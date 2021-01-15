Навальный, безусловно, всем уже надоел. Но не сказать, что будет вокруг него происходить дальше, нельзя. Так как, во-первых, понятно, что же начнет происходить и, во-вторых, уже очевидны возможные последствия этого.

Итак: Навальный находится в Федеральном розыске по делу «Ив Роше». Потому что со своим условным сроком он делал все, что хотел, но не делал того, что требует от него Закон.

Формальным поводом для требований замены условного срока на реальный, стали не «обращения общественности» или, наконец-то, нормальная работа системы наказаний, для которой Навальный со своими двумя (!) условными сроками явный любимчик, а… публикация в независимой западной прессе.

В журнале «Ланцет» появился материал, в котором клиника «Шарите», где лечился «берлинский пациент», заявила, что он абсолютно здоров и давно выписан.

Только этот факт и стал фундаментом понимания ФСИН, что Навальный в качестве условно осужденного злостно не является регистрироваться в службу исполнения наказаний, со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

Это важно: не было бы публикации, то «гость канцлера» и далее числился бы больным и мог бы официально в ФСИН не являться! И его условный срок бы скоро закончился. Но статья вышла, информация широко разошлась, и, в соответствии с Законом, начался розыск гражданина А.А.Навального, и появилось обращение в суд о замене условного освобождения на реальный срок.

Вот тут впору задать себе вопрос: зачем же клиника «Шарите», вкупе с журналистом и журналом «Ланцет», фактически «сдала» Навального ФСИН?

Случайность? Ошибка? Недоразумение?

Нет. Очередной ход в игре, в которой сам Навальный является не фигурой, а пешкой.

Об этом я записал ролик ещё 16 сентября 2020 года.

В тот момент казалось, что речь идет о комбинации к 2024 году. Сейчас видно, что ошибался: события ускорились, и комбинация началась ранее разыгрываться раньше — к думским выборам 2021 года.

То, что сейчас пытаются сделать западные кураторы Навального, в точности повторяет сценарий Тихановской в Белоруссии. Посадка мужа – с выдвижением жены на политическую доску.

Но есть проблема – Навальный в Германии, а не в тюрьме. Как же разыграть белорусский сценарий «домохозяйка идет вместо мужа в политику»? Очень просто – посадить Алексея Анатольевича.

Именно для этого его же кураторы и организовали публикацию, после которой неповоротливая ФСИН начала действовать.

Обратите внимание, это крайне важно. Только после ясности о том, что Навальный в розыске, и его обязательно арестуют прямо в аэропорте, он и заявил, что вылетает в Россию!

Итак, схема выглядит так:

1️⃣ Навальный прилетает, его берут под стражу, так как он в розыске;

2️⃣ После этого Юля Навальная делает заявление, что она «идет в политику», так как «кровавый режим» посадил мужа;

3️⃣ Все это уже отработано по принципу Светланы Тихановской.

Тут возникает ещё один резонный вопрос: а почему все это так нужно западным кураторам Алексея Навального? Да, просто потому, что он не может баллотироваться никуда в силу своих судимостей.

Игра идёт вдолгую.

Главный прицел – на президентскую кампанию 2024 года.

Раз Навальный не может, а Навальная может в ней участвовать, надо всё это красиво подготовить.

Её избирательная компания в Думу на фоне сидящего в тюрьме «гостя канцлера» — будет экзаменом и пробой пера.

И последнее – во всей этой грязной истории, оппозиционер является разменной монетой, статистом в написанном за пределами России сценарии. Теперь, как ни странно это прозвучит, надо выделять Алексею Навальному самую серьезную охрану, брать его жизнь и здоровье под самый тщательный контроль.

Потому что смерть Навального в этом сценарии является самым лучшим стартом избирательной кампании его жены и мощнейшим импульсом для мировой раскрутки Юлии Навальной в качестве политика совершенно иного уровня.

А значит в живом и здоровом Навальном теперь более всего заинтересованы власти России.