Я начинал писать эту заметку на второй день спецоперации ВС РФ, 25 февраля . Сразу после того, как написал первую . С этого момента я перешел на дистанционную форму работы, а потому лишен возможности перемещаться по городу, как ранее, что, безусловно, добавило бы немало интересных деталей к моему рассказу. Мне в основном приходится находиться дома и наблюдать за происходящим с помощью интернета. А мой реальный обзор Киева ограничен несколькими улицами на левом берегу города. В этом плане из Telegram’a вы можете узнать гораздо больше о жизни Киева, чем от меня. Но у меня есть то, чего не напишут в соцсети, – наблюдения за людьми и тем, как они ведут себя в новых условиях. Недостаток живых контактов прямо сейчас вполне компенсируется тем, что за восемь лет пребывания киевского режима у власти я накопил достаточно наблюдений за окружающими, с которыми мне приходилось работать и общаться. Поэтому постараюсь поделиться размышлениями о том, во что киевский режим и его «западные партнеры» превратили украинский народ после переворота в феврале 2014 года.

Восемь лет назад, когда карательные батальоны и ВСУ зашли в Донбасс, местному населению было не до эвакуации. Приходилось выходить и голыми руками останавливать танки и БТРы.



Теперь же война пришла на территорию, контролируемую Киевом. И где же плоды того «патриотизма», который режим восемь лет внушал украинцам?



От него не осталось и следа. Я бы даже сказал, что у всех тех, кто так или иначе принял позицию киевского режима, нет Родины. Причем давно. Свою Родину они превратили в резервацию, а подчинение местному режиму возвели в ранг патриотизма.



Но судя по их действиям, любить то, что они именуют «батьківщиною», лучше либо из Европы, либо из западных регионов. Однакобоевые действия уже дошли и туда.

Когда в феврале 2014 года был совершен переворот, киевский режим при поддержке Запада сумел успешно произвести подмену в сознании украинцев, полностью отождествив себя с Украиной.



Но к Украине он никакого отношения никогда не имел, поскольку все эти годы работал исключительно в интересах США, Англии, Евросоюза, МВФ и всех тех сил, которые привели его к власти и свили себе здесь «гнезда», чтобы использовать территорию Украины в качестве плацдарма для провокаций против РФ.



Ну а поскольку политический курс после 2014 года был обозначен конкретно, то необходимо было соответствующим образом и скорректировать самосознание украинцев. Теперь вместо героев-коммунистов, которые создали Украину и умирали за нее, им навязывались фашисты-коллаборанты, боровшиеся за установление капитализма.



То есть ничего нового придумывать не пришлось. Все уже давно было готово. Требовалось полностью уничтожить в сознании украинцев остатки ее социалистического наследия и полностью заменить их содержанием, соответствующим нынешнему политическому положению Украины — сырьевого и военного придатка Запада.

Уничтожить идентичность, которая формировалась на протяжении последних ста лет в самой Украине, и вместо этого навязать украинскому народу мировоззрение агрессивных туземцев, борющихся при поддержке «западных партнеров» за демократию, — такова цель идеологической обработки населения.



Центральной идеей стало то, что русский — извечный враг украинца, что полностью отвечает интересам западного империализма.



Как мы видим, никакой другой «культуры», кроме как низкопоклонства перед Западом как высшим проявлением человеческой цивилизации, нельзя ожидать от этих «украинцев». В сущности речь идет о политическом украинстве.



При этом нельзя не отметить, что, к сожалению, режим добился немалого успеха за последние восемь лет в насаждении своих взглядов среди значительной части местного населения, которое фактически предало свою Родину и превратилось в рабских туземцев, перенявших у колонизаторов специально созданную для них же культурку, что десятилетиями развивалась среди националистической диаспоры в США и Канаде, а также на Западной Украине. Теперь же придется пожинать плоды этих экспериментов над людьми.

Поэтому, когда ВС РФ начали брать под контроль восточные регионы, украинцы, воспринявшие за восемь лет образ России как врага, дружно двинулись в западном направлении в надежде найти прибежище в Европе.



Но теперь речь уже идет не о челночной миграции, а о масштабном исходе миллионов человек. И Европа оказалась к этому не готова. Причем это только начало…



На протяжении всех этих лет режим проводил совершенно губительную экономическую политику, совмещая ее с абсолютно фашистскими методами работы с населениемтипа принятия закона о коренных народах.



