Санкт-Петербурга и его окрестностей. 1827
Санкт-Петербург в работах Бенжамина Патерсона
Академия художеств. 1900-е
1. Академия художеств. 1900-е

Академия художеств. 1900-е
1. Академия художеств. 1900-е

Биржа. 1903
2. Биржа. 1903

Вид на Введенский канал и Царскосельский вокзал. 1910
3. Вид на Введенский канал и Царскосельский вокзал. 1910

Вид на Троицкий мост через Неву. 1903
4. Вид на Троицкий мост через Неву. 1903

Государственный банк. 1896
5. Государственный банк. 1896

Дворцовая набережная у Летнего сада. 1900-е
6. Дворцовая набережная у Летнего сада. 1900-е

Елагин дворец. 1906
7. Елагин дворец. 1906

Исаакиевский собор. 1900-е
8. Исаакиевский собор. 1900-е

Летний сад. 1913
9. Летний сад. 1913

Летний сад. Аллея со стороны Лебяжьего канала. 1913
10. Летний сад. Аллея со стороны Лебяжьего канала. 1913

Мост императора Петра Великого. 1911
11. Мост императора Петра Великого. 1911

Нарвские ворота. 1903
12. Нарвские ворота. 1903

Народный дом императора Николая II. 1900
13. Народный дом императора Николая II. 1900

Николаевская набережная и Николаевский мост. 1908
14. Николаевская набережная и Николаевский мост. 1908

Новый Эрмитаж. 1900-е
15. Новый Эрмитаж. 1900-е

Панорама Невы после Николаевского моста. 1910-е
16. Панорама Невы после Николаевского моста. 1910-е

Садовый павильон Михайловского дворца. 1913
17. Садовый павильон Михайловского дворца. 1913

Спуск эскадренного броненосца _Император Александр III_ со стапеля Балтийского завода. 1901
18. Спуск эскадренного броненосца Император Александр III со стапеля Балтийского завода. 1901

Суворовская площадь. 1911
19. Суворовская площадь. 1911

Троицкий мост. 1913
20. Троицкий мост. 1913

Учебное судно имперского флота «Шарлотта» на реке Неве (белый корабль на заднем плане) и роскошный корабль «Маргарет» богатого американца
21. Учебное судно имперского флота «Шарлотта» на реке Неве (белый корабль на заднем плане) и роскошный корабль «Маргарет» богатого американца

Chapel at Gostony Dvor [marketplace]
22. Часовня св. Сергия у Гостиного двора

Шествие на Невском проспекте. 1905
23. Шествие на Невском проспекте. 1905


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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