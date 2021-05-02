Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.19
1896. Государственный банк
1897. Подготовка к встрече австрийского императора Франца-Иосифа I на Знаменской площади
1900-е. Академия художеств
1901. Биржа
1901. Спуск эскадренного броненосца «Император Александр III» со стапеля Балтийского завода
1903. Вид на Троицкий мост через Неву
1903. Исаакиевский собор
1903. Новый Эрмитаж
1908. Николаевская набережная и Николаевский мост
1910. Служители Высочайшего двора
1911. Адольф Кегресс, личный шофёр императора Николая II и заведующим технической частью императорского гаража. 9 сентября
1911. Городской голова Илья Иванович Глазунов с хлебом-солью у павильона общественного самоуправления Санкт-Петербурга на Царскосельской Юбилейной выставке в ожидании прибытия императора Николая II. 21 августа
1911. Мост императора Петра Великого
1912. Великий князь Михаил Александрович с участниками Второй фотографической выставки. 26 апреля
1912. Император Николай II и цесаревич Алексей со свитой обходят подразделения Лейб-гвардии Егерского полка. Новый Петергоф. 17 августа
1913. Камергер Иван Васильевич Сосновский с женой перед отъездом на дворцовый бал
1913. Министр Императорского двора и уделов граф Владимир Борисович Фредерикс
1913. Троицкий мост
1913. Юбилейные торжества в театральном училище. В центре В.А.Теляковский, директор Императорских театров. 17 сентября
1914. Андрей Алексеевич Кудинов, камер-казак при комнатах императрицы Марии Федоровны. Царское село. 15 января