Тем не менее население в своей массе продолжало молчаливо его поддерживать. Стоит ли теперь чему-либо удивляться? Вскоре Украину ожидают настолько кардинальные изменения, что пока нет смысла что-либо прогнозировать.

За восемь лет существования режима сознание украинцев формировалось с помощью материалов вполне определенного содержания, поскольку блокировались все источники информации, кроме местных коллаборантских, работающих на деньги либо местных олигархов, либо зарубежных контор типа Фонда Сороса и USAID.



Разумеется, что после восьми лет такой промывки мозгов, обыватель вообще не понимает, почему Россия желает проводить денацификацию. Ведь для него нацисты существовали и существуют только на страницах учебников истории.



А цель спецоперации в виде денацификации — просто абсурд. Ну а поскольку для него нет разницы между Украиной как Родиной и постмайданным режимом, то он занимает позицию Зеленского и его камарильи.



Соответственно, пока Киев не падет, ни о каком понимании происходящего не может быть и речи.

Кроме того, ударные отряды фашиствующих бандитов состоят из молодых людей, последние восемь лет для которых были периодом подросткового взросления. Их накачивали пропагандой в самом нежном для становления сознания возрасте.

При этом важно уточнить, что когда в Кремле и на федеральных каналах говорят о нацизме на Украине, то под нацистами подразумеваются все те, кто носит нацистскую символику, занимается пропагандой нацизма в соцсетях, распространяет соответствующую литературу, атрибутику и товары, совершает убийства на почве расовой и культурной ненависти, входит в соответствующие группировки и т. д.



То есть нацизм подается как зло, но за источник этого зла выдается идеология бандеровщины.



Таким образом, причина ищется не в самом институте частной собственности, имманентные свойства которого порождают неравенство и собственно фашизм, на что, кстати, указывали такие антифашисты прошлого, как Бертольд Брехт, а в том, что ведется недостаточная борьба с экстремизмом.

Если исходить из вышеозначенной позиции, то с фашизмом можно бороться бесконечно. Как я уже указывал в ранее опубликованной статье «Левые и спецоперация РФ», интеллектуальные качества нынешних юродивых, именующих себя антифашистами, не идут ни в какое сравнение с качествами антифашистов и коммунистов первой половины XX века. Просто потрясающая интеллектуальная нищета…



После окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн антифашизм имел гораздо более конкретное значение, тогда как в наши дни, после десятилетий буржуазной академической лжи, единый научный взгляд на фашизм вообще отсутствует.



Вместо этого имеется множество субъективных интерпретаций, авторы которых спорят друг с другом. Исходя из этого, в антифашисты себя может записать кто угодно. И я считаю, что только от нас зависит, как долго еще будет сохраняться такая ситуация.



И чем быстрее марксисты смогут оформиться в реальную политическую силу после десятилетий распада, тем быстрее мир будет излечен от капитализма, а значит, и от фашизма.

К тому же нельзя не отметить, что немало нацистов имеется и в самой РФ, откуда их немало сбежало в украинские карательные батальоны, спасаясь от уголовного преследования. И про них вообще не говорят.



А если и говорят, то крайне редко и мало. Хотя недавно один такой материал был опубликован на RT под названием «Костяк «Азова» — правые радикалы»: как неонацисты сбежали из России и примкнули к украинской армии».



Беглый обзор биографии и высказываний нынешних поклонников Гитлера позволяет довольно быстро сделать вывод, что мы имеем дело с психически больными индивидами, место которых в психиатрических клиниках. Но если в РФ их ловят, то на Украине местный режим награждает их государственными наградами.



К примеру, батальон «Торнадо» поголовно состоял именно из таковых. Откуда таковые индивиды берутся для нас, в отличие от прочих, не секрет. Проблема не медицинская, а социальная. Их порождает само капиталистическое бытие.



Когда маньяк просто приходит и совершает массовое убийство в школе, чтобы выместить на других комплекс собственной неполноценности, то его поведение комментируют психологи и психиатры, но когда такой же маньяк обосновывает свои убийства политическими соображениями, то его называют нацистом и его поведение комментируют политологи.

Как отмечал В. Подгузов в статье «Рынок и фашизм»:

«Нужна была победа именно рыночной экономики, чтобы в прибалтийских странах и на Украине демонстрации старых и молодых фашистов превратились в едва ли не любимое зрелище туземного населения.



