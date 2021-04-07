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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы

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01. Фотоаппарат, на котором работал Карл Булла
01. Фотоаппарат, на котором работал Карл Булла

02. Карл Булла
02. Карл Булла

03. 1896. Дом 15 по Невскому проспекту, украшенный флагами в честь коронации Николая 2. 4 мая
03. 1896. Дом 15 по Невскому проспекту, украшенный флагами в честь коронации Николая II. 4 мая

04. 1900-е. Летний сад
04. 1900-е. Летний сад

05. Спас на Крови
05. Спас на Крови

06. Французская набережная у Летнего сада
06. Французская набережная у Летнего сада

07. 1900-е. Невский проспект, 54
07. 1900-е. Невский проспект, 54

08. 1900-е. Редакция журнала Нива
08. 1900-е. Редакция журнала «Нива»

09. 1900-е. Река Фонтанка возле Аничкова моста
09. 1900-е. Река Фонтанка возле Аничкова моста

10. 1902. Сенная площадь. Успенская церковь
10. 1902. Сенная площадь. Успенская церковь

11. 1903. Верейка (вёсельная лодка) Петра на палубе баржи в день 200-тия Санкт-Петербурга.16 мая
11. 1903. Верейка (вёсельная лодка) Петра на палубе баржи в день 200-тия Санкт-Петербурга.16 мая

12. 1903. Городская Дума, украшенная в день 200-тия Санкт-Петербурга.16 мая
12. 1903. Городская Дума, украшенная в день 200-тия Санкт-Петербурга.16 мая

13. 1903. Невский проспект в районе Большого гостиного двора утром в день 200-тия Санкт-Петербурга.16 мая
13. 1903. Невский проспект в районе Большого гостиного двора утром в день 200-тия Санкт-Петербурга.16 мая

14. 1908. Очередь за бесплатным кипятком у пункта городской Санитарной комиссии
14. 1908. Очередь за бесплатным кипятком у пункта городской Санитарной комиссии

15. 1909. Спальня для рабочих Попечительства о Народной Трезвости
15. 1909. Спальня для рабочих Попечительства о Народной Трезвости

16. 1910. Члены британской делегации, прибывшие в Санкт-Петербург по случаю вступления на престол короля Георга V
16. 1910. Члены британской делегации, прибывшие в Санкт-Петербург по случаю вступления на престол короля Георга V

17. 1910-е. Невский проспект, 21
17. 1910-е. Невский проспект, 21

18. 1910-е. Река Мойка. Немецкая реформатская церковь
18. 1910-е. Река Мойка. Немецкая реформатская церковь

19. 1910-е. Торговый банк
19. 1910-е. Торговый банк

20. 1913. Вид со стороны Садовой улицы на Николо-Богоявленский монастырь
20. 1913. Вид со стороны Садовой улицы на Николо-Богоявленский монастырь

21. 1913. Обуховский мост через Фонтанку
21. 1913. Обуховский мост через Фонтанку

22. 1916. Невский проспект, 48
22. 1916. Невский проспект, 48

Источник: https://humus.livejournal.com/7697736.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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