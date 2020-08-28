Навальный – хронология борьбы за его жизнь

В любой ситуации есть непреложное правило – изучай факты. Делай это внимательно и вдумчиво и, вероятнее всего, поймешь и увидишь то, что от тебя хотели скрыть.

В «Большой игре», которая сразу началась вокруг состояния здоровья А. Навального одним из ключевых факторов для понимания происходящего, является подробная хронология событий.

Ее опубликовала газета «Коммерсант».

Из нее следует, что в Омске в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Навальному сделали 59 различных анализов, в общей сложности он провел там 44 часа.

И ему там спасли жизнь. Спасибо медикам Омска никто из окружения пациента, из его семьи, из поклонников его «творчества» НИКТО НЕ СКАЗАЛ.

Но нас сейчас интересует совсем другое…

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета S7, следовавшего из Томска в Москву, утром 20 августа. В 8:40 самолет экстренно сел в Омске. В 9:10 врачи скорой помощи приступили к реанимационным мероприятиям. В 10:05 господин Навальный был госпитализирован в омскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) №1. В дальнейшем для помощи местным врачам прибыли специалисты из Москвы. Вечером 20 августа в омскую больницу приехала супруга Алексея Навального Юлия, предложившая отправить его для лечения в Германию. Российские власти оперативно согласовали прибытие в Омск медицинского спецсамолета. 21 августа 12:10 Самолет с немецкой бригадой санитарной авиации совершил посадку в аэропорту Омска. 12:30 Немецкой медицинской бригаде было предложено проехать в БСМП №1 для осмотра пациента, проведения консилиума и совместной оценки необходимости и допустимости его транспортировки в Германию. В ответ представители немецкой бригады врачей заявили, что не намерены осматривать пациента в клинике. После чего, получив безвизовый коридор от миграционных властей, врачи отправились в гостиницу, которая им была предоставлена. 16:00 Сотрудники БСМП №1 приехали в гостиницу для беседы с немецкой бригадой санитарной авиации. Омские врачи предложили провести совместный осмотр пациента с целью оценки допустимости его транспортировки и получили согласие. 17:00 Немецкие специалисты приехали в больницу.

В этой первой части хронологии обращает на себя внимание две вещи: скорость всех согласований и даже «безвиз» для медиков и поведение немецких врачей. Они прибыли в больницу к Навальному только через ПЯТЬ ЧАСОВ после приземления!

Кстати, а многочисленные сообщения, что якобы не дают Навального отправить на лечение в Германию, они к какому периоду относятся?

Если его привезли в реанимацию в 10.05, а вечером того же дня уже прибыла его супруга, а в 12.05 утра уже прилетели немцы. Как можно разрешить с ходу транспортировку, если врачи спасают жизнь поступившему пациенту, а как только ситуация хоть немного стабилизировалась, его состояние стало понятным и безопасным для транспортировки, как согласие и дали. При этом ведь германская бригада также должна согласиться с тем, что пациента можно перевозить, что он транспортабелен.

Тут наоборот — скорость невероятная. Неожиданная! Скорость принятия решений и их реализации. Ведь медикам в Германии надо собраться, самолет зафрахтовать. Разрешения на пролет получить и т.д и т.п. И все это происходило НОЧЬЮ!!! Да ещё ЕСПЧ тут на ходу принял решение.

Но на этом странности их поведения не закончились.

17:10–19:00 Прошли совместное обсуждение и осмотр пациента в отделении с бригадой медицинских работников международной компании санитарной авиации. С учетом проведенных исследований и наличия позитивной динамики в состоянии пациента, судя по сообщениям российских врачей, принято совместное решение об отсутствии экстренной необходимости в транспортировке больного. 19:05 Немецкие специалисты вернулись в гостиницу. 20:00 Получены результаты дополнительных исследований из нескольких независимых лабораторий. 20:30 Проведен медицинский консилиум с участием московских специалистов. Учитывая динамику улучшений в течение суток, принято решение о возможности транспортировки пациента. 21:20 Юлии Навальной и немецкой бригаде сообщено о возможности организации транспортировки. 23:00 Получено письменное подтверждение желания супруги и брата пациента транспортировать его для дальнейшего обследования и лечения в клинику «Шарите» (Германия). По электронной почте получено письменное подтверждение клиники «Шарите» о готовности к приему пациента. Бригада медицинских работников международной компании санитарной авиации предварительно готова к транспортировке. Начата подготовка пациента к ней. 23:10 Получена информация от бригады медицинских работников международной компании санитарной авиации о готовности к вылету воздушного судна в Германию в 8 утра 22 августа. На предложение ускорить время вылета с немецкой стороны был получен отрицательный ответ.

Совершенно очевидно, что германская сторона вообще не спешит, не торопится и даже затягивает дело. Очевидно, что ещё 5-6 часов самолет просто стоял в Омске, хотя мог бы вылететь раньше!

22 августа 5:40 Пациент Навальный передан реанимационной бригаде скорой помощи для транспортировки в аэропорт Омска. 6:00 Отъезд реанимационного автомобиля с пациентом в аэропорт. Общее время пребывания Алексея Навального в омской БСМП №1 составило 44 часа (с 10 утра 20 августа до 6 утра 22 августа). Как удалось выяснить «Ъ» у источника в омской больнице, за время пребывания Алексею Навальному выполнено восемь биохимических исследований крови, 11 исследований кислотно-основного состояния крови, шесть общих анализов крови, пять электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы и четыре общих анализа мочи. 6:15 Бригада скорой помощи прибыла к самолету. 6:25 Прибытие к самолету немецких специалистов и пилотов. 6:25–7:35 Подготовка медицинского оборудования воздушного судна к приему пациента на борт, осмотр пациента бригадой медицинских работников международной компании санитарной авиации. 7:45 Завершена погрузка пациента Навального на борт самолета. 8:00 Самолет с пациентом вылетел из Омска.

Причины поведения германской стороны требуют отдельного осмысления.

Как и действия омских медиков достойны безусловной благодарности.

А информационная война есть информационная война…

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Источник: https://nstarikov.ru/navalnyj-hronologija-borby-za-ego-zhizn-118627