Теперь российские журналисты демократической национальности, сделавшие все необходимое для массового возрождения носителей „холокоста“, т.е. фашистов в РФ, с деланным возмущением ведут пространные репортажи с нацистских шабашей или мест подрыва лиц, пытавшихся убрать „плакаты антисемитского содержания“. Можно ли было представить до утверждения рыночных отношений в СССР, чтобы на улицах Москвы маршировали колонны национал-сопляков со свастикой на рукавах?



Такое было абсолютно исключено. Теперь же свастика на рукавах и стенах рыночной Москвы так же обычна, как „незалэжные“ проститутки на Тверской.



Сегодня во всех СМИ рыночной РФ слово „фашисты“ в новостях стало таким же привычным, как и слово, например, „осадки“ в прогнозах погоды».

То есть в поле российских СМИ объективно игнорируется объективная подоплека появления фашизма — это рынок и капитализм.

Также ранее в качестве вывода я отмечал:

«Безусловно, в РФ имеются силы, приход к власти которых может стать для России катастрофой.



Причем я имею в виду не только прозападных фашистов под брендом Навального, есть и другие недоумки типа Малофеева, Дугина и прочих мракобесов, мечтающих о построении некоего «русского мира» и продвигающих эту идеологию.



Причем и те и другие к власти могут прийти только путем переворота, поскольку популярность в массах и тех и других минимальна.



Но какие бы фашисты к власти в РФ ни пришли — прозападные в формате Навального или местные в дугинско-малофеевском — Россию ждет катастрофа».

Буржуазная Россия от установления фашизма со всеми вытекающими из этого последствиями совершенно не застрахована.



Поскольку невозможно отменить объективные законы самого капитализма тем или иным президентским указом. Пока что возможность этого купируется лишь нынешним политическим курсом. Что будет после — пока не знает никто.



Поэтому единственный путь, который может гарантировать сохранение России, — это возвращение на путь коммунизма, который купирует все пути и «лазейки» для возникновения фашизма путем изживания самого капитализма. Но вернемся на Украину.

Приведу высказывание советника главы Офиса президента Михаила Подоляка с сайта «АрміяINFORM». Посмотрим, как он отвечает на цели спецоперации, названные Путиным.

«Российские чиновники действительно считают, что воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреалистическая история, которую они сами себе придумали.



В Москве таким образом оправдывают свои агрессивные террористические действия в Украине и руководители захватчиков до сих пор не понимают, что это вообще не „продается“.



Не продается нигде, кроме самой России, которую они отключили от любой информационной зоны из глобального информационного пространства.



Сами себя отключили, сами себя загнали в ловушку придуманной истории, сами воюют с собой. То есть убивают наших людей, а воюют со своими страхами».

По словам советника главы Офиса Президента, «мы с ними сражаемся за правду», за то, что мир совсем иной, за то, что «русской правды» не существует, за то, что никаких «нацистов» нет.



Помимо самой Российской Федерации, использующей просто фантастически плохие технологии.

«Поэтому Украина побеждает по всем фронтам. Украину поддерживает глобальный мир, Украину поддерживает цивилизация, и Украина самая мобилизованная», — сказал Михаил Подоляк.

Российская армия подходит к Киеву, крупнейшие города взяты в окружение ВС РФ, объекты военной инфраструктуры уничтожаются российскими «калибрами», а местная ПВО уничтожена, но ВСУ побеждают по всем фронтам…

Действительно, ну не ожидать же, что Зеленский, Подоляк, Арестович и прочие подонки типа Порошенко и Турчинова сядут на скамью подсудимых и признаются, что они нацисты. Разумеется, Подоляк — это политически безграмотный идиот, который не первый «опровергает» информацию о том, что в Украине установлен нацистский режим.



Но его пример показателен. Да и работа у него такая… рассказывать о «рішучих перемогах» по всем фронтам, пока Зеленский в очередной раз обличает НАТО за то, что оно не хочет выполнять обещанное.

Поэтому не стоит удивляться тому, что рядовые украинцы не понимают, когда говорят о нацизме. Факельные шествия в Киеве и других городах на протяжении восьми лет они не замечали.



Так же как не замечают и сейчас символику «мертвая голова» на форме боевиков ВСУ и карбатов, взявших в заложники население Харькова, или у боевиков «Азова», окопавшихся в Мариуполе.



Все дело лишь в том, как выстроить информационную политику в государстве. Когда фашизм становится обыденностью, обыватель не может его распознать, поскольку демократы на протяжении ряда лет смогли привить обывателю идею о том, что фашизм и демократия — это противоположности.

