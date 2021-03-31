В очередном прямом эфире программы «Стена Сосновского» на канале Соловьёв.Live говорили о здоровье Навального, зачастившей в Германию его жене, о роли Марии Певчих и Ми-6 в деле Навального, а также о моральном облике российской «оппозиции».

Хронометраж:

00:00 — Нужен ли кому-либо Навальный на свободе

06:58 — Кто такая Мария Певчих

15:10 — Кто охраняет Юлию Навальную в Германии

27:06 — О врачах Шарите и сценарию МИ-6

31:14 — Про моральный облик российской «оппозиции»

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