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Навальный на суде – истинное лицо фашизма

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В тот день, когда Навальный в очередной раз предстал перед судом в деле по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко, коллеги с Ютуб-канала Соловьёв.Live попросили меня выйти в прямой эфир, поделиться мнением о том, что происходит в зале суда, а также о том, что было, что есть и что будет.

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P.S. Предыдущий эфир:

Источник: https://nstarikov.ru/navalnyj-na-sude-istinnoe-lico-fashizma-124444
Метки: блог, Видео
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 37292 32658
    Вячеслав два часа назад

      “Навальный на суде – истинное лицо фашизма”. Что-то на Муссолини он совсем не похож…

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    • 3917 3553
      Хан_Уман час назад

        Подобное фото можно сделать у любого в определённой ситуации.
        Чтобы отвлечь население от ухудшается ситуации в стране власти начали демонизировать навального который их изобличает, и по заказу запада что не удивительно.
        Куда не посмотри, везде он в разных позах.

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      • 16642 10000
        Maleos час назад

          Агентура фашистского государства под названием “США” получила команду дистанцироваться от обосравшегося агента фашистского государства “США”, чтобы не спалить всю сеть. СМИ на территории РФ, контролируемые фашистским государством “США”, получили команду обеспечить агентуре информационное прикрытие, чтобы на горбу дебилов, которым СМИ круглосуточно промывает мозги, агентура смогла проехать в Госдуму и затем на законном основании ликвидировать органы власти РФ, как 30 лет назад ликвидировала органы власти СССР. Дебилы, совсем недавно внезапно прозревшие в отношении агента Навального, как обычно, примут сладкоголосую агентуру за своих в доску и занесут её в Госдуму на своём горбу, победно крича, как умалишённые, и размахивая антироссийскими транспарантами..

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