Знаете, после стольких лет практически тотального одиночества я иногда невольно сам ловлю себя на мысли: а может, я не прав?



Может, и нет никакого фашизма в Украине? Но если ты знаешь, что такое фашизм не по рассказам буржуазных академических демагогов, которые годами не могут договориться друг с другом, а руководствуешься марксизмом, то все эти мысли развевает, словно дым.



В таких внутренних диалогах с самим собой приходит еще одно понимание, что обыватель в лице потребителя продукции СМИ западной империалистической буржуазии, годами закрывающий глаза на геноцид Донбасса, и есть главная опора фашизма не только на Украине.

Опора фашизма — вовсе не вооруженные боевики, а вот такие добродушные и приветливые граждане, которые видят в этих боевиках своих «защитников». О породе таких «добрых людей», или, как тут говорят, «свидомых», я уже писал в посте об авторе так называемой «Сталинградской мадонны».



Эти «добрые люди» могут годами не замечать бомбардировок ЛДНР, но когда война приходит ним на порог, они изрыгают проклятия в адрес того же народа Донбасса, страдания которого не замечали годами.



Сколько я с такими ни говорил, реакция была всегда одна — агрессивное поведение и крики. Мол, ЛДНР — это же недореспублики, нечто вроде «Талибана».



Они насмехались и высмеивали Донецк и Луганск. При этом их нисколько не смущало, что нынешний режим пришел к власти путем госпереворота при поддержке «западных партнеров» и используется ими в собственных интересах.



Теперь же мещанин ужасается последствиям своей «слепоты». Он хочет наказания для России за то, что она не дала уничтожить ЛДНР, не видя в происходящем последствий своих же действий.



Но ведь он точно так же на протяжении многих лет не замечал страдания сирийского, ливийского, афганского и многих других народов, куда США и НАТО несли свою демократию. Страдания прочих народов от демократических экспериментов Запада их вообще не интересуют.



Для «добрых людей» это какие-то дикари, живущие за тридевять земель, потому что у них нет демократии. За них они молиться не хотят.



А тут как не помолиться? Ведь Порошенко даже церковь создал «истинно украинскую», чтобы можно было помолиться при помощи попов, сертифицированных режимом.



При этом, помнится, Арестович как-то заявил, что любой афганский коллаборант, бежавший из страны после захвата власти талибами, гораздо более образован, чем «средний украинец», поскольку в гораздо большей степени адаптирован к жизни в западном обществе.

Тем не менее мне встречалась и другая позиция — изоляционистская, выраженная в желании отгородиться от мира и замкнуться на своем любимом хуторе. Доводилось слышать, мол, какое мне дело до Ливии?



Нежелание понимать, что Украина — лишь часть всемирной борьбы с западной гегемонией, и сосредоточенность на том, что во всем виновата Россия, позволяют замечательно абстрагироваться от причины происходящего.



Но ведут они к тому же самому — поддержке таких же коллаборантов в Беларуси и России. А они говорят, что на Украине нет фашизма… Он есть. Но не украинский, а американский.



Местные коллаборанты в свое время пытались следовать канонам Германии и Италии, а нынешние уповают на Запад, который им поможет.

Однажды я написал комментарий под одной из статей на сайте «Прорывиста», а затем кто-то из товарищей даже вынес его отдельным постом во «Вконтакте».



Тогда я попытался кратко изложить портрет обывателя наших дней, воспитанного на ценностях киевского режима. Думаю, полезно привести эту цитату и сейчас:

«Попытки взывать к разуму мещан, которые мыслят, как буржуа, но в большинстве своём никогда ими не станут, — дело бесполезное.



Попытки обсуждать с обывателями коммунизм тут же наталкиваются на набор штампов буржуазной пропаганды о Китае, КНДР, Кубе.



Особенно это касается молодого поколения, которое, будучи выращенным с психологией потребителя, не хочет вообще думать о каких-либо переменах. Инстаграмчик, тёплая постелька, чашка кофе, удобства на расстоянии вытянутой руки и мобильных сервисов — это их ценности.



А то, что пока ты попиваешь капучино в тёплом офисе, за окном ходят самые настоящие фашисты — вызывает только повод для шуток. Причём стоит отметить, что обыватели, которые недоуменно шутят о фашизме на Украине, сами являются такими же фашистами. Но пассивными.



