Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы
01. Фотоаппарат, на котором работал Карл Булла
03. 1896. Дом 15 по Невскому проспекту, украшенный флагами в честь коронации Николая II. 4 мая
04. 1900-е. Летний сад
05. Спас на Крови
06. Французская набережная у Летнего сада
07. 1900-е. Невский проспект, 54
08. 1900-е. Редакция журнала «Нива»
09. 1900-е. Река Фонтанка возле Аничкова моста
10. 1902. Сенная площадь. Успенская церковь
11. 1903. Верейка (вёсельная лодка) Петра на палубе баржи в день 200-тия Санкт-Петербурга.16 мая
12. 1903. Городская Дума, украшенная в день 200-тия Санкт-Петербурга.16 мая
13. 1903. Невский проспект в районе Большого гостиного двора утром в день 200-тия Санкт-Петербурга.16 мая
14. 1908. Очередь за бесплатным кипятком у пункта городской Санитарной комиссии
15. 1909. Спальня для рабочих Попечительства о Народной Трезвости
16. 1910. Члены британской делегации, прибывшие в Санкт-Петербург по случаю вступления на престол короля Георга V
17. 1910-е. Невский проспект, 21
18. 1910-е. Река Мойка. Немецкая реформатская церковь
19. 1910-е. Торговый банк
20. 1913. Вид со стороны Садовой улицы на Николо-Богоявленский монастырь
21. 1913. Обуховский мост через Фонтанку