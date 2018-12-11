Санкт-Петербург.Часть 111

1. Академия художеств. 1900-е1. Академия художеств. 1900-е2. Биржа. 19033. Вид на Введенский канал и Царскосельский вокзал. 19104. Вид на Троицкий мост через Неву. 19035. Государственный банк. 18966. Дворцовая набережная у Летнего сада. 1900-е7. Елагин дворец. 19068. Исаакиевский собор. 1900-е9. Летний сад. 191310. Летний сад. Аллея со стороны Лебяжьего канала. 191311. Мост императора Петра Великого. 191112. Нарвские ворота. 190313. Народный дом императора Николая II. 190014. Николаевская набережная и Николаевский мост. 190815. Новый Эрмитаж. 1900-е16. Панорама Невы после Николаевского моста. 1910-е17. Садовый павильон Михайловского дворца. 191318. Спуск эскадренного броненосца Император Александр III со стапеля Балтийского завода. 190119. Суворовская площадь. 191120. Троицкий мост. 191321. Учебное судно имперского флота «Шарлотта» на реке Неве (белый корабль на заднем плане) и роскошный корабль «Маргарет» богатого американца22. Часовня св. Сергия у Гостиного двора23. Шествие на Невском проспекте. 1905

Источник: humus.livejournal.com