Это приятные, милые и вежливые люди, которые и старушку через дорогу переведут и внешние приличия соблюдают. Но приходят в ужас от идеи устранения привычного для них мира.



Доказывать им что-либо и обосновывать невозможно, поскольку, как они говорят сами, теория — это теория, а жизнь совсем другая.



Ведь они сами знают, что такое социализм и что любая попытка его построения приведёт прямиком в КНДР. Они именуют КНР и КНДР, даже Беларусь Лукашенко «людоедскими системами», но оправдывают войну против народа Донбасса.



Про 2 мая в одесском Доме профсоюзов и бомбардировку Луганска я вообще молчу.



Поэтому ещё раз подчеркну, что пытаться как-либо убеждать современного обывателя, для которого самое важное — это его личный мирок, от которого он иногда, урвав что-нибудь на распродаже, испытывает экстаз, затея бессмысленная».

В действительности, это поразительно — наблюдать за тем, как западная буржуазия при работе с местным пролетариатом смогла добиться такого уровня отрешения его сознания от действительности, что люди, соприкасаясь с ней, не понимают, что происходит.



Причем, когда я говорю о непонимании, то имею в виду вовсе не незнание действующих лиц и обстоятельств политического процесса, а непонимание объективных причин, подоплеки всего того, что мы каждодневно наблюдаем в СМИ.



Именно для этого я и стал писать серию статей «Новая холодная война и задачи коммунизма».



Цена за невежество — крайне жестокая. И как я уже отмечал, многим придется за это заплатить.



Некоторым даже жизнью. Буржуазной Украины, которая существовала с 1991 года, скоро не будет. А что будет вместо нее — пока неясно. Все это вызывает у украинствующих лишь ожесточение.

Ожесточение приводит к тому, что как «свидомые» со стажем, так и только что «освидомившиеся» после 24 февраля продолжают клясть Россию за их проблемы, но я уже неоднократно говорил и продолжаю говорить, что происходящее — дело рук вовсе не России и не Путина, а следствие переворота в феврале 2014 года.



Ну а если ты признал постмайданный режим с его европейскими и американскими покровителями, закрыл глаза на сожжение заживо людей в одесском Доме профсоюзов, то жаловаться на жизнь у тебя просто нет морального права.



Причём «освидомившиеся» могут быть не только откровенно нацистских взглядов, но и левых, критикующих действия РФ на Украине. Здесь это особенно четко наблюдается, что левые — это те же правые, только в профиль.



Но у последних вместо ожесточения наблюдается порыв пацифизма к прекращению войны и кровопролития. Что можно интерпретировать только как защиту киевского режима и его политики.



Я давно отказался от деления людей по политическим взглядам на левых и правых, но продолжаю делать это в своих текстах, чтобы читатели лучше понимали, что я имею в виду.

Данный режим при полном одобрении, а значит, и вследствие невежества миллионов украинцев восемь лет последовательно уничтожал страну и превратил их в заложников международных кредиторов и местных олигархов.



Зачем же мне тогда жалеть тех, кто себя жалеть не хочет и желает быть рабом террористов на службе у международных ростовщиков? Ведь раб, защищающий свое рабское рабство, — это даже более жестокий враг, чем рабовладелец, им владеющий.

Западная империя называет свою власть свободой и призывает другие народы покориться ей, воспитывая в разных странах год за годом предателей, которых преподносит в качестве «героев» и воспитывает «патриотов», которых при удачном стечении обстоятельств можно использовать для захвата власти.



Борясь за такую «свободу», народы попадают в рабство американского капитала, пример чего можно наглядно видеть на Украине. Именно таких рабов и выращивает местный режим, которые борьбу за рабство отождествляют с борьбой за свободу.



Именно таких рабов, которые готовы уничтожать своих же соплеменников. Ведь Евромайдан, последующий за ним госпереворот и война против ЛДНР — это и есть один непрерывный акт предательства и превращения Украины в западную резервацию.



Именно поэтому «добрые люди» и не видят геноцида народа Донбасса, поскольку для них это уже даже не бывшие сограждане, а «вата», «быдло», «колорады», «потомки зеков», к которым соответствующее отношение выработалось задолго до 2014 года.



И вот, казалось бы, после 24 февраля представилась реальная возможность показать свой «патриотизм» — взять оружие в руки и пойти защищать свою «рідну Україну» от ненавистных «москалей» и «ваты». Но нет. Миллионы двинулись за границу, в Европу.



