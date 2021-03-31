Здоровье Навального, Навальная в Германии и моральный облик «оппозиции»
В очередном прямом эфире программы «Стена Сосновского» на канале Соловьёв.Live говорили о здоровье Навального, зачастившей в Германию его жене, о роли Марии Певчих и Ми-6 в деле Навального, а также о моральном облике российской «оппозиции».
Хронометраж:
00:00 — Нужен ли кому-либо Навальный на свободе
06:58 — Кто такая Мария Певчих
15:10 — Кто охраняет Юлию Навальную в Германии
27:06 — О врачах Шарите и сценарию МИ-6
31:14 — Про моральный облик российской «оппозиции»
P.S. Предыдущие выпуски Soloviev.Live:
И как там оно,здоровье наваленного,нам это ужасно интересно.)))Вдруг у него понос,или перхоть.Ее же надо срочно лечить,может даже гильотину из франции выписать,говорят стопроцентно помогает
Общество готовят к тому, что кировлесовский вор скоро заболеет и его надо бы отпустить домой и ибо ему там не жизнь… Ну как у нас практикуют – только посадили вора-депутата или губера, а ему сразу плохо – сердце, почки, печень бо-бо и надо бы домой…;))