И крайне маловероятно, что они вернутся обратно в страну с учетом текущих обстоятельств. Не исключаю, что некоторые из них попытаются выразить свой гнев на русских, живущих в Европе.



Кстати, последние уже получают (https://t.me/boris_rozhin/33173) угрозы по телефону. А те, кто остался на Украине, вопят о том, что из-за Путина «наші діточки не можуть мирно спати в ліжечках». Ну что же? Нужно было думать раньше.

Кстати, как там пишет в Twitter тот самый Подоляк:

«Русские превратили наших детей в „детей войны“. Те, кто спит в подвалах, кто постоянно находится под ракетным обстрелом, кто видит, как вооруженные захватчики грабят, стреляют, мародёрствуют.



Мой семилетний сын видит войну, как на картинке. Теперь ВСЕ это в памяти наших детей».

Меня, пожалуй, не перестанет поражать мышление этих подонков, которые сентиментально хнычут о своих «діточках в ліжечках» и при этом продолжают лгать и не замечать того, в каких условиях пришлось жить детям Донбасса.



Российские военные и военные ЛДНР не мародерствуют. И в городах, которые освобождены от власти киевского режима, устанавливается покой и порядок, раздается гуманитарная помощь, создаются гуманитарные коридоры.



Тогда же как в городах под властью фашистов население грабят и убивают без суда и следствия при попытке прорваться на безопасную территорию.



Уже сейчас по мере освобождения территорий ВС РФ и ВС ЛДНР можно увидеть многочисленные пыточные камеры, где карбаты содержали своих пленных и обращались с ними хуже, чем с животными.



В частности, в селе Половинкино Старобельского района ЛНР на территории колбасного завода был расположен концлагерь батальона «Айдар», где содержались местные жители и ополченцы.

Может, Подоляк уже забыл, но я напомню, что говорил предыдущий главарь Порошенко о том, как Киев выиграет войну и как дети Донбасса будут сидеть в подвалах и не будут ходить в школы:

«У нас работа будет — у них ее нет. У нас пенсии будут — у них их нет. У нас поддержка людей — детей и пенсионеров — будет, у них ее нет.



У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть в подвалах. Потому что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так мы выиграем эту войну».

Забавно, но фашистская помойка StopFake даже выпустила целый материал, посвященный опровержению сюжета российского «Первого канала» о том, что наговорил Порошенко в той самой речи во время выступления в Одессе.



Там пишут, что, мол, слова Порошенко были вырваны из контекста и даже уделили внимание неправильному переводу на русский с украинского. Но дело не в переводе и не в неправильно вырезанных цитатах.



Большинство народа Донбасса не поддержало переворот в Киеве, который Турчинов, а затем и сам Порошенко вознамерились навязать ему силой, путем проведения так называемой «антитеррористической операции».



Тогда как в действительности антитеррористическую операцию нужно было проводить еще до того, как возник Евромайдан, ну или когда происходили бои в центре Киева.



Поэтому данное «опровержение» ничего не меняет, поскольку в действительности речь идет о неприятии Донбассом ставленников США и Европы. Но даже этот очевидный факт игнорируется сознанием рядовых «патриотов».



Ведь, конечно же, с их точки зрения, Донбасс сам виновен в своей судьбе. Так забавно, когда люди, называющие себя демократами и поддерживающими киевский режим, как отказывались слушать Донбасс в первые дни «АТО», так отказываются слушать и сейчас. Но теперь за годы «глухоты» и «слепоты» придется хорошенько заплатить.

После госпереворота киевляне восемь лет вели привычную жизнь, а война с убийствами для большинства из них была где-то далеко. Они ежедневно читали о ней, но не сталкивались лицом к лицу.



Теперь же, после того как российские войска постепенно начали окружать город, они оказались в подавленном настроении.



Одно дело — верить в сказки о том, как украинская армия сдерживает набеги «русни», и совсем другое дело — понимать, что российские войска медленно и не спеша стягивают технику к столице.



Но вы только представьте, какой «сдвиг по фазе» произойдет у верящих в перемоги ВСУ, если ВС РФ и ЛДНР действительно доведут спецоперацию до конца, а подонки типа Порошенко, Турчинова, Зеленского, Парубия и многие другие пойдут под суд?



Это будет крайне занимательное зрелище. Когда спецоперация закончится, произойдет слом всей той картины мира, над которой все восемь лет работал местный режим. И вот тогда начнется самое интересное.

К. Киевский



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